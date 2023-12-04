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2023年12月4日20時スタート！『楽天スーパーSALE』…

2023年12月4日20時スタート！『楽天スーパーSALE』の対象商品を一挙公開！！！GaN急速充電器・超小型高出力モバイルバッテリー・シリコンケーブル・人気製品などが最大38%OFFの大特価！

［株式会社CIO］

『楽天スーパーSALE』にて販売される、人気ガジェットをご紹介！

株式会社CIO（本社：大阪府守口市）は2023年12月4日（月）20:00～12月11日（月）01:59まで開催される楽天スーパーSALEに出品いたします。CIO楽天市場店の人気製品が大特価にて多数登場いたします。



小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなどの各種充電機器を展開する株式会社CIOは、「楽天スーパーSALE」にて、同社人気製品など最大38%OFFにてセール販売いたします。実用性に優れた急速充電器や、人気の超小型・高出力モバイルバッテリー、絡まりにくいシリコン充電ケーブル等多数の人気商品をラインナップ。


セール対象商品（GaN充電器 NovaPortシリーズ）





◆GaN充電器 「NovaPort SOLO 45W」CIO-G45W1C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w1c/
USB-C 1ポート搭載。最大45W出力 世界最小級(※２)サイズ。

◆GaN充電器「NovaPort DUO 30W」CIO-G30W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g30w2c/
USB-C 2ポート搭載。単ポート最大35W出力 世界最小級(※２)サイズ。合計出力最大40W。

◆GaN充電器「NovaPort DUO 45W」CIO-G45W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c/
USB-C 2ポート搭載。最大45W出力 世界最小級(※２)サイズ。合計出力最大45W。

◆GaN充電器 「NovaPort SOLO 65W」CIO-G65W1C-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w1c-n/
USB-C 1ポート搭載。最大65W出力 世界最小級(※２)サイズ。

◆GaN充電器「NovaPort DUO 65W」CIO-G65W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c/
USB-C 2ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力

◆GaN充電器「NovaPort TRIO 65W」CIO-G65W2C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a-n/
USB-C 2ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大65W出力

◆GaN充電器「NovaPort TRIO 67W」CIO-G67W3C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大67W出力

◆GaN充電器「NovaPort QUAD 65W」CIO-G65W3C1A-N
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a-n/
USB-C 3ポート・USB-A 1ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。最大67W出力

◆GaN充電器「NovaPort TRIO 140W」CIO-G140W3C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g140w3c/
USB-C 3ポート搭載。電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"対応。CIO史上最高スペック140W出力。

セール対象商品（NovaPort SLIMシリーズ）





◆薄型充電器「NovaPort SLIM　65W」CIO-G67W2C-S
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-s/
USB-C ２ポート搭載。最大67W出力。14mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

◆薄型充電器「NovaPort SLIM　45W」CIO-G45W2C-S
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-s/
USB-C ２ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

多機能電源タップ（Polarisシリーズ）





◆拡張電源タップ　Polaris CUBE WALL
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pc67w2c1a-ac3/
ACコンセント×３・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ

セール対象商品（GaN充電器 Lilnobシリーズ）





◆GaN充電器 「Lilnob 2C1A」CIO-G65W2C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a/
最大65W出力対応 GaN充電器。USB-C x2ポート・USB-A x1ポート 計3ポート搭載

◆GaN充電器　「LilNob 3C1A」CIO-G65W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w3c1a/
最大65W出力 卵サイズの超コンパクト設計。USB-C x3ポート・USB-A x1ポート 計4ポート搭載

◆GaN充電器　「LilNob 100W3C1A」CIO-G100W3C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g100w3c1a/
ACプラグタイプ GaN100W急速充電器 PD/PPS対応 4ポート USB-C×3 USB-A×1 計4ポート搭載

セール対象商品（USB充電器）





◆PD/QC充電器　CIO-PD20W1C1A
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w1c1a/
超コンパクト設計、最大20W出力、USB-A・USB-C 各1ポート搭載

◆PD充電器　CIO-PD20W2C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pd20w2c/
超コンパクト設計、単ポート最大20W/2ポート合計15W出力、USB-C ポート搭載

◆PD充電器　CIO-KJ-PD3
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-kj-pd3/
PowerDelivery3.0搭載。USB-C x1・USB-A x3　計4ポート充電器

◆QC/PD充電器　CIO-30WPDQC
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/30wpdqc/
PowerDelivery3.0・QuickCharge3.0対応・3ポート搭載

セール対象商品（モバイルバッテリー　SMARTCOBYシリーズ）






◆モバイルバッテリー　SMARTCOBY Pro CABLE （SMARTCOBYPRO-35W-CABLE）
(Type-C to C) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-35w-cable-c/
(Type-C to Lightning) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-35w-cable-l/
脱着可能なケーブル内蔵。急速パススルー対応。35W出力対応の10000mAh搭載。

◆モバイルバッテリー　SMARTCOBYPRO-30W
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-bk/
カードサイズ設計・最大30W出力対応・10000mAh・数値残量LED搭載。急速充電QC/PD対応

◆ACプラグ付きバッテリーチャージャー SMARTCOBYPRO-30W-PLUG
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/smartcobypro-30w-plug/
レッドドットデザイン賞受賞・30W高出力・2ポート合計42W・大容量10000mAh搭載

◆モバイルバッテリー　SMARTCOBY DUO
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-10000/
1ポート最大20W出力・2ポート合計40W。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。10000mAh搭載

◆モバイルバッテリー　SMARTCOBY TRIO
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb65w2c1a-20000/
1ポート最大65W出力・合計出力最大95W対応。LEDドット残量表示・急速パススルー対応。20000mAh搭載

セール対象商品（Apple Watch充電器）





◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー　SMARTCOBY DUAL
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb950-aw/
AppleWatch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリーでスライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計

セール対象商品（ワイヤレス充電器）





◆ハイブリッドワイヤレス充電器　CIO-W75W-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-w75w-mas/
1台でiPhone12以降対応・マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。スタンド機能付き

◆ハイブリッドワイヤレスモバイルバッテリー　CIO-MB20W-5000-MAS
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w-5000-mas/
1台でiPhone12以降対応・マグネット充電・AppleWatchの2つの充電に対応。パススルー・スタンド機能付き

セール対象商品（シリコン充電ケーブル）





◆シリコン充電ケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。急速充電対応 30000回の折り曲げテストをクリア。
・USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cl/
・USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cc/

◆L字型シリコン充電ケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。L型コネクタを採用し取り回しに便利。
・USB-C to USB-C
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cc/
・USB-C to Lightning
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cl/

◆240Wシリコンケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-cc/

◆240Wシリコンケーブル　CIO-SLL240W
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll240w-cc/



シリコンケーブル USB-C 延長ケーブル
しなやかで絡みづらいシリコン皮膜を採用。次世代規格「USB PD3.1 EPR」搭載、4K出力に対応・10Gbpsデータ通信
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl240w-ec-cc/
充電器などのUSB-Ｃの差し込み口を延長して接続するためのケーブル。

クーポン対象商品（マグネットシリコン充電ケーブル）【12/15販売開始】



◆マグネットシリコンケーブル＜ディスプレイあり＞
　　各種クーポンご利用で12％割引⇒1,742円～
マグネットケーブル（ディスプレイあり）12/15以降順次発送
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-sc-cc/

マグネットケーブル（L字ディスプレイあり）12/15以降順次発送
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-sc-cc/




◆マグネットシリコンケーブル＜ディスプレイなし＞
　　各種クーポンご利用で12％割引⇒1,628円～
マグネットケーブル（ディスプレイなし）12/15以降順次発送
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-cc/

マグネットケーブル（L字ディスプレイなし）12/15以降順次発送
https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-cc/



（※１）通常価格および割引率は、株式会社CIO公式サイトにおける2023年12月1日時点の希望小売価格を基準に当社が四捨五入で算出した数値です。
（※１）セール価格は期間中に予告なく終了する場合があります。
（※２)2023年12月1日時点株式会社CIO調べ


株式会社CIOとは



2017年に株式会社CIOを立ち上げ、『わくわくするような最新ガジェットをお届け♪』というコンセプトのもと、ただメーカー製品を輸入するという事はせず、日本のお客様向けに自社製品として新規製造する事にこだわり、開発しております。
　日本ならではの、高品質と海外現地での製造で高コストパフォーマンス、そんな製品を今後もお客様のお手元にお届け出来るよう、日々注力してまいります。
株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp

CIO公式Twitter：https://twitter.com/machinoomise2

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan

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取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/




企業プレスリリース詳細へ （2023/12/04-16:46）

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