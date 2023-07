[JR-Cross]

丸の内坂エリア「新・東京駅限定スイーツ」最速!新商品売上ランキングTOP3も発表!!



株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営する東京駅のエキナカ商業施設「エキュート」「グランスタ」で販売する東京駅限定の定番スイーツを対象とした「東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10」(※1)を発表いたします。どれも東京駅改札内で便利にお求めいただけます。

また2023年6月15日にリニューアルオープンした「グランスタ東京丸の内坂エリア」では、新発売の「新・東京駅限定スイーツ」が続々。最速!新商品売上ランキングTOP3(※2)もご紹介いたします。











東京駅限定 定番手土産スイーツ 売上ランキングTOP10







1位 サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入 1,296円/COCORIS(グランスタ東京)

「ザ・メープルマニア」を手掛けるシュクレイの別ブランドで、“木の実“をテーマにしたスイーツ専門店。ヘーゼルナッツとチョコレートの贅沢な味わいと木苺の鮮やかな香りと酸味を楽しめます。







2位 グミッツェルBOX 6個セット 東京駅限定 1箱 900円/ヒトツブ カンロ(グランスタ東京)

外側はパリッと、中はしっとりとした次世代食感グミ「グミッツェル」の6個セットです。※パッケージのみ東京駅限定







3位 メープル カスティーラ 6個入 1,080円/nuevo by BUNMEIDO(グランスタ東京)

卵・砂糖・小麦・水飴だけのシンプルなカステラにメープルシロップを加えることで、しっとり濃厚なメープルの香りが口いっぱいに広がり、贅沢感が味わえるスティックタイプの焼き菓子です。







4位 チーズケーキサンド 1個 378円/Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!(グランスタ東京)

北海道産生クリームとオーストラリア産クリームチーズを使用し、じっくりと低温で焼き上げたなめらかなチーズケーキを、しっとりとしたサブレでサンドしました。







5位 フレンチトーストフィナンシェトリプル TOKYO STATION LIMITED 3種各6個入 3,240円/Ivorish(アイボリッシュ)(グランスタ東京)

Ivorish一番人気商品「フレンチトーストフィナンシェ」の詰め合わせ。「フレンチトーストフィナンシェラムレーズン」と季節フレーバーの3種入り、東京駅限定パッケージでIvorishらしくレトロアメリカン風のデザインです。







6位 広尾のビスチィーヌ アソート8個入り 1箱 2,250円/BURDIGALA TOKYO(グランスタ東京)

広尾に住む「マダム・ビスチィーヌ」が愛犬と散歩を楽しむパッケージ。5種類のスパイスを独自にブレンドし焼き上げた、ビスキュイにガナッシュをサンド。「大人のご褒美おやつ」としてお楽しみいただけます。クランベリーチーズ4個、マロングラッセ2個、リッシュピスターシュ2個入り。







7位 クレームブリュレタルト 4個入 1箱 864円/喫茶店に恋して。(グランスタ東京)

パリとろな新食感がたまらない、絶品ひとくちブリュレ。バニラ香るプディング風クリームを、直火でパリッとキャラメリゼ。中からほろ苦いカラメルソースがとろ~り。







8位 駅舎限定パッケージ クッキー詰め合わせ20枚 1箱 2,160円/東京ミルクチーズ工場(グランスタ東京)

東京駅限定の駅舎PKG。東京ミルクチーズ工場の大人気商品、ソルト&カマンベールクッキーと蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキーが、それぞれ10枚ずつ入っています。大事な方への贈り物に自分へのご褒美に是非ご利用ください。







9位 東京駅限定 ワッフル10個セット 1箱 2,160円/ワッフル・ケーキの店 R.L(エール・エル)(グランスタ東京)

ふわふわのワッフル生地でクリームやフルーツをサンドした人気商品。このセットでしか味わえない限定フレーバー5種入り。丸の内駅舎のイラスト入りのパッケージでお土産にぴったりです。※パッケージデザインは9月初旬にリニューアル予定です。







10位 東京レンガぱん 1個 380円/東京あんぱん豆一豆(エキュート東京)

東京駅の赤レンガモチーフの、こだわりの赤練り餡と特製クリームを2層にして小豆入りの生地に詰め込んだあんぱんです。





丸の内坂エリア「新・東京駅限定スイーツ」最速!新商品売上ランキングTOP3





2023年6月15日、グランスタ東京丸の内坂エリアのスイーツショップが一部リニューアルオープン、さらに新ショップが仲間入りしました。新発売のここでしか買えない限定スイーツも続々登場!自分へのご褒美に食べたいフレッシュなスイーツからビジネスシーンにもピッタリな箱菓子まで、充実のラインアップです。

話題必至の「新・東京駅限定スイーツ」、オープン1週間の売上ランキングより気になる新商品TOP3 (※2)をご紹介いたします!





1位 NEW

メープルラムケーキ 1個 1,730円/ミスターメープル by ザ・メープルマニア

メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくらと焼き上げました。アクセントにラムレーズンを混ぜ込み、香りとほのかな酸味がメープルの味わいを優しく引き立てます。ちょっぴり大人っぽく仕上げたメープルラムケーキをご堪能ください。







2位 NEW

テラ・セゾン キャラメルサンド 6個入 1,296円/Terra Saison(テラ・セゾン)

北海道美瑛産の小麦を使用したサクサククッキーで、とろ~っとキャラメルソースがとろけだすショコラをサンドしました。サクサクと、とろ~りの異なる食感とおいしさがお口の中で広がります。







3位 NEW

フレンチトーストプディングTOKYO STATION LIMITED 1個 2,376円/Ivorish(アイボリッシュ)

鮮やかなベリーがまぶしいフレンチトーストプディング。東京駅などのイラストを散りばめたオリジナルデザインの限定缶に入ってます。持ち歩きに便利な冷凍ケーキのため、列車での長時間移動におすすめ。さらに暑い時期は半解凍でも、アイスケーキのように美味しく召し上がりいただけます。











(※1)

対象は、年間を通して販売している通常商品のスイーツ。期間限定商品は対象外。2023年5月1日(月)~2023年5月31日(水)の売上金額の集計に基づいています。催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。一部対象外のショップがございます。画像はイメージです。各ショップ1アイテムのみの選出です。

(※2)

対象は、2023年6月15日のリニューアルオープン以降に販売開始し、グランスタ東京丸の内坂エリア(スイーツ)から選出された新しいグランスタ限定商品。かつ年間を通して販売している通常商品のスイーツ。期間限定商品は対象外。2023年6月15日(木)~6月21日(水)の売上金額の集計に基づいています。催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がございます。画像はイメージです。各ショップ1アイテムのみの選出です。



掲載情報はリリース時点の情報です。内容は変更となる可能性があります。

画像はイメージです。価格は税込みです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-17:46)