CS放送「衛星劇場」では、「どっぷりステージDAY~韓国ミュージカルSP~ 」と題して、11月5日(日) に韓国ミュージカル5作品を連続一挙放送します。

SUPER JUNIORのキュヒョンが出演を務めた「ウェルテル」や、同じくSUPER JUNIORのリョウクが主演した「メアリー・シェリー」、BTOBのイ・チャンソプが出演した「マリー・アントワネット」など注目作が登場。韓国ミュージカル界を代表する俳優・KAIが主演した「エクスカリバー」、「モンテ・クリスト伯: The Musical Live」も必見です!ぜひお楽しみください。







Book by Ivan Menchell, Music by Frank Wildhorn, Lyrics by Robin Lerner, Directed by Stephen Rayne, Produced by EMK Musical Company, Worldwide Stage Rights and Management by EMK International



韓国ミュージカル「エクスカリバー」

[放送日]11月5日(日)午前9:00~



2019年6月15日~8月4日/韓国ソウル 世宗文化会館大ホール

[出演]KAI、パク・ガンヒョン、シン・ヨンスク、キム・ジュンヒョン、キム・ソヒャン



EMKミュージカルカンパニーによるオリジナルミュージカル作品。 “アーサー王伝説”を基にミュージカル化。主人公アーサー役には『ファントム』などで安定の演技と歌で認められているKAI、ミュージカル俳優としても活躍するキム・ジュンス、SEVENTEENのメインボーカル、ドギョムが抜擢された。その中からKAIが出演した回を放送する。



(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.



韓国ミュージカル「ウェルテル」(主演:キュヒョン)

[放送日]11月5日(日)午前11:45~



2020年9月1日~11月1日/ソウル・クァンリムアートセンターBBCHホール

[出演]キュヒョン、イ・ジヘ、イ・サンヒョン、キム・ヒョンスク、イム・ジュンヒョク



ウェルテルとロッテの崇高な愛の物語を扱ったゲーテの小説『若きウェルテルの悩み』を原作に、韓国で初演から20周年を迎えた韓国の代表的な創作ミュージカル。今回は2020年10月のソウルでの公演の中から、SUPER JUNIORのメンバーで、ミュージカル俳優としても活躍するキュヒョン主演の回をお届けする。



Music by Frank Wildhorn / Book and Lyrics by Jack Murphy Produced by EMK Musical Company. Worldwide Stage Rights & Management by EMK International



モンテ・クリスト伯: The Musical Live

[放送日]11月5日(日)午後2:15~



2021年/韓国

[出演]KAI、リナ、キム・ジュンヒョン 他



2010年韓国初上陸から10周年を迎えた韓国を代表するミュージカル「モンテ・クリスト伯: The Musical Live」、その10周年記念公演を8Kシネマティックカメラ14台を使用し、舞台上で密着撮影。韓国ミュージカル界No.1俳優のKAI、並外れた演技で愛される女優リナら、韓国ミュージカル界の最高の俳優たちが愛と裏切り、復讐と許しを熱演する。



Book and Lyrics by Michael Kunze / Music and Orchestration by Sylvester Levay Produced by EMK Musical Company. Inspired by the novel “QUEEN MARIE ANTOINETTE” by Shusaku Endo Original Production by Toho Co., Ltd.



韓国ミュージカル「マリー・アントワネット」

[放送日]11月5日(日)午後4:45~

2021年/韓国

[出演]キム・ソヒョン、イ・チャンソプ、ミン・ヨンギ



遠藤周作の小説が原作。18世紀のフランス革命を背景に、王妃マリー・アントワネットと、革命を引っ張った仮想の人物マルグリット・アルノーという2人の対照的な人生を描く。マリー・アントワネットを韓国初演から3回連続で出演しているキム・ソヒョンが演じ、マリー・アントワネットを愛するフェルセン伯爵を、BTOBのリードボーカル、イ・チャンソプが演じる。



(C)BEAUTIFULWAY



韓国ミュージカル「メアリー・シェリー」

[放送日]11月5日(日)午後7:30~



2022年/韓国

[出演]ベ・ダヘ、リョウク(SUPER JUNIOR)、パク・ソンヨン、ジョンフィ、ユ・ナクウォン



世界で最も有名なホラー小説『フランケンシュタイン』の著者、メアリー・シェリーの生涯をミュージカル化。当時の時代背景とともに、彼女が運命的に出会う人々との関わり、小説『フランケンシュタイン』の誕生秘話を描く。ベ・ダヘがメアリー・シェリー役を、ダブル主演のポリドリ役は、SUPER JUNIORのリョウクが演じる。



