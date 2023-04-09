『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のSeason2放映開始！ア…
［株式会社バンダイ ファッションブランド事業部］
～Tシャツやアクリルスタンド、革小物など全18種ラインアップ～
株式会社バンダイ ファッションブランド事業部では、アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のSeason2放映を記念して、アパレル・雑貨アイテム全18種の予約受付を、バンダイのキャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」(https://p-bandai.jp/fashion/?utm_source=amr )にて、2023年4月9日（日）12時より開始いたします。
商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr
商品特長
本商品は、アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のアパレル・雑貨アイテムで、Season2放映開始に合わせて受注開始となります。
＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ＞
作品に登場する人気キャラクターをペアでデザインしたシリーズです。「スレッタ＆ミオリネ」、「スレッタ＆グエル」、「スレッタ＆エラン」、「ミオリネ＆シャディク」の4種展開で、淡い色使いが特徴のシリーズです。
＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）＞
定番展開している「フルカラーTシャツ」の新規デザインになります。「ガンダム・エアリアル（改修型）」のイラストを大胆にプリントしたTシャツを是非お楽しみください。
＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド＞
アクリルスタンドの新仕様「つながるアクリルスタンド」です。
台座をつなげることができるので、好みの順番や組み合わせにつなげて楽しむことができます。
ラインアップは、「スレッタ」、「ミオリネ」、「グエル」、「エラン」、「シャディク」の全5種になります。
＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 革小物シリーズ＞
ガンダムシリーズの革小物シリーズの新規アイテムになります。今回は、「ホルダー」の制服のカラーリングをイメージしたデザインです。ホルダーマークのエンブレムや内装にもホルダーマークを入れるなどホルダーマーク目白押しのアイテムになります。ラインアップは、「長財布」、「二つ折り財布」、「名刺ケース」、「パスケース」の全4種となります。
また、Season2放映を記念して、Season1で人気を博した「機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ」、「機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム」の再受注もスタートします。
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆ミオリネ
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆グエル
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆エラン
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ ミオリネ＆シャディク
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド（全5種）
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 長財布 ホルダーモデル
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 二つ折り財布 ホルダーモデル
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ 【2023年7月発送】
・機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム【2023年6月発送】
商品概要
商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆ミオリネ
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191653/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆グエル
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191654/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆エラン
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191655/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ ミオリネ＆シャディク
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191656/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191666/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド（全5種）
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191673/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥1,100（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 長財布 ホルダーモデル
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191658/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥22,000（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 二つ折り財布 ホルダーモデル
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191659/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥19,800（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 名刺ケース ホルダーモデル
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191660/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥12,100（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 パスケース ホルダーモデル
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191661/?utm_source=amr）
・価格 ：￥12,100（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ 【2023年7月発送】
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191588/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥13,200（税込／送料・手数料別途）
・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム【2023年6月発送】
（https://p-bandai.jp/item/item-1000191690/?utm_source=amr ）
・価格 ：￥2,200（税込／送料・手数料別途）
＜共通項目＞
・対象年齢：15才以上
・販売ルート：バンダイ キャラクターファッションサイト「バンコレ！」（https://p-bandai.jp/fashion/?utm_source=amr ）、他未定
・予約期間 ：2023年4月9日(日)12時～
・商品お届け ：Tシャツ、アクリルスタンド 、マスコットチャーム 2023年6月発送予定
制服モチーフジャージ 2023年7月発送
革小物シリーズ2023年８月発送
・発売元 ：株式会社バンダイ
商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr
(C)創通・サンライズ・MBS
※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。
※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。
※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。
※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
『ガンダムシリーズ』とは
1979年の「機動戦士ガンダム」から40年以上にわたって、TVシリーズ、劇場版、OVA（オリジナルビデオアニメ）と様々に発展し作り続けられているシリーズ。2022年10月より、最新TVシリーズ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の放映がスタートした。
キャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」とは
バンダイのキャラクターファッションアイテムや雑貨を取り扱うショップです。
キャラクターが大好きなあなたへ、普段使い出来るグッズや、なりきりファッションアイテムなどを提案します。
特撮からアニメ、マンガ、ゲームなどあらゆるキャラクターファッションアイテムを取り揃えています。
公式Twitterでは最新の商品情報のほか、プレゼントキャンペーンなどもお知らせしています。
「バンコレ！」 https://p-bandai.jp/fashion/
『バンコレ！』公式Twitter https://twitter.com/BANDAIFN
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/09-14:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
【岡山大学】学術研究院環境生命科学学域（農）吉田裕一教授「園芸学会賞」受賞(04/09 17:45)
木島隆一さん・岩橋由佳さん出演！ 『ユーゲンと女霊学級』のボイスコミックをジャンプチャンネルにて4月9日（日）に公開！(04/09 17:45)
【岡山大学】大学院医歯薬学総合研究科 医歯科学専攻「2023年度第1回学生募集説明会」〔4/28,金 ハイブリッド開催〕(04/09 16:15)
近江のリネンを使用した新作・現代風MONPE（もんぺ）、帝国繊維との産地コラボ商品を4月9日より販売開始！(04/09 16:15)
【4月22日開催】グランピングリゾートTOMORROW COAST、初となるプレオープンイベント「TOMORROW FES. -Preopen Dance Show-」開催決定！！(04/09 16:15)
宇崎竜童コンサート開催迫る！阿木燿子プロデュース「風のオマージュ」再演への想い(04/09 15:15)
最高のアーティストたちのライブ、最高の芸人たちのネタアーティストと芸人のディープなコラボレーション音楽と笑いの新たなフェス立上げの第一回目『DAIENKAI 2023』2023年7月8日、9日開催！(04/09 15:15)
累計20万部突破 話題の新感覚ミステリ『＃真相をお話しします』コミカライズ第1巻発売！(04/09 15:15)
FIT-EASY岐阜本巣店に、自宅、職場に続く第三のプライベート空間としても利用できるコワーキングスペースを新設。(04/09 15:15)
パンのお取り寄せをすることで、フードロス削減に貢献できるパンの通販プラットフォーム「rebake(リベイク)」、おたのしみ便の発送が累計12,000件を突破！(04/09 15:15)
2023年4月13日ON AIR TVアニメ「私の百合はお仕事です！」シフト.02「みなさんでお給仕を始めましょう？」あらすじ・場面写真を公開！(04/09 15:15)
【東京山九フェニックス】女子ラグビーチーム 東京山九フェニックスから新加入選手のお知らせ(04/09 15:15)
日本初*！ノーコード特化型の複業プラットフォーム「cacanai（カカナイ）」β版の事前登録受付を開始(04/09 15:15)
アニメ『カワイスギクライシス』OPテーマ新曲「スペースキャットビッグバン」リリース記念！超学生がチャットで参加するAWAラウンジを開催(04/09 14:46)
超人気商品対象！ディスカヴァーのベストセラー20タイトルにつき10％ポイント還元キャンペーン開催(04/09 14:46)
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のSeason2放映開始！アパレル・雑貨アイテムが一挙受注開始！(04/09 14:46)
新メニュー登場！【4/28出発限定】大阪出発《全国旅行支援》《舞洲ネモフィラ祭り入場券付》往復舞洲シャトルクルーズ＋「がんこユニバーサルシティウォーク店」選べるランチ付き日帰りプラン(04/09 14:46)
春からはじめようソフトテニス！ITCいぶきの森インドアテニススクールで菅（すが）コーチが中学生 初心者にやさしい無料体験会を開催 4/23(日)(04/09 14:46)
『おとなりさん』「集まれ！おとなりキッズ！春の社会科見学ウィーク」大盛況！(04/09 14:46)
R23 マンダリンヒーロー号 歴史を創る僅差2着！サンタアニタダービー（ＧI）のレース結果について(04/09 14:46)
メタリカ『72シーズンズ：グローバル・プレミア』の第2弾予告が発表に！(04/09 14:46)
【新店舗】三重県名張市にクラフトシロップ工房併設のドリンクスタンド「シロップベースU296」が4月15日オープン。(04/09 14:46)
【鍼灸の日】特別企画！鍼灸師のためのオンライン学習プラットフォーム「刹那塾」35本の無料動画を公開！(04/09 14:46)
UPBOND、Web3ビジネス参入支援プロジェクト国産デジタルウォレットの実証実験を３月１５日渋谷にて開催しました(04/09 13:45)
ドイツ発オーガニックブランド“boep”、カリフォルニアジェネラルストアでの取り扱いをスタート!(04/09 13:45)
映画化で話題！シリーズ10万部突破の人気ホラー小説『禁じられた遊び』コミック版予約開始(04/09 13:15)
建設業の倒産が急増、3年ぶり増加 経営を襲う「三重苦」 工期長期化・人手不足・資材高で、中小建設の苦境鮮明に(04/09 13:15)
2025年の物流問題対策について講演｜船井総研ロジの物流コンサルタントが第4回 関西物流展の特別セミナーに登壇します(04/09 13:15)
オーダーメイド枕で眠りの質を高め、睡眠サポート飲料「睡眠改善」で起床時の疲労感を軽減する相乗効果に期待(04/09 13:15)
船橋屋の定番ギフトがリニューアル！「最中日和」を販売開始いたします。(04/09 13:15)