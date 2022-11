[ポーラ]

11月12日(土) SIW2022@渋谷パルコ9階 GAKU



株式会社ポーラ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:及川美紀)は、株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)とコラボレーションし、2022年11月12日(土)、渋谷パルコの9階GAKUにて、生後3ヶ月~2歳未満の赤ちゃんとママを対象としたデジタルアート体験『DAKKO』を開催いたします。本イベントは、一般社団法人渋谷未来デザイン主催の日本最大級のソーシャルデザインをテーマにした東京・渋谷の都市フェス「SIW2022」内の展示の一つです。







【企画背景】

本イベントは、ポーラ内で有志で発足した「産後ケアの重要性」を追求するプロジェクトが企画したもので、ネイキッドに賛同いただきコラボレーションが実現しました。

“抱っこ”は、赤ちゃんと初めましての瞬間から始まる、一番最初のコミュニケーションであり、育児のフェーズが変わっても長く続いていくもの。本イベントでは、赤ちゃんとの日常である抱っこによって生み出される神秘的な変化を、デジタルアートで体感いただけます。直接コミュニケーションをとるのが難しい赤ちゃんが低月齢の時でも、非日常な空間で赤ちゃんと一緒にリフレッシュすることで、ママと赤ちゃんが同じ目線で楽しめるような、わくわくと驚きに満ちた空間です。ポーラのスキンケアブランド「Red B.A」のフレッシュフローラルの香りに 包まれ、リラックスしていただけます。





『DAKKO』イベント概要



日時:11月12日(土)11:00~17:00 (完全事前予約制)

会場:渋谷パルコ 9階 GAKU 入場無料

対象:3か月~2歳未満のお子さま1名と保護者の方1名

予約受付サイト: https://coubic.com/dakko/917405(要予約・先着申込順・キャンセル待ち可能)

イベントムービー: https://www.youtube.com/watch?v=x58hzoM1FJg http

主催:株式会社ポーラ

共同企画・演出・制作:株式会社ネイキッド

SIW2022 公式サイト:https://social-innovation-week-shibuya.jp/





NAKED, INC.(ネイキッド)



1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年では、世界各地を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」やAR/VR商品の開発など、リアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースを手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験

「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、感染症予防対策アート「NAKEDつくばい(R)︎」、「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」など。

https://naked.co.jp



