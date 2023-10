[アドビ株式会社]

Adobe Fireflyモデルのカスタマイズ機能で企業のコンテンツサプライチェーンを加速



・デジタルコンテンツへの需要が急増する中、生成AIによってコンテンツの企画から制作、配信を加速するエンドツーエンドの企業向けソリューションを提供

・自社ブランドアセットの活用でコンテンツサプライチェーンを加速するAPIをベースとしたAdobe Fireflyのカスタマイズ機能を発表

・コンテンツサプライチェーンでビジネスの成長に取り組むPrudential Financialなどの企業と協業





アドビ(Nasdaq: ADBE)(本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、以下アドビ)は本日、クリエイターの祭典であるAdobe MAX 2023において、「Adobe GenStudio ( https://business.adobe.com/solutions/adobe-genstudio.html ) 」を公開しました。これは、生成AIテクノロジーAdobe Firefly ( https://www.adobe.com/jp/sensei/generative-ai/firefly.html ) を中核にAdobe Creative Cloud ( https://www.adobe.com/jp/creativecloud.html ) 、Adobe Express ( https://www.adobe.com/jp/express/ ) 、Adobe Experience Cloud ( https://business.adobe.com/jp/ ) を統合し、急増するコンテンツ需要への対応を支援するエンドツーエンドの新しい企業向けソリューションです。新たに発表するカスタマイズ機能とAPIにより、企業はマーケティングおよび制作のワークフローにおいてブランドイメージに沿ったコンテンツのスケーラブルな展開が可能になります。コンテンツサプライチェーン(効果的な顧客体験を促進するコンテンツを制作・配信するプロセス)の最適化により、企業は顧客ロイヤルティの強化につながるパーソナライゼーションへの取り組みを拡大し、ビジネスを成長させることができます。



アドビのデジタルエクスペリエンスビジネス担当シニア バイス プレジデントであるアミット アフジャ(Amit Ahuja)は、次のように述べています。「顧客体験の専門家の3分の2近くが、今後2年間でコンテンツ需要が5倍に増加すると予想しており、この需要が減速する兆しはありません。Adobe GenStudioは、これまで数時間から数日かかっていた作業を数分に短縮し、品質やブランディングの一貫性を維持したままスピードを提供します。」



Adobe GenStudioは、コンテンツの企画から制作、配信までのプロセスを包括的にカバーします。担当者はデジタルアセット管理システムであるAdobe Experience Manager Assets ( https://business.adobe.com/jp/products/experience-manager/assets/aem-assets.html ) の操作環境を離れることなく、Adobe ExpressとAdobe Fireflyを使って商用利用にも安心なデジタルコンテンツを即座に生成し、編集することができます。

また、部門をまたぐシームレスなコラボレーションを実現するため、Adobe Workfront ( https://business.adobe.com/jp/products/workfront/main.html ) 、Frame.io ( https://frame.io/ ) 、Adobe Creative Cloud、Adobe Experience Manager ( https://business.adobe.com/jp/products/experience-manager/adobe-experience-manager.html ) のワークフローの統合およびコンテンツの再利用により、ビジネス要件に影響を与えずに、品質やブランドの一貫性を損なうことなく手間と時間、高額なコストのかかるプロセスを加速し、最適化します。



さらに、Adobe Analytics ( https://business.adobe.com/jp/products/analytics/adobe-analytics.html ) でコンテンツパフォーマンスのインサイトを得ることで、担当者は、どのコンテンツが反響を呼んでいるかをリアルタイムで理解し、改善を繰り返すことができます。アドビはAdobe GenStudioを活用した自社のコンテンツサプライチェーンを加速し、デジタルマーケティングと顧客エンゲージメントを強化し、ソーシャルメディアキャンペーンの制作時間を3分の1に短縮しました。



Adobe GenStudioがもたらす生成AIの力

Adobe GenStudioは生成AIの力をユニークな形で利用可能にします。ネイティブに統合されたAdobe Fireflyは、商用的にも安心なコンテンツ生成を実現します。企業はあらゆるチャネルにおいて企画からコンテンツ配信までを迅速に行い、優れた顧客体験を提供することができます。Adobe GenStudioには下記が含まれます:

安心な商用利用: Adobe Fireflyを活用することで、商用利用を想定した安心なコンテンツ生成が可能になります。



カスタムモデル: アドビはお客様と協力し、独自のアセットやブランド固有のコンテンツを使用してモデルをカスタマイズできるよう支援します。



拡張性: ワークフローと自動化を強化するために、さまざまなプラットフォームからFirefly APIへのアクセス可能にします。



統合ワークフロー: AIが生成したコンテンツの編集、コラボレーション、アクティベーションをシームレスに実現します。



コンテンツのインサイト: 各チャネルにおけるコンテンツのパフォーマンスについて詳細かつ迅速な分析を提供します







Adobe Fireflyモデルのカスタマイズと新しい自動化機能

コーポレートカラーからマスコットキャラクターまで、ブランドアイデンティティは企業にとって最も価値のある資産のひとつです。アドビは、企業がブランド独自のスタイル、キャラクター、オブジェクトを使用して、アドビのクリエイティブな生成AIモデルファミリーであるAdobe Fireflyをカスタマイズし、自社のニーズに合わせられるようにする一連の新機能を発表します。例えば、10~20枚の画像があれば、Adobe Fireflyモデルを即座にカスタマイズし、組織内の誰もが商用的にも安心でブランドイメージに沿ったコンテンツを生成できるようになります。さらに、厳格なガバナンスとセキュリティ管理により、ブランドのコンテンツ、データ、ワークフローの社外への流出を防ぎます。



また、カスタマイズしたAdobe FireflyモデルをAdobe Creative Cloudのワークフローに完全に統合し、制作を自動化できるようにするAPIをベースとした自動化機能も発表します。この統合により、企業はコンテンツサプライチェーンの最適化と飛躍的なスピードアップができるだけでなく、Adobe Experience Cloudと連携して顧客データを活用することにより、パーソナライズされた顧客体験を大規模に展開することができます。例えば、特定の地域やマーケティングチャネルを対象としたキャンペーンを実施する際、最も費用対効果の高い方法で、ブランドイメージに沿ったコンテンツを迅速に制作することができるようになります。



Prudential Financialのマーケティングテクノロジー&オペレーション担当責任者であるリリー レイモンド(Lilly Raymond)氏は、次のように述べています。「金融サービス業界で消費者の信頼を築くには、パーソナライズされた顧客体験の大規模な提供が重要です。それにより、大幅なコスト削減と健全な収益が得られるからです。コンテンツサプライチェーンの最適化のためのアドビとの協業は、これまでに大きな成功を収めています。Adobe GenStudioがもたらす生成AIの力で雑多な作業が削減できるため、新しいコンテンツ体験をよりスピーディーに提供できるようになりました。」



Adobe GenStudioを自社のデジタルマーケティングに活用

アドビは、Adobe GenStudioを自社のデジタルマーケティングやAdobe MAXのようなイベント制作に活用し、コンテンツサプライチェーンを加速しています。例えば、Adobe Photoshopの生成塗りつぶしを使用して、InstagramやTikTokなどのソーシャルメディアキャンペーン用コンテンツの制作時間を33%短縮すると同時に、Adobe Fireflyで生成した画像と生成塗りつぶしにより、アドビのソーシャルメディアにおけるコンテンツ量を倍増しています。アドビは、生成AIをEメールマーケティングにも活用しており、さまざまな画像バリエーションをAdobe Fireflyで自動的に生成してA/Bテストにかけることにより、平均クリック率を12%向上させました。Adobe MAXでは、最大のハイライトとなるメインステージでの基調講演で使われる画像や映像の構想や強化にAdobe Photoshop ( https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html ) の生成塗りつぶしが活用されています。



Adobe GenStudioは提供を開始しています。詳細は https://business.adobe.com/solutions/adobe-genstudio.html (英語)をご覧ください。



