俳優・杉野遥亮のレギュラーラジオ番組が10月より愛知で放送！…
［株式会社エフエム愛知］
FM AICHI 毎週火曜深夜27:30～27:55（水曜AM3:30～3:55）ON AIR！
FM AICHIではこの10月から新たに、TOKYO FMにて制作・放送中の番組『杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO豆乳ヨーグルト』を放送致します。今注目の若手俳優・杉野遥亮の地上波ラジオ初のレギュラー番組として2年前の2021年10月にスタートしたこの番組は、普段の俳優としての顔ではなく、ラジオだからこそ披露される杉野の「素顔のトーク」が聴ける25分間のプログラムです。
FM AICHIでの初回放送は10月3日（火）27時30分からとなります。お楽しみに！
番組概要
タイトル：杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO豆乳ヨーグルト
パーソナリティ： 杉野遥亮
放送時間：毎週火曜 27:30～27:55 （水曜AM3:30～3:55）
放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）
※FM AICHIでの初回放送は10月3日（火）27:30～27:55です。
※TOKYO FMでは毎週火曜21:30～21:55に放送中。
番組ホームページ：番組HP：https://www.tfm.co.jp/f/offtalk/message
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-06:40）
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