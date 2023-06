[株式会社Tixplus]

J-JUN、JUNSU、AB6IX、JO1、INI、DXTEENらが出演!





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)と電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗)は、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴アプリ「FanStream」を活用して、6月18日(日)に開催される韓国を代表するK-POPフェスティバル「DREAM CONCERT」初の海外公演となるさいたまスーパーアリーナ公演の視聴チケット販売ならびにライブストリーミングを提供することをお知らせします。



【配信公演概要】

6月18日(日)にさいたまスーパーアリーナにて行われる韓国を代表するK-POPフェスティバル「2023 DREAM CONCERT in JAPAN : Hello, My Friends!」のオンライン・ライブストリーミング開催が決定しました!

初の海外公演となる「DREAM CONCERT」をお見逃しなく!



【配信概要】

2023 DREAM CONCERT in JAPAN : Hello, My Friends!

2023年6月18日(日)

昼公演:12:00 OPEN / 12:30 START

夜公演:17:30 OPEN / 18:00 START

※オンライン・ライブストリーミングは生配信イベントのため、当日の現場および通信状況により、開演時間や内容が変更になる場合がございます。



◆販売スケジュール

6月2日(金)12:00 ~ 6月25日(日)21:00 まで



◆アーカイブ配信

6月19日(月)18:00 ~ 6月25日(日)23:59 まで

※準備が整い次第、配信いたします。



◆配信視聴券

3,600円(税込)

※別途システム利用料550円(税込)がかかります。



◆視聴券購入ページ

https://cdn.tixplus.jp/feature/dreamconcertjapan2023_online/



[For overseas fans]

https://cdn.tixplus.jp/feature/dreamconcertjapan2023_online_os/





【MC】YOOK SUNGJAE / フォン(KINGDOM) / 矢吹奈子

【Artist】AB6IX / AIMERS / CLASS:y

DREAMCATCHER / DXTEEN(夜公演のみ) / Hi-Fi Un!corn / ILY:1 / INI(夜公演のみ) / J01(昼公演のみ)

J-JUN / JUNSU / KIM JAE HWAN / KINGDOM



公式サイト: https://dreamconcertjapan.com

公式Twitter: https://twitter.com/dreamconcertjp



【主催】社団法人韓国芸能制作者協会/RaemongRaein



【公演に関するお問い合わせ】

「DREAM CONCERT 運営事務局」 03-6825-5377 (平日 12:00~15:00)



----------------------------------------



【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」概要】

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、配信ライブを視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。

・生配信やオンライン配信の視聴PASSを有料販売することができます。

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴PASSを販売することも可能。

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に実施可能。

配信ページからグッズ販売を行うことも可能。

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。



■StreamPassサービスサイト

https://tixplus.jp/feature/streampass/





【視聴専用アプリ「FanStream」概要】



コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。



・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。

(ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます)



■FanStreamサービスサイト

https://fanstream.jp/







■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。



会 社 名 : 株式会社Fanplus (ファンプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。



会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要 : 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp



※記載されている会社名及びサービス名/ロゴは、各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-20:16)