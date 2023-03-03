『文豪とアルケミスト』より、”ヌイグルミと戯れている6人”が…
［中外鉱業株式会社］
2023年3月25日(土)～3月26日(日)開催予定
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2023」にて『文豪とアルケミスト』の新商品を発表いたします。当イベントは2023年3月25日(土)～3月26日(日)開催予定となります。
『文豪とアルケミスト』より、”ヌイグルミと戯れている6人”がテーマの描き起こしイラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2023」にて販売決定！
「アクリルスタンド」や「ダイカットステッカー」のほか、通販限定商品として「タンブラー」など様々なアイテムも登場！イベント会場にて販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施いたします。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
【イベント情報】
「AnimeJapan 2023」
・開催日時 2023年3月25日(土)～3月26日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～6ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J-26]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2023/
※当イベントの新型コロナウイルス感染予防対策に関しては上記公式HPをご確認ください。
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
【特典情報】
＜会場限定特典＞
『文豪とアルケミスト』関連商品を会場で1会計3,000円(税込)ご購入毎に、特典ラメポストカード(全9種)をランダムで1枚プレゼントします。
※細かいラメが入った光沢のあるポストカードです。
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
『文豪とアルケミスト』関連商品を通販で1注文3,000円(税込)ご購入毎に、特典クラフトステッカー(全8種)をランダムで1枚プレゼントします。
※イベント会場と通販(Chugaionline)でお渡しする特典が異なります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2023/）をご確認ください。
【Web販売】
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2023/
予約期間：2023年3月2日(木)18:00～3月30日(木)23:59
発送日：2023年6月発送予定
【製品情報】
■文豪とアルケミスト アクリルスタンド（全6種）
販売価格：1,320円(税込)
ラインナップ：芥川龍之介、太宰治、志賀直哉、坂口安吾、織田作之助、檀一雄（全6種）
■文豪とアルケミスト トレーディング缶バッジ(ランダムホロ入り)（全6種）
販売価格：440円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※ホロ加工仕様のレア缶バッジ(全6種)がランダムに封入されています。
■文豪とアルケミスト トレーディング箔押しプラブロマイド vol.2（全20種）
販売価格：440円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■文豪とアルケミスト ダイカットステッカー（全4種）
販売価格：330円(税込)
ラインナップ：図書館の庭に生息する生物、キングバグモン、映画ポスター、クッキー（全4種）
■文豪とアルケミスト トレーディングイラストカード（全28種）
販売価格：330円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
通販限定商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■文豪とアルケミスト タンブラー
販売価格：2,420円(税込)
容量・サイズ：360ml/高さ約105mm
※通販限定商品です。イベント会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
【権利表記】
(C)2016 EXNOA LLC
【関連サイト】
文豪とアルケミスト - 公式 - DMM GAMES
https://bungo.dmmgames.com/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/03-08:45）
データ提供
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