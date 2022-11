[フェンダーミュージック]

フェンダーミュージック株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長アジアパシフィック統括 エドワード・コール)では、レギュラーモデルにないカラーやスペックなどを取り入れた限定モデルをフェンダー公式オンラインショップにて販売しています。今回、過去に販売し、特に人気の高かった『Made in Japan Hybrid II Stratocaster(R) HSS Limited Run Graffiti Yellow』、『Made in Japan Hybrid II Telecaster(R) Thinline Limited Run Gold Top』そして『Made in Japan Traditional Jazzmaster(R) Limited Run Sonic Blue』のギター3機種を数量限定で復刻し、11月22日(火)よりフェンダー公式オンラインショップおよび FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAにて販売を開始しました。







『Made in Japan Hybrid II Stratocaster(R) HSS Limited Run Graffiti Yellow』

目を惹くグラフィティ イエローのカラーに、レーシングストライプを纏った本製品は、HSSのピックアップ構成を採用することで、どんなジャンルにも対応する使い勝手の1本となっています。また、現在販売中の「Made in Japan Hybrid II」をベースとして復刻したことで、より高いプレイアビリティを提供します。



『Made in Japan Hybrid II Telecaster(R) Thinline Limited Run Gold Top』

ボディトップにゴールド スパークルを採用し、サイドとバックナチュラルで仕上げた本製品は、根強い人気のThinlineをベースにしたモデルで、ボディを縁取るブラックのバインディングが印象をよりシャープにしています。9.5インチラジアスのフラットなフィンガーボードに、ナロートールフレット、そしてロックチューナーを採用しているため、プレイアビリティにも妥協はありません。



『Made in Japan Traditional Jazzmaster(R) Limited Run Sonic Blue』

本製品は、通常のモデルにはない鮮やかなソニックブルーのカラーを採用しています。さらにマッチングヘッドにすることで、ヴィンテージ感溢れる特別なルックスとなっています。



※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。



