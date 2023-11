[株式会社カスペルスキー]



[本リリースは、2023年11月1日にKasperskyが発表したプレスリリースに基づき作成したものです]



--【概要】---

独立系セキュリティ製品の評価機関であるAV-Comparatives(オーストリア)が10月23日に発表した、エンドポイントの保護・対応を包括的にテストする「Endpoint Prevention and Response (EPR)Test」において、Kaspersky Endpoint Detection and Response Expertが昨年に続き最高評価となる「Strategic Leader」(戦略的リーダー)に位置付けられました。これは、当製品が組織のネットワークへの侵入防止と対応において最高レベルの有効性を示していること、さらに合理的な製品コストと動作精度を兼ね備えていることを示すものです。

--------------



高度な標的型攻撃が増加していることを受けて、企業ではサイバーセキュリティに対してさらなる注意を払うこと、そして、全てのビジネス資産を保護するために包括的で効果的なソリューションを実装する必要に迫られています。調査会社のCoherent Market Insightsの報告によると、Endpoint Detection and Response(EDR)製品のグローバル市場は、予測期間(2023年~2030年)に26.12%という年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されており、これは、ほとんどの組織にとってEDRが標準的なサイバーセキュリティツールに急速になりつつあるということを意味しています。

https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/endpoint-detection-and-response-edr-market-5564







今回のEPR Testでは、12製品を対象に50パターンの標的型攻撃シナリオが実施され、標的型攻撃の阻止と分析における有効性がテストされました。AV-Comparativesのテスト実施チームは、アクティブレスポンス(防止)、パッシブレスポンス(検知)、動作精度コスト、ワークフロー遅延コストの観点から対象製品の評価を行いました。



その結果、Kaspersky Endpoint Detection and Response Expertは、テストの全てのフェーズにおいて、50パターン全シナリオで攻撃を防止および検知し、アクティブレスポンスとパッシブレスポンスの両方で累積率100%という結果を達成しました。また、ワークフローの遅延に付随するコストが発生しないことも示されました。これは、ファイルの分析中にユーザーが待つ必要がないことを意味します。さらに、当製品は、総所有コスト(TCO)の低さでも2位となりました。



テスト結果のレポートでは、Kaspersky Endpoint Detection and Response Expertは、MITRE ATT&CKの戦術、技術、手順(TTPs)とのマッピング対応に優れており、組織のSOCアナリストのインシデント調査に必要な情報を提供していると述べられています。また、生成される全アラートからのノイズも最小限に抑え、その優先順位付けにも貢献していると評されました。



AV-Comparativesの創設者でCEOを務めるアンドレアス・クレメンティ(Andreas Clementi)氏は、次のように述べています。「Kaspersky Endpoint Detection and Response Expertは、2年連続で『戦略的リーダー』の評価を受けました。当製品は、評価において、全ての標的型攻撃から組織のネットワークを保護し内部への侵入を防ぎました」



Kaspersky 脅威リサーチ部門の責任者アレクサンダー・リスキン(Alexander Liskin)は次のように述べています。「第三者機関による定期的な評価は、当社の法人向け主力製品であるKaspersky Endpoint Detection and Response Expert について専門家の意見を得られる機会であり注目しています。こうした評価によって、製品の改良方法、効率的な技術やソリューションを開発する方法を新たに見つけることも可能になります。AV-ComparativesによるEPRの調査は、そのような評価の一つであり、今回、全ての標的型攻撃から組織のネットワークを守ることに成功し、『戦略的リーダー』という最高評価を得たことをうれしく思います」



・AV-ComparativesのEndpoint Prevention and Response Testの結果レポートはこちら(英語)でご覧いただけます。

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-2023/

・Kaspersky Endpoint Detection and Response Expertの製品詳細については、弊社ウェブサイトでご確認いただけます。

https://www.kaspersky.co.jp/enterprise-security/endpoint-detection-response-edr



■ Kaspersky について

Kasperskyは、1997年に設立されたグローバルで事業を展開するサイバーセキュリティ企業です。Kasperskyが有する深く高度な脅威インテリジェンスと専門性は、常に当社の革新的なセキュリティソリューションやサービスに反映され、世界中の企業、政府機関、重要インフラから個人のお客様までを保護しています。高度に進化するデジタル脅威に対抗するため、先進のエンドポイント保護製品をはじめ、多くのソリューションとサービスを包括するセキュリティポートフォリオを提供しています。当社のテクノロジーは、4億人以上のユーザーを保護し、22万の企業や組織の重要な資産を守る力になっています。詳しくは https://www.kaspersky.co.jp/ をご覧ください。







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-17:46)