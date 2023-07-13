「オトメイトパーティー2023」本日より「CNプレイガイド先…
［アイディアファクトリー株式会社］
ハレスタLEDビジョンでは本イベントのPVを放映中！さらにはTwitterで出演キャスト陣からの一言メッセージを毎日投稿中
アイディアファクトリー株式会社の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2023年9月9日（土）・10日（日）東京国際フォーラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2023」。
本日よりCNプレイガイド先行抽選の申込受付を開始しました。
それに伴い池袋『ハレスタLEDビジョン』にて本イベントのPVを放映中です。
また、出演キャスト総勢25名からの一言メッセージTwitter投稿企画もスタートしました。
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」が、2023年9月9日（土）・10日（日）東京国際フォーラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2023」。
本日よりCNプレイガイド先行抽選の申込受付を開始しました。
それに伴い池袋『ハレスタLEDビジョン』にて本イベントのPVを放映中です。
また、出演キャスト総勢25名からの一言メッセージTwitter投稿企画もスタートしました。
■本日より「CNプレイガイド先行抽選」申込受付開始！
本日７月13日（木）10：00～「CNプレイガイド先行抽選」の申込受付が開始されました。
どなたでもお申込みいただけますのでこの機会をどうぞお見逃しなく！
※スペシャルシートはご好評につき完売致しました。
抽選申込期間：2023年7月13日（木）10：00～7月23日（日）23：59
当選通知：2023年7月28日（金）中
入金期間：2023年7月28日（金）当選通知後～7月31日（月）22：00
申込URL：https://www.cnplayguide.com/otomate23/
■ハレスタLEDビジョンにてPV放映中！
本日より、中池袋公園前に設置されている『ハレスタLEDビジョン』にて本イベントのPVが放映されています。
お近くへお立ち寄りの際は、是非足を運んでみてください！
放映スケジュール：７月13日（木）～７月19日（水）
■出演キャストによる一言メッセージ 公開！
開催まで2か月をきった「オトメイトパーティー2023」。
出演キャスト総勢25名からの一言メッセージを「オトメイトパーティー公式アカウント（@otomate_party）」にて毎日投稿しています。
お題は、【オトパ2023、当日の自分に向けて一言！】！
見どころ満載のメッセージの数々ですので、ぜひ毎日チェックしてみてください！
Twitterオトメイトパーティー公式アカウント：https://twitter.com/otomate_party
イベント概要
《開催日程》
2023年9月9日（土）
【夜公演】開場 18:00 開演 19:00
2023年9月10日（日）
【昼公演】開場 11:00 開演 12:00
【夜公演】開場 17:30 開演 18:30
《会場》
東京国際フォーラム ホールA
アクセス：
JR線 有楽町駅より徒歩1分 地下鉄有楽町線 有楽町駅(B1F地下コンコースにて連絡）
https://www.t-i-forum.co.jp/visitors/facilities/a/
※本イベントは、会場でのご観覧のみとなり、配信は予定しておりません。
※開場・開演時間は公演毎に異なります。ご来場の際にはご注意ください。
※開場・開演時間は予告なく変更となる場合がございます。
出演キャスト情報
総合司会者：鳥海浩輔・森久保祥太郎
■2023年9月9日（土）【夜公演】
「薄桜鬼 真改」
沖田総司役：森久保祥太郎
斎藤 一役：鳥海浩輔
藤堂平助役：吉野裕行
原田左之助役：遊佐浩二
相馬主計役：梶 裕貴 ※演出の都合により一部出演
「NORN9 ノルン＋ノネット」
結賀 駆役：梶 裕貴
加賀見一月役：遊佐浩二
宿吏暁人役：杉山紀彰
乙丸平士役：吉野裕行
「Collar×Malice」
柳 愛時役：森田成一
岡崎 契役：梶 裕貴
笹塚 尊役：浪川大輔
白石景之役：木村良平
「キューピット・パラサイト -Sweet & Spicy Darling.-」
ギル・ラヴクラフト役：木村良平
シェルビー・スネイル役：KENN
メレニス・レヴィン役：上村祐翔
【アーティスト】
The Biscats、吉岡亜衣加
■2023年9月10日（日）【昼公演】
「CharadeManiacs」
陀宰メイ役：古川 慎
獲端ケイト役：前野智昭
廃寺タクミ役：岡本信彦
「終遠のヴィルシュ」
リュカ・プルースト役：平川大輔
アドルフ役：八代 拓
アンクゥ役：興津和幸
「ラディアンテイル」
ザフォラ役：榎木淳弥
イーオン役：阿座上洋平
ラディ役：岡本信彦
「SympathyKiss」
五月女光基役：梶原岳人
虎走要司役：興津和幸
吉岡緑郎役：山下誠一郎
多井中 法役：KENN
比嘉月彦役：鳥海浩輔
【アーティスト】
Ikasumicco、杉本新(THE SIXTH LIE)
■2023年9月10日（日）【夜公演】
「Code：Realize」
アルセーヌ・ルパン役：前野智昭
エイブラハム・ヴァン・ヘルシング役：諏訪部順一
ヴィクター・フランケンシュタイン役：柿原徹也
インピー・バービケーン役：森久保祥太郎
サン・ジェルマン役：平川大輔
「スペードの国のアリス ～Wonderful Black World～」
トゥイードル＝ディー役：八代 拓
エース役：平川大輔
ボリス＝エレイ役：杉山紀彰
ジョーカー役：興津和幸
ハンニバル＝ゴールド役：石川界人
「天獄ストラグル -strayside-」
石川五右衛門役：八代 拓
村上誉那役：鈴木崚汰
東洲斎写楽役：石川界人
ＪａｃＫ役：古川 慎
「9 R.I.P. 」
香羊役：鈴木崚汰
星絆役：柿原徹也
魅ナミ役：岡本信彦
幸麿役：KENN
狐春役：阿座上洋平
【アーティスト】
少年T、ヒサノ
※敬称略
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。
会場チケット情報
《会場チケット価格》
スペシャルシート：28,000円（税込）【Sold out】
S席（特典付） ：11,800円（税込）
S席 ：8,800円（税込）
A席（特典付） ：10,800円（税込）
A席 ：7,800円（税込）
B席（特典付） ：9,800円（税込）
B席 ：6,800円（税込）
【電子チケット専用アプリダウンロード・ 分配方法詳細 について 】
https://www.cnplayguide.com/
※会場チケット特典はすべて会場でお渡しします。
郵送などの対応はできかねますのでご了承ください。
特典付チケット
《特典内容》
・【OTOMATE (ハート) LOVE BOOK】（特典冊子／A4サイズ）
出演12作品の“LOVE”をテーマとしたSSや出演キャラクターへの一問一答企画などの収録を予定しております。
【OTOMATE (ハート) LOVE BOOK】につきましては、別途会場物販でも販売を予定しております。
《会場チケットスケジュール》
CNプレイガイド先行抽選
抽選申込期間：2023年7月13日（木）10：00～7月23日（日）23：59
JTB旅行プラン二次募集 ※先着順
受付期間：2023年7月4日（火）10：00～8月4日（金）23：59
※二次募集期間が延長になりました
一般販売 ※先着順
受付期間：2023年8月11日（金・祝）10：00～
イベント公式HP：https://www.otomate.jp/event/party/
Twitterオトメイトパーティー公式アカウント：https://twitter.com/otomate_party
制作：株式会社アズプロジェクト
運営：株式会社ムービック・プロモートサービス
主催：アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社
公演に関するお問い合わせ先：イベント事務局
TEL:03‐5214‐1020
（平日11:00～18:00）
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/13-19:16）
データ提供
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