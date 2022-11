[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、Paige Silveriaのキュレーションによるコラボレーション・アート・プロジェクト『Daisies』の東京でのグループ展を開催します。日本初上陸となる本展は、幡ヶ谷gallery communeとの協働で、Alex Headlam, Gabriel Schwan, Toya Horiuchi, Elliot Shields, Vanna Youngstein, Chad Moore、6人の国際的アーティストによるマルチメディア作品を一挙公開致します。オープニング・レセプションでは、Alex Headlam, Gabriel Schwan, Toya Horiuchi, Elliot Shields,そしてキュレーターのPaige Silveriaが来日しサイン会も開催。皆様のご来店お待ちしております。





Daisies Tokyo

The group exhibition of Elliot Shields, Vanna Youngstein, Gabrielle Schwan, Toya Horiuchi, Chad Moore, and Alex Headlam

■会期:2022年11月11日(金)- 20日(日)

■オープニング・レセプション:2022年11月11日(金)19:00~

■GUEST: Elliot Shields, Vanna Youngstein, Gabrielle Schwan, Toya Horiuchi, Paige Silveria

■場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■オープニング・レセプションン参加方法

・オープニング・レセプション/サイン会は参加フリーです。会場満員の場合は入場制限をする場合もございます。

■店頭以外での販売方法

オープニング・レセプション翌日11/12(土) PM12:00 より、お電話・メールによる対象書籍・作品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (11:00-20:00)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■Daisiesとは





Paige Silveriaのキュレーションによるコラボレーション・アート・プロジェクト「Daisies」は、2018年に設立され、サイトスペシフィック・エキシビション、ライブ・パフォーマンス、ポップアップ・ショップ、TVシリーズ、リミテッド・クロージングやデザイン・コラボレーション、印刷や出版等、幅広い活動を行ってきました。Dover Street Market, Opening Ceremony, The Standard Miami, Procell Vintage, Miami Design District等とのコラボレーションでも知られています。



「Daisies」は、1966年に公開された同名カルト映画からインスピレーションを得ています。この映画では、実存的に幻滅した2人の女性が、一連のバラバラなエピソードを通して、お祭り騒ぎのようなアナーキーな行動に走ります。この映画は、当時の社会的・政治的圧力に挑戦することを目的としたチェコスロバキア産ヌーヴェルヴァーグでした。



今回の東京エキシビションは、幡ヶ谷gallery communeとの協働で、Alex Headlam, Gabriel Schwan, Toya Horiuchi, Elliot Shields, Vanna Youngstein, Chad Moore、6人の国際的アーティストによるマルチメディア作品を一挙公開致します。本展と合わせて、Commune Pressから各作品を掲載したZINEも出版。さらにVanna YoungsteinとのコラボレーションによるDaisies Tokyo Tシャツも限定販売致します。



■プロフィール

Elliot Shields

Heaven by Marc Jacobsのコントリビューターであり、Pelvisのグラフィックデザイナーでもあるオーストラリア人アーティスト。キャンバスに描く絵画とプロジェクターで再生する映像の両方を制作。









Vanna Youngstein

ケンダル・ジェンナーからHBOの番組「Euphoria」に出演するスターたちまで、そのデザインは世界中で賞賛されている英国人デザイナー。本展のためにコラージュ作品を制作。













Gabrielle Schwan

テキスタイル、特にかぎ針編みを得意とするニューヨークのアーティストで、最近ではHeaven by Marc Jacobsのキャンペーンに起用された。









Toya Horiuchi

日本人アーティストが、キャンバスに油彩で描いたニューヨークのグラフィックのシリーズを発表する予定。













Chad Moore

アメリカ人アーティストの写真作品は、世界中で展示され、日本でも何度か展示され特に人が高い。ポストカードサイズの大判プリントを中心に紹介ます。













Alex Headlam

ニューヨークを拠点に活動するアーティストで、大判にプリントされたデジタルドローイングを展示。







Paige Silveria





ニューヨークとパリを拠点とする創設者兼キュレーターのPaige Silveria は、Daisies と Good Tasteのアート・プロジェクトに加え、アート/クリエイティブコンサルタントおよびプロデューサーとして、ナイキ、ハイプビースト、NARS、ヴォーグなどの代理店やブランドと仕事をしています。また、Purple, 032c, i-D, MUSE, Office, Interview などの雑誌でフリーランスのジャーナリストとしても活躍。









gallery commune





2009年 下北沢で設立。現在は東京 幡ヶ谷でギャラリー、ショップ及び、出版レーベル commune Pressを運営。また各国のArt Book Fairへの出展、国内外の展示キュレーション、アーティストマネージメントを手掛ける。

www.ccommunee.com

www.instagram.com/ccommunee/





■商品情報





Daisies TOKYO JAPAN

販売価格: ¥2,200 (税込)

A4 size (210×297mm)

46pages / フルカラー

無線綴じ(perfect binding)

初版200部



NYのキュレーター Paige Silveriaによるアート・プロジェクト「Daisies」の日本初上陸を記念してリリースされるzine。参加アーティスト6人の作品がたっぷり味わえるDIYテイストな一冊。



注意事項

・新型ウイルスCOVID-19感染症対策により、入店時に手消毒と不織布マスクの着用をお願いしております。

・新型ウイルスCOVID-19感染症流行拡大、その他天災により、中止・延期となる場合もございます。

・関連商品の準備数には限りがございます。完売の際はご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/08-19:46)