［株式会社エフエム愛知］

FM AICHI 毎週火曜深夜27:30～27:55（水曜AM3:30～3:55）ON AIR！





FM AICHIではこの10月から新たに、TOKYO FMにて制作・放送中の番組『杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO豆乳ヨーグルト』を放送致します。今注目の若手俳優・杉野遥亮の地上波ラジオ初のレギュラー番組として2年前の2021年10月にスタートしたこの番組は、普段の俳優としての顔ではなく、ラジオだからこそ披露される杉野の「素顔のトーク」が聴ける25分間のプログラムです。

FM AICHIでの初回放送は10月3日（火）27時30分からとなります。お楽しみに！





番組概要





タイトル：杉野遥亮の今夜もオフトーク supported by SOYBIO豆乳ヨーグルト

パーソナリティ： 杉野遥亮

放送時間：毎週火曜 27:30～27:55 （水曜AM3:30～3:55）

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

※FM AICHIでの初回放送は10月3日（火）27:30～27:55です。

※TOKYO FMでは毎週火曜21:30～21:55に放送中。

番組ホームページ：番組HP：https://www.tfm.co.jp/f/offtalk/message



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