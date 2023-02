[オリコン株式会社]

ビルダーは【ポラス】が「首都圏」で5年連続総合1位に、ハウスメーカーは【積水ハウス】が5年連続、デベロッパーは【三井不動産レジデンシャル】が3年連続総合1位に



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 略称:オリコン)は、『建売住宅(ビルダー/ハウスメーカー/デベロッパー)』についての満足度調査を実施し、2023年2月1日(水)14時にその結果を「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内( https://life.oricon.co.jp/ )にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。







《TOPICS》



■『建売住宅 ビルダー』

「東北」:【タクトホーム】が初の総合1位 「立地」でとくに高評価

「北関東」:【グランディハウス】が4年連続総合1位に 「周辺環境」でとくに高評価

「首都圏」:【ポラス】が5年連続総合1位 「埼玉県」部門は6年連続1位に

「東海」:【エサキホーム】が初の総合1位 「金額の納得感」「アフターフォロー」でも1位に

「近畿」:【フジ住宅】が3年連続総合1位 「大阪府」部門は4年連続1位に

「九州」:【大英産業】が2年連続総合1位に 「立地」でとくに高評価



■『建売住宅 ハウスメーカー』

【積水ハウス】が5年連続総合1位 「情報提供」「デザイン」など4項目で1位に



■『建売住宅 デベロッパー』

【三井不動産レジデンシャル】が3年連続総合1位



本調査は、全国の実際のサービス利用者を対象に、インターネットによるアンケートを実施。事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスにおける評価項目をそれぞれ設定し、各項目の設問について回答を聴取いたしました。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表しています。



オリコン顧客満足度(R)とは( https://cs.oricon.co.jp/ )

オリコンは、「事実を情報化する」という経営理念のもと、客観的、公平な立場から事実を情報化し広く提供することで、社会からの信頼を獲得してまいりました。そのグループ事業として、2006年より、実際にサービスを利用したことのあるユーザのみを対象に、さまざまな業種・業態のサービスの満足を情報化する「顧客満足度(CS)調査」事業を開始いたしました。特定の企業や個人から受託した調査ではなく、第三者の公平な立場で独自に企画し調査を行っております。

最新の更新ランキング数は194、延べ331万人が回答した‟本当に満足するサービス”を公開しています。(※2023年2月時点)

貴媒体の報道・特集等にて企業紹介の折には、ぜひ本リリース調査結果をご活用ください。

▶「事業紹介ムービー」: https://www.youtube.com/watch?v=KKQwPGskia4

▶「調査・ランキング方法について」: https://cs.oricon.co.jp/method/



『建売住宅 ビルダー』

施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー(ただしハウスメーカー、デベロッパーは対象外)について、過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人から回答を聴取した『建売住宅 ビルダー』の満足度調査は、「東北」「北関東」「首都圏」「東海」「近畿」「九州」の6地域での発表となります。





『建売住宅 ビルダー』

「東北」:【タクトホーム】が初の総合1位 「立地」でとくに高評価



「東北」ランキングでは、【タクトホーム(タクトホーム株式会社 本社:東京都西東京市)】が初の総合1位を獲得しました。





全10の評価項目では、「立地」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「金額の納得感」の7項目で1位に。なかでも“最寄りの公共交通機関の利便性”“地盤の強さ”などを評価した「立地」では、とくに高い評価となりました。部門では男女別「男性」、築年数別「2~6年以内」、都道府県別「福島県」で1位となっています。

ーーー

~【タクトホーム】について 実際の利用者コメント~

「基礎がしっかりしていた。基礎工事の時に見たが、鋼管杭を打設してから基礎コンを打っていたので地盤改良より良いと感じた。高台の立地、視界と日当たりが良い(60代以上・男性)」

「治安が良く、スーパーや駅などへアクセスしやすく利便性が良い(30代・女性)」

ーーー





『建売住宅 ビルダー』

「北関東」:【グランディハウス】が4年連続総合1位に 「周辺環境」でとくに高評価



「北関東」ランキングでは、【グランディハウス(グランディハウス株式会社 本社:栃木県宇都宮市)】が2020年から4年連続総合1位を獲得しました。





評価項目では、「立地」「住宅設備」「長期保証」「アフターフォロー」など全10項目で1位に。なかでも、“近隣の治安の良さや気になる騒音の少なさ”などを評価した「周辺環境」では、とくに高い評価となりました。部門では男女別「男性」「女性」、築年数別「2~6年以内」、都道府県別「茨城県」「栃木県」で1位となっています。

ーーー

~【グランディハウス】について 実際の利用者コメント~

「騒音などがまったく気にならないです。地震があった時も大して揺れないので安心しております(40代・女性)」

「お風呂や台所の使い勝手や、収納も多く、全体的に快適に過ごすことができる(30代・男性)」

ーーー





『建売住宅 ビルダー』

「首都圏」:【ポラス】が5年連続総合1位 「埼玉県」部門は6年連続1位に



「首都圏」ランキングでは、【ポラス(ポラス株式会社 本社:埼玉県越谷市)】が2019年から5年連続総合1位を獲得しました。





全10の評価項目では、「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「金額の納得感」「長期保証」「アフターフォロー」の8項目で1位に。また地域別「埼玉県」部門では、2018年から6年連続1位と継続的に高い評価となっています。そのほか、男女別「男性」「女性」、築年数別「1年以内」「2~6年以内」「7~10年以内」、都道府県別「千葉県」「東京都」で1位となりました。

ーーー

~【ポラス】について 実際の利用者コメント~

「全体的に困った時もすぐアフターメンテナンス相談しやすくありがたい(40代・女性)」

「駅近だった。インテリアも入居前に設置してくれた(30代・男性)」

ーーー





『建売住宅 ビルダー』

「東海」:【エサキホーム】が初の総合1位 「金額の納得感」「アフターフォロー」でも1位に



「東海」ランキングでは、【エサキホーム(株式会社 エサキホーム 本社:愛知県一宮市)】が2020年の調査開始以来、初の総合1位を獲得しました。





全10の評価項目では、 “住宅価格と土地代を合わせた費用といった購入費用の納得感”などを評価した「金額の納得感」と、”定期点検といったメンテナンス“などを評価した「アフターフォロー」の2項目で1位となりました。また、部門では男女別「女性」、築年数別「2~6年以内」で1位となっています。

ーーー

~【エサキホーム】について 実際の利用者コメント~

「土地が広いので、部屋数が多く収納が充実している。コストパフォーマンスが良い

(30代・女性)」

「間取りが広く、部屋数が多い。また収納スペースが多いところが良い(40代・男性)」

ーーー





『建売住宅 ビルダー』

「近畿」:【フジ住宅】が3年連続総合1位 「大阪府」部門は4年連続1位に



「近畿」ランキングでは、【フジ住宅(フジ住宅株式会社 本社:大阪府岸和田市)】が2021年から3年連続総合1位を獲得しました。





全10の評価項目では、「立地」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「アフターフォロー」の6項目で1位となりました。また、部門では都道府県別「大阪府」部門で、2020年から4年連続1位と継続的に地域に根付いて高評価となったほか、男女別「女性」と築年数別「7~10年以内」で1位となりました。

ーーー

~【フジ住宅】について 実際の利用者コメント~

「間取りの相談の時に色々と配慮してもらい、使いやすい(40代・女性)」

「交通の便が良く、近くにスーパーもコンビニもあり、重宝している(60代以上・男性)」

ーーー





『建売住宅 ビルダー』

「九州」:【大英産業】が2年連続総合1位に 「立地」でとくに高評価





「九州」ランキングでは、【大英産業(大英産業株式会社 本社:福岡県北九州市)】が昨年から続き2年連続総合1位を獲得しました。



全10の評価項目では、「立地」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「住宅構造・設計」「住宅設備」「アフターフォロー」の7項目で1位となりました。 そのほか、男女別「男性」、築年数別「2~6年以内」では初の1位となっています。

ーーー

~【大英産業】について 実際の利用者コメント~

「何か困ったことがあった時に連絡するとすぐに対応してくれるところが良い(30代・女性)」

「とにかく立地が良く、低コストであった(40代・男性)」

ーーー





『建売住宅 ハウスメーカー』【積水ハウス】が5年連続総合1位 「情報提供」「デザイン」など4項目で1位に



新築建売住宅を販売しているプレハブ建築協会の正会員企業/準会員企業または住宅生産振興財団の会員企業について、過去12年以内に新築建売住宅に入居し購入物件の選定に関与した全国の男女1,884名から回答を聴取した今回で7回目の調査となる『建売住宅 ハウスメーカー』の満足度調査。



【積水ハウス(積水ハウス株式会社 本社:大阪府大阪市)】が、2019年から5年連続総合1位を獲得しました。



全10の評価項目では、「情報提供」「引渡し時の住宅確認」「デザイン」「金額の納得感」の4項目で1位となりました。部門では男女別「男性」「女性」、築年数別「2~6年以内」で1位となっています。

ーーー

~【積水ハウス】について 実際の利用者コメント~

「住宅購入前の事前説明や引き渡し時の説明、定期点検と事細かに説明してくれる。

住宅に問題や不明点があればカスタマーセンターが即対応してくれる(30代・男性)」

「アフターフォローがしっかりしていて、何かあれば相談できる環境がある(30代・女性)」

ーーー



総合2位には【セキスイハイム(積水化学工業株式会社 本社:大阪府大阪市)】と【トヨタホーム(トヨタホーム株式会社 本社:愛知県名古屋市)】が同点でランクイン。【セキスイハイム】は評価項目「住宅構造・設計」「住宅設備」「長期保証」「アフターフォロー」の4項目で1位に。なかでも“(10年保証固定以外で)長期保証内容のプランの充実さ”などを評価した「長期保証」は2019年から5年連続1位と継続して高い満足度を獲得しています。

【トヨタホーム】は評価項目「立地」「周辺環境」のほか、部門の「女性」「7~10年以内」で1位となりました。





『建売住宅 デベロッパー』 【三井不動産レジデンシャル】が3年連続総合1位



大規模な宅地造成をして新築建売住宅を販売する不動産デベロッパーについて、 過去12年以内に新築建売住宅に入居し購入物件の選定に関与した全国の男女705名から回答を聴取した今回で7回目の調査となる『建売住宅 デベロッパー』の満足度調査。

【三井不動産レジデンシャル(三井不動産レジデンシャル株式会社 本社:東京都中央区)】が、2021年から3年連続総合1位を獲得しました。



全10の評価項目では、「立地」「周辺環境」「情報提供」「引渡し時の住宅確認」など8項目で1位となりました。

部門では築年数別「7~10年以内」、地域別「関東」で1位となっています。

ーーー

~【三井不動産レジデンシャル】について 実際の利用者コメント~

「場所がよかったので、資産価値が下がらない。内装のデザインとかがよい(40代・女性)」

「静かであり、買物が便利。駅までが思っていたより近い(40代・男性)」

ーーー



総合2位には【野村不動産(野村不動産株式会社 本社:東京都新宿区)】がランクイン。評価項目「長期保証」「アフターフォロー」の2項目で1位に。“アフターサービスの充実さ”などを評価した「アフターフォロー」は2019年から5年連続1位と継続して高評価となりました。そのほか、部門の「女性」で1位を獲得しています。

続く総合3位の【住友不動産(住友不動産株式会社 本社:東京都新宿区)】は、築年数別「2~6年以内」で1位となりました。





調査概要など



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 ビルダー

■ランキング発表日:2023/02/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:<東北>599人<北関東>1,123人<首都圏>6,412人<東海>2,156人

<近畿>1,315人<九州>720人

■規定人数:<北関東/首都圏/東海>100人以上 <東北/近畿/九州>50人以上

■調査企業数:<東北>20社<北関東>19社<首都圏>41社<東海>35社<近畿>29社<九州>26社

■定義:施工を基本的にすべて自社または自社グループで行っているビルダー

ただし、ハウスメーカー、デベロッパーは対象外とする

■調査期間:2022/09/27~2022/10/17、2021/09/01~2021/09/21、2020/10/02~2020/10/19

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:25~84歳

地域:<東北>青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

<北関東>茨城県、栃木県、群馬県

<首都圏>埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

<東海>岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

<近畿>滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

<九州>福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

条件:過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/powerbuilder/



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 ハウスメーカー

■ランキング発表日:2023/02/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:1,884人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:11社

■定義:新築建売住宅を販売しているプレハブ建築協会の正会員企業/準会員企業

または住宅生産振興財団の会員企業

■調査期間:2022/09/27~2022/10/17、2021/09/01~2021/09/21、2020/10/02~2020/10/19

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:25~84歳 地域:全国

条件:過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/housemaker/



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 建売住宅 デベロッパー

■ランキング発表日:2023/02/01 ■調査主体:株式会社oricon ME ■調査方法:インターネット調査

■サンプル数:705人 ■規定人数:50人以上 ■調査企業数:11社

■定義:大規模な宅地造成をして新築建売住宅を販売する不動産デベロッパー

■調査期間:2022/09/27~2022/11/09、2021/09/01~2021/09/21、2020/10/02~2020/10/19

■調査対象者 性別:指定なし 年齢:25~84歳 地域:全国

条件:過去12年以内に新築建売住宅に入居し、購入物件の選定に関与した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-new-ready-built-house/estate/



