6月6日(火)より、エディション各店にてニューヨーク発のブランド〈RAPONESA GENERAL STORE(ラポネサ・ジェネラル・ストア)〉のエクスクルーシブジュエリーを発売いたします。



ガラスのような光沢が特徴的なクオーツストーンを使用した、

シングルネックレス、ダブルネックレス、ブレスレット、アンクレット、ピアスの5型をオーダー。





不揃いな大きさの石で組まれたバランスが印象的で、身軽な夏の装いもしっくりくる雰囲気。

水に濡れても問題ない素材を使用しているので、アクティブシーンでの着用にもおすすめです。





Douale Necklace/¥41,800 (tax in)





Single Necklace/¥28,600 (tax in)





Bracelet/¥16,500 (tax in)





Anclet/¥18,700 (tax in)







Earrings/¥20,900 (tax in)



この機会にぜひ店頭でご覧ください。



about〈RAPONESA GENERAL STORE(ラポネサ・ジェネラル・ストア)〉



日本とブラジルにルーツを持つデザイナー、Ellen Kanamoriによるニューヨークを拠点にするブランド。

自然の美しさや知恵を生かしてデザインされており、ジュエリーポーチにもEllen Kanamoriのアイデンティティーが光ります。

可能な限りリサイクルリユース素材を使用したサスティナブルなブランド。



発売日





6月6日(火)

展開店舗





・エディション 表参道ヒルズ店

・エディション ルミネ新宿店

・エディション 名古屋ラシック店

・エディション 京都BAL店

・エディション グランフロント大阪店

・エディション 神戸BAL店



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/06-18:16)