株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、11月23日(木・祝)より新宿店にて韓国で人気のトレンドセレクトショップ「ondat!」のポップアップストアを展開いたします。





開催期間:11月23日(木・祝)~1月11日(木)

開催場所:ハンズ新宿店4F特設スペース

ondat!公式サイト:https://ondat.kr/



出展ブランド一例





【関東初上陸】DAY OF HEUNHEUN(デイオブフンフン)

あなたにとって今日が喜ばしい日であることを願い、どこにでもいる人たちの喜ばしい日々を描く韓国ブランド。

ポーチや文房具にちょっとプラスするだけで、かわいさが倍増する韓国のゆるキャラアイテムは見ているだけで笑顔になれます。

https://smartstore.naver.com/dayofheunheun



・メモパッド いつか一応やること TO-DO LIST 450円

6×10センチサイズのメモ用紙でちょっとした内容を記録するのにぴったり。



・コロコロマスキングテープ 790円

側転している子どものイラストがかわいいマスキングテープ。15mm幅、7mの長さで手でちぎって使用できます。



Aeiou(アエイオウ)

ブランド名にある母音のようにシンプルな要素の組み合わせながら、新しい好奇心を呼び起こすことをコンセプトにしているライフ雑貨ブランド。

韓国のおしゃれなカフェのようなふわふわとした雰囲気が印象的で代表アイテムである豊富なバリエーションのポーチは韓国でも大人気です。

https://www.aeioustore.com/



・ロゴバッグ ソイビーンミルク 4,190円

Aeiouのロゴが刻まれたファブリックバッグです。油性インクでシルクスクリーン作業をしており、生地特有の質感が感じられます。綿は程よい厚みで織り目が細かく、透け感のない厚い生地です。



・ソリッドポーチM ブルーベリー 2,290円

軽いポーチバッグで持ち運びに便利です。口が大きく開くので収納力も抜群。裏地処理はリボンテープですっきりと仕上げられています。



その他ブランド一覧はこちら https://shinjuku.hands.net/item/4f/4fondat.html

その他好評開催中・開催予定の新宿店イベントのご紹介





【開催中】「ととのえ!サクマくん by &sauna」

開催期間:11月1日(水)~12月25日(月)

開催場所:7F特設スペース

全国各地の素敵なサウナとカルチャーを紹介するYouTubeチャンネル「&sauna」のスピンオフアニメ「ととのえ!サクマくん」のオリジナルグッズを展開しています。

https://shinjuku.hands.net/item/7f/7fsauna.html



・HOW TO SAUNA?キーホルダー 各種500円

&saunaのキャラクター"さくまくん"が、サウナに入る一連の流れを教えてくれます。ブラインド仕様のパッケージで、どれが当たるかはお楽しみ。



【予告】イギリス生まれのぬいぐるみ「JELLYCAT(ジェリーキャット)」

開催期間:12月1日(金)~1月11日(木)

開催場所:5F特設スペース

ヨーロッパをはじめ世界30カ国以上の国々で親しまれ、世代や性別を問わず、多くの人々に愛されているぬいぐるみブランド。イギリスのシャーロット王女にも愛用されたことでその名が世界中に広がりました。

思わず抱きしめて頬ずりをしたくなるようなふわふわの肌触りのぬいぐるみはギフトにもおすすめです。

https://toy.estona.shop/



・Bashful Cream Bunny Medium_BAS3BC 5,390円

JELLYCAT の中でも特に人気の「Bashful Bunnies(バシュフルバニー)」シリーズ。色の種類が豊富なので、自分だけのお気に入りを見つけることができます。



