[香川ファイブアローズ]

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。

香川ファイブアローズでは、2023-24シーズンの丸亀・三豊・観音寺での開催試合において、2F自由席をどなたでも無料ご招待させていただくことに決定しましたので、お知らせいたします。



できる限り多くの方々に香川ファイブアローズに触れていただく機会を作り、今シーズンの平均来場者数1,500人を達成することで、香川県のプロスポーツを更なる高みへ必ず押し上げるとクラブ一同決意し、今回の決定をいたしました。





なお、すでに対象試合で2F自由席チケットを購入されている方には、試合当日チケット売場にてチケット代金のみ現金にて返金させていただきます。WEBでご購入されている方には手数料分として、ドリンクチケットをお渡しさせていただきます。ご了承ください。

2F自由席のシーズンシートをお持ちのお客様には別途メールにてご連絡いたします。



※1F席チケットは返金対象外となります。

※返金対応は該当試合当日のみ対応とさせていただきます。

※すでに2F自由席チケットを購入されている方はチケットをご持参の上、チケット売場へお越しください。



2F自由席無料ご招待 対象試合

<第10節>

対戦相手:山口パッツファイブ

会場:丸亀市民体育館

GAME1 2023年12月9日(土)18:00 TIP OFF

GAME2 2023年12月10日(日)14:00 TIP OFF



<第14節>

対戦相手:金沢武士団

会場:三豊市総合体育館

GAME1 2024年1月11日(木)19:00 TIP OFF

GAME2 2024年1月12日(金)19:00 TIP OFF



<第22節>

対戦相手:福井ブローウィンズ

会場:観音寺市立総合体育館

GAME1 2024年3月9日(土)18:00 TIP OFF

GAME2 2024年3月10日(日)14:00 TIP OFF



<第24節>

対戦相手:トライフープ岡山

会場:丸亀市民体育館

GAME1 2024年3月23日(土)18:00 TIP OFF

GAME2 2024年3月24日(日)14:00 TIP OFF



――――――――――

<チケットに関するお問い合わせ>

株式会社ファイブアローズ チケット担当

087-813-7120(平日 10:00~18:00)

t.fivearrows@gmail.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-19:16)