株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上政高、以下「HIKE」)のゲームブランド「HIKE GAMES」は、Steam(R)が実施するSTEAM SHMUPフェスに参加致します。STEAM SHMUPフェスでは発売中の2タイトルが最大25%OFFとお得にお買い求めいただけます。

STEAM SHMUPフェスとは、タイミングを見極め、強化アイテムを使い、弾丸を大量に放つことに焦点を当てたゲームの祭典となります。セール対象商品は発売中の『The Lord of the Parties』及び『RiffleEffect』の2タイトルです。この機会にぜひお買い求めください。









セール実施期間





2023年9月25日(月)10:00(PT)~ 2023年10月2日(月)10:00(PT)

※PT(太平洋時間)となりますので、ご注意ください。



セール対象タイトル





The Lord of the Parties



1,640円(税込)→1,312円(税込)/20%OFF

購入ページ:https://store.steampowered.com/app/1602880/The_Lord_of_the_Parties/



突然姿を消した父を探すため村を飛び出した少女「アイリス」と、少女を手伝う少年「アーサー」の冒険を描いた2D縦スクロールパーティシューティングRPGゲーム。

冒険の途中で出会う仲間たちと共にファンタジー世界を冒険してみませんか?

(C)Magic Cube / (C)Dizcon / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved



RiffleEffect



1,950円(税込)→1,463円(税込)/25%OFF

購入ページ:https://store.steampowered.com/app/1479400/_/?l=japanese



渡り鳥傭兵部隊の隊員『ガットー』と宇宙航行A.I.の『ローズ』は、宇宙航行中にワームホールに落ち、未知の惑星「ウルン」に遭難した。

不時着した衝撃で宇宙船は完全に破壊され、ローズの機能が失われてしまう。ガットーは

壊れたローズを修理するために強大なエイリアンたちと戦う。

唯一の相棒であり、友人であるローズを失うわけにはいかない!

(C)2022. OutsiderKids Corp. / (C)HIKE Inc. All Rights Reserved.



株式会社HIKEについて







アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。



株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高



