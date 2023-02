[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、JO1(ジェイオーワン)とINI(アイエヌアイ)の各OFFICIAL STOREにて、2023年2月10日(金)よりオンラインフォトサービスを開始いたしました。

ライブの感動が蘇るベストショット写真「STAGE PHOTO」を、各サイトともに「OFFICIAL FANCLUB」会員限定で購入できます。



▼JO1「STAGE PHOTO」詳細

第一弾として、「2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ‘KIZUNA’」のベストショットを厳選して販売いたします。

※「2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR ‘KIZUNA’」東京公演限定追加グッズとして販売した「ステージフォトA-set・B-set」とは異なる絵柄を販売いたします。



販売ラインナップ:

「メンバー11名×各5種」+「集合10種(各会場2種)」の計65種類を販売。

※種類ごとにL判、2L判を選択可能。

・L判サイズ:各300円(税込)

・2L判サイズ:各500円(税込)



販売サイト:JO1 OFFICIAL STORE

U R L:https://store.plusmember.jp/jo1/

※OFFICIAL FANCLUB会員限定にて販売

(PC/スマートフォン)



JO1 OFFICIAL SITE / OFFICIAL FANCLUB

U R L:https://jo1.jp/



▼INI「STAGE PHOTO」詳細

第一弾として、「2022 INI 1ST ARENA LIVE TOUR [BREAK THE CODE]」のベストショットを厳選して販売いたします。



販売ラインナップ:

「メンバー11名×各10種」+「集合10種(各会場2種)」の計120種類を販売。

※種類ごとにL判、2L判を選択可能。

・L判サイズ:各300円(税込)

・2L判サイズ:各500円(税込)



販売サイト:INI OFFICIAL STORE

U R L:https://store.plusmember.jp/ini/

※OFFICIAL FANCLUB会員限定にて販売

(PC/スマートフォン)



INI OFFICIAL SITE / OFFICIAL FANCLUB

U R L:https://ini-official.com/





■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



