[三菱地所・サイモン株式会社]

2023年11月10日(金)~19日(日)ウィンターイルミネーションもスタート



全国のプレミアム・アウトレット(運営:三菱地所・サイモン株式会社)では、2023年11月10日(金)~19日(日)の10日間、「WINTER SPECIAL SALE 」を開催します。(ふかや花園では「1st Anniversary Sale 」を開催。)







秋の深まりとともに、冬の訪れを感じ始めるこの時期、『WINTER SPECIAL SALE 』では、秋冬のトレンドファッションからアウトドアグッズやスポーツアイテムはもちろん、年末に向けて活躍する生活家電や雑貨まで、最大80%OFF(あみ、ふかや花園、仙台泉。他施設では最大70%OFF)と、冬物アイテムが豊富にいち早くお得にお買い求めいただけます。



さらに、任天堂株式会社の「スーパーマリオ」とコラボレーションする、『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM!』キャンペーンと、『ウィンターイルミネーション』も同日11月10日(金)よりスタートします。「スーパーマリオ」のキャラクターによるフォトスポットなどの場内装飾、任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO /OSAKA 」のポップアップストアの出店、プレミアム・アウトレット限定、人気ブランドのコラボレーションアイテムの販売、約11 年ぶりの完全新作『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』のゲーム体験会の実施など、様々なキャンペーンを開催します。



加えて、お得なセールだけでなく、プレミアム・アウトレットでの1日を存分に楽しめるイベントやキャンペーンも満載です。豪華賞品が当たる抽選会(御殿場、ふかや花園、神戸三田)、美味しい食材と特産品の販売や観光 PRを行うイベント(あみ、酒々井、りんくう、仙台泉、土岐)、波佐見焼や有田焼をお得な価格で販売する陶器マルシェ(鳥栖)など、各施設で様々な企画をご用意しています。(各イベント開催日および詳細は公式Webサイトよりご確認ください。)



ご家族やご友人と、お買い物だけではなく思い出に残るようなワクワクに満ちた体験も楽しめるプレミアム・アウトレットで、特別なひとときをお過ごしください。



【WINTER SPECIAL SALE 概要】

開催施設:御殿場、佐野、あみ、酒々井、りんくう、神戸三田、仙台泉、土岐、鳥栖

開催期間:2023年11月10日(金)~19日(日)

詳細URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/wss_202311/

※11 月3 日(金・祝)より公開予定。

※ふかや花園プレミアム・アウトレットでは、開業1周年を記念した「1st Anniversary Sale」を開催。



【『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM!』キャンペーン 概要】



任天堂株式会社の「スーパーマリオ」とコラボレーションする、『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM!』キャンペーンと、『ウィンターイルミネーション』※1も同日よりスタートします。マリオと一緒に撮影できる巨大なフォトスポットや、中に入って写真が撮れる”緑の土管”※2のフォトスポット、近づくとゲームでお馴染みのコインの効果音が鳴るハテナブロックも登場します。また、「スーパーマリオ」シリーズのキャラクターやアイテムなどをモチーフにした、躍動感あふれるオリジナル装飾が場内各所に登場し、「スーパーマリオ」の世界を演出します。



また、任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO/OSAKA」のポップアップストアの出店※3、プレミアム・アウトレット限定、人気ブランドのコラボレーションアイテムの販売、約11年ぶりの完全新作『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』のゲーム体験会の実施など、様々なキャンペーンを開催します。詳細は特設サイトをご覧ください。

※1 御殿場、あみ、ふかや花園、りんくう、仙台泉プレミアム・アウトレットでは、本キャンペーン終了後も、ウィンターイルミネーションを2024年2月14日(水)まで引き続きお楽しみいただけます。

※2 緑の土管のフォトスポットは御殿場、佐野、りんくう、神戸三田、鳥栖プレミアム・アウトレット限定です。 ※3 商品は、正規販売時価格での販売となります。

開催施設:全国10か所のプレミアム・アウトレット

開催期間:2023年11月10日(金)~2024年1月21日(日)

特設サイト:https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/super-mario/



各プレミアム・アウトレットのセール参加店舗の詳細は公式Webサイトご確認ください。

施設ごとのイベント、キャンペーン情報の詳細は、以下または施設Webサイトをご参照ください。

※イベントは天候等により、変更・中止となる場合があります。最新情報は施設Webサイトをご確認ください。



【関東圏】

御殿場プレミアム・アウトレット(静岡県御殿場市)





■抽選で豪華賞品が当たる!クリスマスのご褒美キャンペーン



50,000円(税込・期間中のレシート合算可)以上お買い上げいただくと、「Kate Spade New Yorkのハンドバッグとウォレット」や「Veriteのプラチナダイヤモンドラインネックレス0.3ct 」などが当たる抽選会にご参加いただけます。

開催期間:11月10日(金)~26日(日)

応募方法:お買い上げいただいたレシートを撮影いただき、場内にある二次元コードもしくはWebサイトの応募フォームより、写真を添付してご応募ください。※異なるレシートで何度でも応募可能。



■キッチンカーイベント「Food Festa」

11月11日(土)・12日(日)の2日間、キッチンカーが多数出店します。富士宮焼きそばや浜松餃子など、静岡のご当地メニューの他、ケバブ料理やロティサリーチキンなどの魅力的なメニューが並びます。※メニューは変更の場合あり

開催日時:11月11日(土)・12日(日)9:00~19:00

開催場所:East Zone フードバザー横

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/events/news61430.html



佐野プレミアム・アウトレット(栃木県佐野市)





■B級品・サンプル品フェア

着用には問題ない小さい傷やほつれ、汚れなどが着いてしまった「B級品」や「サンプル品」など、アウトレットならではのレアな掘り出し物を集め、お得な価格で販売するフェアを開催。

開催期間:11月10日(金)~19日(日)



■Coat Selection

これからのシーズンにおすすめのアウトレットならではのお得なコートを集めた「Coat Selection」を開催。

開催期間:11月10日(金)~19日(日)



■Winter Festa in 佐野プレミアム・アウトレット

一足早い冬のイベントとして、栃木県産の農産物やお土産品を販売するほか、キッチンカーによるクリスマスにちなんだ軽食の販売も実施します。

開催日時:11月11日(土)・12日(日)10:00~16:00

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sano/events/news62084.html



あみプレミアム・アウトレット(茨城県稲敷郡阿見町)





■第19回「茨城を楽しもう!いばらき観光物産展」



茨城県の各地域の物産事業者13団体による特産品の販売や、茨城県観光物産協会による観光PRを行います。観光PRブースでは、「筑波山ガマ口上保存会」による茨城県の親しみやすい伝承芸能の一つである、筑波山名物「ガマの油売り口上」を披露します。

開催日時:11月10日(金)~12日(日)10:00~16:30

※「ガマの油売り口上」は11日(土)、12日(日)のみ開催

開催場所:バスロータリー横広場

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/news61636.html



■「銀座 ねんりん家」が期間限定OPEN ※初出店



真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店が、あみプレミアム・アウトレットに初出店。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは、東京を代表する味わいとして高い評価を受けています。代表作「マウントバーム しっかり芽」はもちろん、冬の限定味「マウントバーム ブラウニー」が入った詰め合わせも登場します。

開催日時:11月8日(水)~21日(火)10:00~20:00

開催場所:フードギャラリー内

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/news61635.html



■マストバイキャンペーン

20,000円(税込・当日のレシートのみ合算可)以上のお買い上げレシートをインフォメーションセンターにて提示いただくと、オリジナルポーチをプレゼントします。※お一人様おひとつまで、無くなり次第終了

開催期間:11月10日(金)~19日(日)

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/ami/events/news61634.html



酒々井プレミアム・アウトレット(千葉県印旛郡酒々井町)





■サンリオカフェワゴン出店



11月11日(土)・12 日(日)の2日間、サンリオの移動販売型カフェワゴンが出店。インスタ映えするキャラクタークレープやオリジナルグッズなどを販売します。

開催日時:11月11日(土)・12日(日)10:00~18:00

開催場所:1445区 Sanrio前

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news62069.html



■成田市観光物産展



総勢17の事業者などがそれぞれのブースを構え、名物のうなぎ(弁当)をはじめとし、地酒や落花生、成田市の特産品「鉄砲漬」など、食の名産品からお土産まで、数々の成田名物が勢揃いします。また、航空会社によるPRやグッズ販売など、航空ファンにも見逃せないブースも登場します。さらに、成田市観光協会による成田観光PRブースでは、成田市観光キャラクターの「うなりくん」によるグリーティングを行います。

開催日時:11月12日(日)10:00~16:30

開催場所:フードコート前広場

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/shisui/events/news62068.html



ふかや花園プレミアム・アウトレット(埼玉県深谷市)





■1周年限定メニュー&深谷ねぎメニュー



豊富なジャンルがラインナップする飲食各店から、1周年限定メニューが登場。地元深谷の野菜や卵、食べられるバラの花を使ったメニューや、この時期しか食べられない特別メニューをお楽しみいただけます。また、深谷ならではのメニューとして、旬の深谷ねぎを使った限定グルメも新メニューが登場。甘い深谷ねぎとのマリアージュが楽しめる多国籍なグルメをご賞味ください。

開催期間(1周年限定メニュー):11月3日(金)~2024年1月21日(日)

開催期間(深谷ねぎメニュー):11月3日(金)~2024年3月3日(日)



■もれなく当たる!『1st Anniversaryカプセルトイ抽選会』



開業1周年のご愛顧に感謝を込めて、豪華賞品が当たる抽選会を開催。プレミアム・アウトレットで使えるお買い物券や、キッチン雑貨やスーツケースなどのブランド商品をはじめ、周辺エリアを楽しめるグランピング施設・宿泊施設の無料券、深谷ならではの食品やグッズ詰め合わせなど、盛りだくさんです。

抽選日時:11月10日(金)~19日(日)10:00~21:00



開業1周年の感謝を込めて、最大80%OFFのアニバーサリーセールや限定メニューの提供など、周年祭ならではの様々な企画を実施します。詳細は以下特別サイトをご確認ください。

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/sp/1st/



【関西圏】

りんくうプレミアム・アウトレット(大阪府泉佐野市)





■りんくうSMILE2023~躍進する地域へ~



泉佐野市、熊取町、田尻町から、地酒や野菜など名産品の販売、観光地紹介の他、だんじりの展示や和太鼓の演奏体験など場内3エリアで35団体が出店します。また先着1,000名に豪華賞品が当たるスタンプラリーも開催。さらに泉佐野市のゆるキャラ「イヌナキン」をはじめとした各地のゆるキャラも登場し、泉州地域の魅力を発信します。

開催日時:11月19日(日)10:00~20:00 ※体験コーナーは18:00まで、だんじりの展示は雨天中止

開催場所:メインサイドエリア 1F 北広場、噴水前

シーサイドエリア 2F シーサイドパーク

主 催:公益社団法人 泉佐野青年会議所

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/news62085.html



神戸三田プレミアム・アウトレット(兵庫県神戸市)





■神戸三田プレミアム・アウトレットと植物園へ行こう

兵庫県内の植物園へ行き、来場したことを証明するものを神戸三田プレミアム・アウトレットのインフォメーションセンターにてご提示いただくと、クーポンシートをプレゼントします。さらに、1000円以上(税込・期間中のレシート合算可)お買い上げのレシートと配布クーポンの提示で、プレミアム・アウトレットで使えるお買い物券や植物園の招待券など、豪華賞品があたる抽選会へ参加できます。

開催期間:11月1日(水)~30日(木)

URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/events/news61854.html



■有馬温泉を満喫して神戸三田プレミアム・アウトレットでお得にショッピング



対象施設のご宿泊を証明できるもの(予約完了画面、領収書など※1)を、神戸三田プレミアム・アウトレットのインフォメーションセンターへご提示いただくと、神戸三田プレミアム・アウトレットでショッピングがよりお得に楽しめるクーポンシートをプレゼントします。※1 3月31日(日)チェックイン分まで有効

また、有馬温泉街の対象物産店で1店舗2,000円(税込、合算不可)以上お買い上げのレシートと、神戸三田プレミアム・アウトレットの1店舗2,000円(税込、合算不可)以上のお買い上げレシートをインフォメーションセンターにお持ちいただくと、オリジナルノベルティをプレゼントします。

開催期間:開催中~2024年3月31日(日)

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/sp/arima



【東北圏】

仙台泉プレミアム・アウトレット(宮城県仙台市)





■岩手・宮城県際マルシェ ※初開催



岩手・宮城県際地域(岩手県一関地域、及び大船渡地域・宮城県栗原地域、登米地域、及び気仙沼地域)の美味しい食材や地場産品の展示・販売、観光パンフレットの配布などを行う「岩手・宮城県際マルシェ」を開催します。イベント当日は、仙台・宮城観光PRキャラクター「むすび丸」や世界遺産平泉PRキャラクター「ケロ平」のほか、岩手・宮城県際地域の観光PRキャラクターが集合して、豊富な地場産品や地域の魅力も紹介します。

開催日時:11月18日(土)・19日(日)10:00~15:00

開催場所:1・2F 中通路、1F 1135区 Lacoste前広場

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/sendaiizumi/events/news62066.html



■泉パークタウン ストリートフェス



泉パークタウン タピオ前のメインストリートを歩行者天国にしたイベント「泉パークタウン ストリートフェス」を開催。泉パークタウンの街の魅力を総合的に発信する場として、ステージ企画やキッチンカーの出店、ジャズピアニストによる演奏など、1日限りの内容盛りだくさんのイベントです。

開催日時:11月11日(土)11:00~19:00

開催場所:泉パークタウン タピオ前メインストリート



【中京圏】

土岐プレミアム・アウトレット(岐阜県土岐市)





■東美濃五平餅まつりin土岐プレミアム・アウトレット ※初開催



東美濃地域の郷土料理である「五平餅」のブースが出店します。味や特徴の違いを比べて楽しめることができ、食文化から地域の魅力を発信します。また、東美濃市町の観光プロモーションブースも出展します。

開催日時:11月11日(土)・12日(日) 10:00~16:00 ※品切れの際はご容赦ください。

開催場所:GAP前広場

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/events/news62003.html



■『PET PARADISE + FUN』がNEW OPEN



『PET PARADISE + FUN』は、お買い物だけではなく、「ワンちゃんとの楽しいひとときを共有する場」をコンセプトとし、従来の『PET PARADISE』の物販部分はそのままに、室内ドッグランを併設した新しいスタイルの店舗です。フォトスポットも用意されており、天候を気にせず遊べて、ほかの愛犬家の皆さんとの交流も楽しむことができます。

オープン日:11月10日(金)

店舗場所:土岐プレミアム・アウトレット 1115区

営業時間:施設の営業時間に準ずる(ドッグランは11:00~閉店1時間前まで)※ドッグランは小型犬専用です。(対象:8kgまで)



【九州圏】

鳥栖プレミアム・アウトレット(佐賀県鳥栖市)





■波佐見・有田アウトレット陶器マルシェ



波佐見焼や有田焼をお得な価格で販売する、アウトレット陶器マルシェを開催します。茶碗やお皿などの普段使いのアイテムから、なかなか手を出せない逸品、また、色むらなどの訳あり商品などを、お得な価格で販売します。

開催日時:11月10日(金)~19日(日)10:00~17:00 ※19日(日)は16:30まで

開催場所:パームアベニュー内特設会場(Nike 前広場および Lego 前広場)

URL:https://www.premiumoutlets.co.jp/tosu/events/news62060.html



【三菱地所グループ CARD カードポイント 10%還元セールも開催】







11月10日(金)~12日(日)の3日間限定で、対象のショップで三菱地所グループCARD、もしくは、お支払い方法に三菱地所グループCARDを設定したプレミアム・アウトレットのアプリ決済サービス「PO PAY」にてお支払いいただくと、お買い物金額の10%分のカードポイントを後日還元するお得な三菱地所グループCARD優待セールを開催します。

開催期間:2023年11月10日(金)~12日(日)

開催施設:全国10か所のプレミアム・アウトレット

※「PO PAY」

PO PAY(ピーオーペイ)は2023年7月4日(火)にスタートした、全国のプレミアム・アウトレット内で利用できる新しいアプリ決済サービスです。利用金額に応じてアプリポイントが貯まり、貯まったアプリポイントはお買い物に利用できるため、プレミアム・アウトレットでのショッピングがさらにお得になります。なお、カードポイントはアプリポイントに交換して利用可能です。

U R L:https://www.cr.mufg.jp/spapp/popay/faq/index.html?bid=popay_0004



