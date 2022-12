[17LIVE株式会社]

~「リアクション ザ ブッタ」や「まるり。」はじめ、ストリートから夢を叶えた豪華アーティストと夢の共演が実現~



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:永野 敬明、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本No.1(※1)ライブ配信アプリ「17LIVE」は、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社が主催する音楽イベント「DREAM COME TRUE」への出演権をかけたオーディションイベント、『「DREAM COME TRUE」 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』を、本日2022年12月16日(金)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。







2023年2月19日(日)にZepp Haneda(TOKYO)にて開催する「DREAM COME TRUE」は、諦めずに夢を追いかけ続ける若者を応援するということをコンセプトに、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社が主催となって開催する音楽イベントです。当日は、2007年に同じ高校の同級生と結成以降、地元埼玉を中心にライブ活動を続け、今やテクニカルな演奏と歌声で支持を集めているロックバンド「リアクション ザ ブッタ」や、SNSの歌唱動画をきっかけに同世代から絶大な注目を集める「まるり。」のほか、夢を諦めずに活動を続けてきたことで夢を叶えた豪華アーティストの方々が出演いたします。



『「DREAM COME TRUE」 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』は、熱い想いを胸に日々活動している音楽ライバーの方々に、ライブ配信を通じて個々の夢を実現するための新たな一歩を踏み出してほしいという「17LIVE」の思いと、「DREAM COME TRUE」の夢を追いかけ続ける若者を応援するというコンセプトに共感し、実現。本オーディションイベントを通して、ライバー(ライブ配信者)が夢を叶えるキッカケの一つにしていただきたく、このたびオーディションイベントとして開催することが決定いたしました。



本オーディションイベントは、「17LIVE」で音楽ライバーとして活動中、もしくは活動予定の方であれば、誰でも参加が可能です。見事オーディションを勝ち抜いた上位2名のライバーは、イベント当日のオープニングアクトへの出演権が獲得できます。さらに、上位入賞者のなかから最終オーディションを勝ち抜いた1名は、イベント本編への出演権が獲得できます。また、イベント出演者3名にはアーティストのサインが入った限定グッズを贈呈するほか、オーディション上位4名には、会場内メインビジョンにて流れるコメント映像放送権をお贈りいたします。



トップアーティストとの夢の競演を実現する『「DREAM COME TRUE」 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』に、是非ご注目ください。





『「DREAM COME TRUE」 in Zepp Haneda 出演権争奪戦!』の概要は以下の通りです。



■開催期間

2022年12月16日(金) 15時00分~ 2022年12月29日(木)23時59分 (予定)



■対象者

「17LIVE」で活動中、もしくは活動予定の全てのライバーの方



■プライズ(賞品)・人数

「DREAM COME TRUE」in Zepp Haneda

・本編への出演権(1名)

・オープニングアクトへの出演権(2名)

・出演アーティストのサイン入り限定グッズ(3名)

・会場内メインビジョンでのコメント映像放映権(4名)

・イベント招待(10名)



※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※グループアカウントの場合は、出演人数を1名までとさせていただきます。

※プライズの内容は一部予告なく変更となる場合がございます。

※詳しくは「17LIVE」アプリ内のイベントページをご覧ください。





■「DREAM COME TRUE」について

諦めずに夢を追いかけ続ける若者を応援するため、エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社が主催となって2023年2月にZepp Hanedaで開催する音楽イベント。



日程:2023年2月19日(日)

会場:Zepp Haneda(TOKYO)

会場HP:https://www.zepp.co.jp/hall/haneda/

出演アーティスト:「リアクション ザ ブッタ」、「まるり。」、そのほか豪華アーティスト





■エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

avex creator agency Inc.は新たなプラットフォームやテクノロジー、ムーヴメントの中から生まれる多様なクリエイターとクリエイティビティをエンパワーし、時代性と多様性のあるIPをリアル・バーチャル横断で創出するために設立された、クリエイター・エージェンシーです。

https://avexcreatoragency.com/





