[株式会社高島屋]

■新宿高島屋 10階美術画廊

■1月18日(水)→1月30日(月)

※午前10時30分~午後7時30分。※最終日は午後4時閉場。





新宿高島屋では、10階美術画廊にて『Kotaro Yamada-A New Beginning-』を開催いたします。



Kotaro Yamadaは、2016年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コースを修了。主にグループ展を通し「生死観」をテーマに作品を制作。2020年当画廊にて初個展となった「BLIND FAITH」では、モノやコトの象徴としてのアイコンをテーマに陶と金属を用いた新作を発表しました。2022年には、ジュエリーブランド「JUSTIN DAVIS」からオリジナルキャラクター「ME」のコラボレーションアイテムを展開するなど、初個展以来、活動の幅を精力的に拡げています。



新たなはじまりと題された今回の個展では、光の三原色を用いたライトを仕込み、鑑賞する角度によって様々に変容するレリーフ《If it is there》シリーズを中心に発表。鑑賞者によって変わっていく価値や本質とはなにかを問いかける作品として、新作約40点を展観いたします。





「In my dreams.#1」65×95×10cm







「If it is there.#6」65×48×10cm







「Hide and seek.#1」56×56×10cm







「Voice.#1」31×22×3cm







【略歴】



1988年 東京都生まれ

2014年 武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。同年、テレビ朝日 ドラマ「BORDER」イメージ彫刻を制作

2016年 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了

2018年 蜷川実花監督 映画「Diner」彫刻制作

2019年 宝蓮寺に作品設置

2021年 JUSTIN DAVISとのコラボレーションアイテム「ME」を発表

各地にて個展を開催





お問い合わせ:新宿高島屋 TEL 03-5361-1111(代表)



