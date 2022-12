[株式会社サンライズプロモーション東京]

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協)が主催し、文化事業「JAPAN LIVE YELL project」の一環として、2023年1月9日(月祝)に行う音楽フェスティバル「OMNIBUS '23 The Circuit #回遊@JLYp Shinjuku」追加出演者として、imai、Gottz、MUD、AKLO、KEIJUが決定。AKLO、KEIJUは、新宿ReNYでのアップグレード公演に出演いたします。







本日19時より、ローソンチケット、イープラスにて、学生限定1DAYチケット(1,000円)の販売を開始いたしました。詳細はオフィシャルサイトでご確認ください



■「OMNIBUS '23 The Circuit #回遊@JLYp Shinjuku」公演概要

【日時】2023年1月9日(月祝) 12:00開場、12:30開演(仮)

【会場】Club science / 新宿ACB HALL / 新宿Zirco Tokyo / 新宿Marz / 新宿Motion / 新宿WARP/新宿ReNY ※新宿ReNYは特別公演会場になります。

【出演】imai / ego apartment / おかもとえみ / ODD Foot Works / Campanella / Kvi Baba / Kuro / SALU / xiangyu / Gottz / SUKISHA /ぜったくん / DinoJr. / DÉ DÉ MOUSE / Dos Monos / 15MUS / PES / MUD / Monthly Mu&New Caledonia / minan (lyrical school)/ MIRRROR / YonYon / Ryohu / Rude-α / and more…

【アップグレード公演出演者】

AKLO / KEIJU

【チケット】アップグレード付き1DAYチケット4,500円(税込) 1DAYチケット3,500円(税込)/アップグレードチケット2,000円(税込)/学生限定1DAY1,000円(税込)

※入場時にリストバンドをお渡しさせていただきます。

※1ドリンク別途必要

※アップグレード付き1DAYチケット、アップグレードチケットは 新宿ReNYへの入場が可能になるチケットです。

※アップグレードチケットは1DAY チケットをご購入いただいた方のみご購入ください。チケットのみではご入場できませんので、あらかじめご注意ください。

※1DAYチケットを購入済みの学生のお客様は学生証提示で当日2500円キャッシュバックいたします。



【主催】公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

【企画・制作】株式会社サンライズプロモーション東京

【助成】公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 [芸術文化魅力創出助成]

【公式サイト】 https://omnibus-tokyo.com/

【公式Twitter】https://twitter.com/srpOMNIBUS

【チケット一般発売日】 2022年11月26日(土) 10:00~

【チケット発売所】ローソンチケット:https://l-tike.com/omnibus/ (Lコード:75222)

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/omnibus/ (Pコード:231-635)

イープラス:https://eplus.jp/omnibus/

【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00~15:00)



文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業

(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)

「JAPAN LIVE YELL project」





