シンガポールで二つ星に輝く注目シェフ カーク・ウエスタウェイ氏とアルマーニ / リストランテで腕を振るう実力派シェフ カルミネ・アマランテの饗宴。このスペシャルディナーをお見逃しなく!



「ARMANI / RISTORANTE(アルマーニ / リストランテ)」、では、シンガポール「JAAN by Kirk Westaway(ジャーン by カーク・ウエスタウェイ」のシェフ カーク・ウエスタウェイ氏を招聘し、「ARMANI / RISTORANTE」のエグゼクティブシェフ カルミネ・アマランテとの4hands dinner を10月5日(木)・7日(土)の2夜に渡って開催いたします。







ゲストシェフに迎えるカーク・ウエスタウェイ氏は、シンガポールを代表するラグジュアリーホテル Swissotel The Stamford(スイスホテル ザ スタンフォード)のブリティッシュ・ダイニング「JAAN by Kirk Westaway」を二つ星に導くなど、国際的にも高い評価を獲得しています。



伝統的なイタリア料理のインスピレーションに、日本の旬を掛け合わせた、緻密で繊細な料理を生み出すカルミネ・アマランテとカーク・ウエスタウェイ氏は、一見するとかけ離れているようにも思いますが、同じ哲学を共有し、共にアジアのフードシーンを代表する国で活躍する友人でもあります。



イギリス人のカーク・ウエスタウェイ氏はシンガポール、イタリア人のカルミネ・アマランテは日本と、異国の地で、それぞれ自国の食文化をモダンに昇華させながらも、どこか郷愁(ノスタルジー)を感じさせる料理を創造しています。



異なるカルチャーを持ちながら想いを共有する2人が、「ARMANI / RISTORANTE」でどのような化学反応を見せるのか…

2夜限りの奇跡のコラボレーションにご注目ください。



カーク・ウエスタウェイ氏 コメント

「ARMANI / RISTORANTE」はアルマーニ ブランドのエレガンス、細部への究極のこだわりを「食」で見事に表現しています。カルミネシェフのクリーンで繊細な料理スタイルとプレゼンテーションや料理の美しさには以前から感心していました。そんなカルミネシェフと彼のレストランで一緒に料理ができる機会は逃したくないと思い今回のコラボレーションに至りました。私のシグネチャー料理で日本のお客様の心と舌を魅了し、忘れられないダイニング体験をご提供したいです。また、日本の旬の食材を探求できること、「ARMANI / RISTORANTE」のチームと協働できることを心から楽しみにしています。



カルミネ・アマランテ コメント

カークシェフの料理哲学に共感し、彼が生み出す英国とアジアをフュージョンさせた料理や世界観はとても素晴らしいと感じています。「ARMANI / RISTORANTE」にとって、そして自分自身やチームにとっても、第一線で活躍するカークシェフとのコラボレーションは刺激的な経験です。異なる手法やテクニックを学ぶことは、スタッフ全員のモチベーションに繋がると信じています。唯一無二のイベントにするため、カークシェフのクリエーションとアジア文化への尊敬の念をより深く理解していただける彼のシグネチャーメニューをコースに取り入れ、どんな食材を使おうか、どんなコースにするか?など、日々相談しながら取り組んでいます。ぜひご期待ください!



Kirk Westaway (カーク・ウエスタウェイ)

カーク・ウエスタウェイ氏は、伝統的な料理をモダンで洗練されたものに再構築する卓越した技術を持つシェフとして知られています。

イギリス南西部デボン出身のカークシェフは、イギリスでの幼少期を彷彿とさせる自然の味への深い情熱を注ぎ込むことで、シンガポールの「JAAN」を再定義し、2019年6月、「JAAN by Kirk Westaway」にリブランド。彼のモダンなレンズを通して進化し続けるメニューは、季節感のあるモダンで斬新なブリティッシュ ダイニングという哲学を体現しています。JAAN by Kirk Westawayは2021年に2ツ星を獲得、2年目の2022年も星を維持し、2023年に再び2ツ星を獲得しました。



Carmine Amarante (カルミネ・アマランテ)

イタリア・ナポリ生まれ。ナポリの料理学校で料理の基礎を学んだ後、イタリアとスペインの星付きレストランでシェフ経験を積み、2018年に来日し、HEINZ BECK TOKYOで副料理長としてキャリアをスタートさせました。同店がミシュラン一つ星を獲得したわずか1年後にエグゼクティブシェフに任命され、その後もミシュランの星を維持し、レストランに大きな名声をもたらしました。2020年10月にARMANI / RISTORANTE 東京のエグゼクティブシェフに就任し、GAMBERO ROSSO - TOP ITALIAN RESTAURANTS GUIDE 2022 & 2023で3本のフォークを獲得。伝統的なイタリアンと日本の旬の高級食材を融合させた革新的な料理を得意としています。



ARMANI / RISTORANTE(アルマーニ / リストランテ) 4hands dinner

開催日:2023年10月5日(木)・7日(土)

開催時間:18:00, 18:30, 19:00, 19:30

内容:コース料理 + ペアリング(アルコール・ノンアルコール) 60,000円(税サ込)

開催場所:ARMANI / RISTORANTE

東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 10階&11階

03-6274-7005



ご予約について

予約:ARMANI / RISTORANTE 4hands dinner 予約受付

https://www.armani.com/ja-jp/experience/armaniginzatower

18:00, 18:30, 19:00, 19:30からご希望のお時間をお選びの上、お電話( 03 6274 7005 )にてご連絡ください。

営業時間:ランチ 11:30 - 15:00 (L.O. 14:00)、ディナー 18:00 - 23:00(L.O. 20:00)

定休日:日曜(9月24日まで)、月曜



