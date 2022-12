[Sansan株式会社]

~Sansanとジョンズホプキンス大学 Angelo Mele准教授との共同研究~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、同社の技術本部 研究開発部 SocSci Groupに在籍するJuan Martinez、小松 尚太、西田 貴紀と、ジョンズホプキンス大学のAngelo Mele准教授の共著論文が、ニューオーリンズで行われる American Economic Associationの年次大会「ASSA 2023 Annual Meeting」に採択されたことを発表します。

本件の口頭発表は、日本時間の2023年1月6日(金)23時から行われます。









■共著論文について

当社は、共同研究を行うプラットフォーム「Sansan Data Discovery」において、名刺交換という出会いのデータベースから新たな価値を導き出すべく、各分野におけるトップレベルの外部識者と分野の垣根を越えて研究に取り組んでいます。



その中で、経済学のネットワーク分野における第一人者であるジョンズホプキンス大学のAngelo Mele准教授と技術本部 研究開発部 SocSci Groupに在籍するJuan Martínez、小松 尚太、西田 貴紀は、ビジネスの出会いのメカニズムを解明するプロジェクトを進めてまいりました。



今回採択された共著論文の「Homophily and Community Structure at Scale: An Application to a Large Professional Network」では、「ビジネスネットワークはどのように生まれるか」という問いを設定し、新たなネットワーク形成モデルを提案しています。大規模な社会ネットワークにおける経済学モデルの推定はこれまで困難とされていましたが、本研究で使用したアルゴリズムにより、数十万人規模のビジネスネットワークを分析し活用することが可能になりました(※1)。アルゴリズムはOpen Source Softwareライブラリ「lighthergm」として提供しています。



・ワーキングペーパー

Dahbura, J. N. M., Komatsu, S., Nishida, T., & Mele, A. (2021). A structural model of business cards exchange networks. arXiv preprint arXiv:2105.12704.

https://arxiv.org/abs/2105.12704



・lighthergm

https://github.com/sansan-inc/lighthergm



■「ASSA 2023 Annual Meeting」について

American Economic Association(アメリカ経済学会)が主催する、経済学者やエコノミスト、データサイエンティストなど1万3000人程度の参加が見込まれるカンファレンスです。 同学会は経済学のトップジャーナルの一つである『American Economic Review』の運営も行っています。



本学会は、2023年1月5日(木)よりアメリカ合衆国のニューオーリンズで開催され、共著論文の口頭発表は日本時間の2023年1月6日(金) 23時から行われます。詳細はウェブサイトをご覧ください。



ASSA 2023 ANNUAL MEETING ウェブサイト

https://www.aeaweb.org/conference/



セッションプログラム 「Big Data: At Scale Methods and Applications」

https://www.aeaweb.org/conference/2023/preliminary/2189



※1:分析に当たっては、Eightのデータについて個人を匿名化し、2019年1月1日から2019年12月31日までにEightのユーザーによって登録された名刺の情報を、Eightの利用規約で許諾を得ている範囲で使用しました。



(以上)



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:64億50百万円(2022年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



