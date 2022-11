[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、2022年12月24日、新サービス「ALLU REPAIR」を立ち上げ、「時計修理工房なんぼや」を「ALLU WATCH REPAIR」に名称変更することをお知らせいたします。











「ALLU REPAIR」を立ち上げ、サービス拡大・集客受注を強化



当社では、2017年11月より一般のお客様向けに「時計修理工房なんぼや」をスタート。全国に120店舗以上あるブランド買取「なんぼや」を受付窓口に、お客様からの修理依頼を受け付けており、5年間で多くのお客様にご利用いただき、サービスの規模も順調に拡大しております。



そしてこの度、さらなる事業の拡大成長を目指し、「なんぼや」での修理の受付だけでなく、当社の運営するヴィンテージ・ブランドショップ「ALLU」でも集客受注の強化を目的に、新サービス「ALLU REPAIR」を立ち上げ、2022年12月24日より「時計修理工房なんぼや」は「ALLU WATCH REPAIR」に生まれ変わります。



今後はバッグやジュエリーの修理受付も検討し、より多くのお客様が大切なお品物を少しでも長く使えるお手伝いをできるよう、事業拡大を目指してまいります。



当社グループでは今後も「Circular Design Company」として、人々の心や想いに対しては「Reset」「Rethink」「Refind」「React」「Release」、また地球環境や持続可能性に対しては「Recycle」「Repair」「Remake」「Reuse」「Renew」のそれぞれ5つの「Re+xx」を掲げ、モノの廃棄を抑制、売却や修理の提案をするなどして循環型社会の形成を目指してまいります。





ALLU WATCH REPAIR概要



サービス開始日:2022年12月24日(土)

Official Site:https://nanboya.com/watch-repair/

特徴:

・全国のブランド買取「なんぼや」、ヴィンテージ・ブランドショップ「ALLU」店舗から受付が可能です。

・業界最速級のスピード納期で対応いたします。

・時計メーカー出身者など30名以上の経験豊富な技術者が在籍、お客様の大切な時計を心を込めて修理対応いたします。





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/26-13:40)