2023年3~4月に上演される注目の最新作、『梅棒第16回公演』の全キャスト・公演スケジュールをお知らせいたします。





劇場での主催公演を中心に、 『嵐』や『AKB48』等のアーティストLIVE 、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』や『NHK紅白歌合戦』等の映像メディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台等での振付・演出でも活躍するダンスエンターテインメント集団「梅棒」。



既に出演が発表されている、梅棒公演には4度目の出演となるw-inds.の”千葉涼平”、今年9月に宝塚歌劇団を卒業した”音くり寿”、舞台・映像で幅広く活躍する俳優”鳥越裕貴”の他に9名のゲストキャストが決定しました。



音くり寿、鳥越裕貴に加え、梅棒公演初出演となるのは3名。

バブリーダンスをはじめ数々の振付作品でコンテストを制している”akane”、「東京ゲゲゲイ」のメンバーとして活躍し、卒業後も第一線で活躍する”MIKU”、世界大会を制するほか、メジャーアーティストの振付等で人気を集める最注目ダンスアーティスト集団「GANMI」のリーダー”Sota”の出演が決定。

その他、過去全ての梅棒公演に携わっている”YOU”、高いダンススキルと演技力に定評のある俳優”後藤健流”、TBS系「Let’s 美バディ」でのセクササイズが話題となったポールダンサーの”IG”、鉄棒を用いた唯一無二のパフォーマンス・エアダンスの第一人者”上西隆史”、ダンサー・振付師として八面六臂の活躍を見せる「KoRocK」の”泰智”、TikTokを中心にキャッチーな振付とパフォーマンスが話題の”えりなっち”と、過去に梅棒公演の出演歴がある面々も出演が決定しております。

梅棒の梅澤裕介、鶴野輝一、遠山晶司、塩野拓矢、櫻井竜彦、天野一輝、野田裕貴、多和田任益の8名を加えた全20名で、過去最大規模の新作公演に挑みます。



2023年3月10日(金)から東京・なかのZERO大ホールを皮切りに、新国立劇場 中劇場、森ノ宮ピロティホール、日本特殊陶業市民会館ビレッジホールと、3都市・4会場を巡ります。



また、2022年12月19日(月)18:00~2023年1月5日(木)23:59まで、全公演を対象に梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』にてチケット最速先行受付(抽選)を実施いたします。



<チケット最速先行概要>

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』にて、

チケット最速先行受付(抽選・先行特典あり)を実施

受付期間︓2022年12月19日(月)18:00~2023年1月5日(木)23:59

対象公演︓全公演

対象席種︓S席

https://www.umebou.net/



<梅棒/プロフィール>

2001年結成。ストーリー性のある演劇的な世界観をダンスとJ-POPで創り上げる「劇場型ダンスエンターテインメント」を提供する。

2009年、ストリートダンス界最大のコンテスト「JAPAN DANCE DELIGHT vol.16」特別賞受賞、2012年国内最大の振付作品コンテスト「Legend Tokyo chapter.2」優勝。同年より活動の中心を劇場公演へ移し、演劇・ダンス・音楽ファンなど様々な層を虜にしている。

梅棒公演以外でも、宝塚歌劇団 星組公演『GOD OF STARS-食聖-』、ミュージカル『テニスの王子様』、映画「コンフィデンスマンJP 英雄編」、「NHK紅白歌合戦」、GReeeeN LIVEツアー、嵐「夏疾風」といった映像メディア、舞台、アーティストLIVEやMVで演出・振付を手がける等、多彩な活動をしている。





『梅棒第16回公演』 公演概要





【作・総合演出】伊藤 今人[梅棒]

【振付・監修】梅棒



【出演】

梅澤 裕介、鶴野 輝一、遠山 晶司、塩野 拓矢、櫻井 竜彦、天野 一輝、野田 裕貴、多和田 任益 [以上、梅棒]

千葉 涼平[w-inds.]、音 くり寿、鳥越 裕貴

YOU、後藤 健流、IG、上西 隆史[AIRFOOTWORKS]、泰智[KoRocK]、えりなっち

akane、MIKU、Sota[GANMI]



【日程・会場】

<東京>

2023年3月10日(金)~3月12日(日)/全4ステージ@なかのZERO大ホール

2023年3月16日(木)~3月22日(水)/全10ステージ@新国立劇場 中劇場

<大阪>

2023年3月31日(金)~4月2日(日)/全5ステージ@森ノ宮ピロティホール

<愛知>

2023年4月8日(土)~4月9日(日)/全3ステージ@日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール









【チケット料金(税込・全席指定)】

S席:9,300円 U-25サービスエリア:4,000円(25歳以下限定、当日座席指定、一般発売より販売開始)



『梅棒第16回公演』公演特設サイト:http://umebou16th.dynamize.net/

梅棒オフィシャルサイト:https://www.umebou.com/

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』:https://www.umebou.net/



【主催】『梅棒第16回公演』製作委員会(dynamize/ぴあ/ニッポン放送/サンライズプロモーション東京)

【共催】なかのZERO指定管理者(なかのZERO大ホール公演)



※現段階における予定のため、変更となる可能性がございます



