［株式会社バンダイ ファッションブランド事業部］

～Tシャツやアクリルスタンド、革小物など全18種ラインアップ～



株式会社バンダイ ファッションブランド事業部では、アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のSeason2放映を記念して、アパレル・雑貨アイテム全18種の予約受付を、バンダイのキャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」(https://p-bandai.jp/fashion/?utm_source=amr )にて、2023年4月9日（日）12時より開始いたします。



商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr





















商品特長







本商品は、アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のアパレル・雑貨アイテムで、Season2放映開始に合わせて受注開始となります。



＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ＞

作品に登場する人気キャラクターをペアでデザインしたシリーズです。「スレッタ＆ミオリネ」、「スレッタ＆グエル」、「スレッタ＆エラン」、「ミオリネ＆シャディク」の4種展開で、淡い色使いが特徴のシリーズです。



＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）＞

定番展開している「フルカラーTシャツ」の新規デザインになります。「ガンダム・エアリアル（改修型）」のイラストを大胆にプリントしたTシャツを是非お楽しみください。



＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド＞

アクリルスタンドの新仕様「つながるアクリルスタンド」です。

台座をつなげることができるので、好みの順番や組み合わせにつなげて楽しむことができます。

ラインアップは、「スレッタ」、「ミオリネ」、「グエル」、「エラン」、「シャディク」の全5種になります。





＜機動戦士ガンダム 水星の魔女 革小物シリーズ＞

ガンダムシリーズの革小物シリーズの新規アイテムになります。今回は、「ホルダー」の制服のカラーリングをイメージしたデザインです。ホルダーマークのエンブレムや内装にもホルダーマークを入れるなどホルダーマーク目白押しのアイテムになります。ラインアップは、「長財布」、「二つ折り財布」、「名刺ケース」、「パスケース」の全4種となります。







また、Season2放映を記念して、Season1で人気を博した「機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ」、「機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム」の再受注もスタートします。



・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆ミオリネ







・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆グエル





・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆エラン







・機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ ミオリネ＆シャディク







・機動戦士ガンダム 水星の魔女 フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）





・機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド（全5種）





・機動戦士ガンダム 水星の魔女 長財布 ホルダーモデル







・機動戦士ガンダム 水星の魔女 二つ折り財布 ホルダーモデル









・機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ 【2023年7月発送】







・機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム【2023年6月発送】









商品概要







商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr





・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆ミオリネ

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191653/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆グエル

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191654/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ スレッタ＆エラン

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191655/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 ペアデザインTシャツ ミオリネ＆シャディク

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191656/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）





・商品名 ：機動戦士ガンダム フルカラーTシャツ ガンダム・エアリアル（改修型）

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191666/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥3,850（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 つながるアクリルスタンド（全5種）

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191673/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥1,100（税込／送料・手数料別途）





・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 長財布 ホルダーモデル

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191658/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥22,000（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 二つ折り財布 ホルダーモデル

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191659/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥19,800（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 名刺ケース ホルダーモデル

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191660/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥12,100（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 パスケース ホルダーモデル

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191661/?utm_source=amr）

・価格 ：￥12,100（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 アスティカシア高等専門学園 制服モチーフジャージ 【2023年7月発送】

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191588/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥13,200（税込／送料・手数料別途）



・商品名 ：機動戦士ガンダム 水星の魔女 クールさんホッツさん マスコットチャーム【2023年6月発送】

（https://p-bandai.jp/item/item-1000191690/?utm_source=amr ）

・価格 ：￥2,200（税込／送料・手数料別途）





＜共通項目＞

・対象年齢：15才以上

・販売ルート：バンダイ キャラクターファッションサイト「バンコレ！」（https://p-bandai.jp/fashion/?utm_source=amr ）、他未定

・予約期間 ：2023年4月9日(日)12時～

・商品お届け ：Tシャツ、アクリルスタンド 、マスコットチャーム 2023年6月発送予定

制服モチーフジャージ 2023年7月発送

革小物シリーズ2023年８月発送

・発売元 ：株式会社バンダイ





商品一覧ページ： https://p-bandai.jp/fashion/c0004/c000417/?utm_source=amr



(C)創通・サンライズ・MBS



※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。







『ガンダムシリーズ』とは





1979年の「機動戦士ガンダム」から40年以上にわたって、TVシリーズ、劇場版、OVA（オリジナルビデオアニメ）と様々に発展し作り続けられているシリーズ。2022年10月より、最新TVシリーズ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の放映がスタートした。







キャラクターグッズ・ファッションサイト「バンコレ！」とは





バンダイのキャラクターファッションアイテムや雑貨を取り扱うショップです。

キャラクターが大好きなあなたへ、普段使い出来るグッズや、なりきりファッションアイテムなどを提案します。



特撮からアニメ、マンガ、ゲームなどあらゆるキャラクターファッションアイテムを取り揃えています。



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