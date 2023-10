[いえらぶ]

株式会社いえらぶGROUPの子会社である株式会社いえらぶパートナーズ(本社:東京都新宿区、代表取締役:田代望、以下「いえらぶパートナーズ」)は、2023年10月11日より株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:北村吉弘、以下「リクルート」)が提供する「申込サポート by SUUMO」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします。







■概要

いえらぶパートナーズは2023年10月11日から、リクルートが提供する「申込サポート by SUUMO」とのAPI連携を開始しました。「申込サポート by SUUMO」は物件の申込関連手続きをユーザー、不動産会社ともにWeb上で完結できるサービスです。



本連携により、今まで「申込サポート by SUUMO」で審査依頼をデジタル化できていなかった不動産会社でもデータ連携が可能になります。今まで以上に不動産会社の現場での負担を削減し、住まい探しをするユーザーとのコミュニケーションをさらに積極的に進めていくことを目指します。



https://ielove-partners.co.jp/news/1985/



■リクルートについて

会社名:株式会社リクルート

代表取締役社長:北村吉弘

設立 :2012年10月

資本金:3億5,000万円

所在地:東京都千代田区丸の内 1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

コーポレートサイト:https://www.recruit.co.jp/



■いえらぶパートナーズについて

いえらぶパートナーズは「親身なサービス×ITで、関わる人すべてを幸せにする。」という理念のもと、不動産会社様・家主様・ご契約者様といった方々へサービスを提供しています。



安定的な賃貸経営をサポートする保証サービス「いえらぶ安心保証」をはじめ、24時間駆けつけサービス、クレジットカード決済サービス、外国人サポートサービスなど、人と人との親身な繋がりと対話を何よりも大切にし、進化し続けるテクノロジーとITを駆使して、皆様に感動していただけるサービスを絶え間なく提供し続けます。



また、今後も賃貸住宅の入居前後に関わるさまざまなサービスと連携し、賃貸不動産管理業における生産性の向上に寄与するとともに、賃貸不動産業界の発展を目指します。



会社名:株式会社いえらぶパートナーズ

代表者:田代望

資本金:1億円

所在地:東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル25F

コーポレートサイト:https://ielove-partners.co.jp/



■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは「ITの力を使って不動産会社の業務を効率化する」「誰もが快適に住まいを探せる環境をつくる」を使命に、2008年に誕生した不動産テック企業です。不動産業界向けバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国25,000社以上で利用されています。



SaaSの提供だけでなく、グループ各社を通じてSNSマーケティングや賃貸管理業務・駐車場運営管理の代行など、幅広く不動産業界を支援しています。また、利益相反の観点からも、宅地建物取引業者の登録・不動産取引業に参入する予定はございません。



会社名:株式会社いえらぶGROUP

代表者:岩名泰介

設立 :2008年1月

資本金:3,825万円

所在地:東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル24F

コーポレートサイト:https://ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト:https://ielove-cloud.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社いえらぶパートナーズ 営業担当 / 契約管理係

契約管理係 TEL:03-6240-3362 / FAX:03-6240-3382



