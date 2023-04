[株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN]

MEISTER.Fイオンモール沖縄ライカム店は、イオンモールキッズクラブに参加し、4月25日~5月31日までキッズクラブのアプリをダウンロードして頂いた方に、電動バランスボード10%オフクーポンを配布します。

また、5月4日・5日の2日間開催するMEISTER.Fキッズチャレンジ!電動モビリティシリーズの試乗販売イベントにて、キッズクラブのクーポンをお持ちの方には、バランボード1台目10%オフ、2台目はさらに5%オフ、電動キックボードと電動スケートボードは1台目5%オフ、2台目はさらに5%オフで販売いたします。

ご購入後電動バランスボードを安心して練習できる5,000円相当のキッズプロテクター、もしくは収納バックをプレゼント。アウトドアが楽しい初夏に、お得に電動バランスボードとグッズが揃えて、外遊びを楽しみましょう。



※イオンモールキッズクラブは0歳から12歳(小学校卒業)までのお子さま、家族を対象としたサービスです。

※クーポンは利用可能期間中何回でもご使用いただけます。







イオンモールキッズクラブとは





2023年4月25日からスタートする、0歳から12歳(小学校卒業)までのお子さま、家族を対象としたサービスです。アプリをダウンロードし、会員限定のイベント・クーポン・サービスをご利用いただけます。詳しくは下記URLをご参照ください。

イオンモールキッズクラブ会員様MEISTER.Fクーポンのご案内





MEISTER.F電動バランスボード全3モデルが10%OFFでご購入いただけます。



【オフロードタイプ】8.5インチタイヤ搭載タープグリーン電動バランスボード通常価格34,800円 (税込) → 10%OFFクーポン利用で31,321円(税込)point1 8.5インチのノーパンクタイヤを搭載しているので、パンクの心配がありませんpoint2 多少の雨でも心配のない「生活防水」の最高等級IPX4を採用point3 最高速度は時速約12kmpoint4 約2-3時間の充電で最大10km走行するハイパワーなモーター搭載Point5 夜間の走行でも安全なLEDライト搭載bluetoothスピーカー搭載、走行に合わせて車輪が光るLEDイルミネーション付き電動バランスボード(6.5インチタイヤ)通常価格29,800円 (税込) → 10%OFFクーポン利用で26,820円(税込)Point1 最高速度は時速約12kmPoint2 6.5インチのノーパンクタイヤを搭載しているので、パンクの心配がありませんPoint3 走行に合わせて車輪が光り、気分を盛り上げるLEDイルミネーション効果付きPoint4 約2-3時間の充電で最大10km走行するハイパワーなモーター搭載Point5 bluetoothスピーカー搭載軽くて持ち運びが楽な、6.5インチタイヤの電動バランスボード 通常価格26,800円 (税込) → 10%OFFクーポン利用で24,120円(税込)Point1 小回りが利く6.5インチタイヤ搭載Point2 重さ7.5kgの軽量コンパクトモデルPoint3 持ち運びに便利なグリップレバー付きPoint4 約2‐3時間の充電で最大8km走行可能

5月4日・5日開催 試乗販売イベント「モビリティ体験 For Kids」で、電動バランスボードを特別価格でご提供が決定。キッズクラブクーポン併用でさらにお得に購入できます!







モビリティ体験 For Kids日程 5月4日(木)、5月5日(金)10時30分から18時30分場所 イオンモール沖縄ライカム 1Fグランドスクエア(水槽前)「モビリティ体験 For Kids」イベントの詳細と「電動モビリティ特別価格」のご案内は、近日MEISTER.Fプレスリリースにて公開いたします。



【特定小型原付】公道走行対応電動キックボード5%オフ価格75,810円(税込)にて先行予約受付中







今話題の16歳以上が免許不要、さらにヘルメットが努力義務となり公道走行対応の「特定小型」区分の電動キックボードが、MEISTER.Fからついに登場。より使いやすくあなたのスタイルにフィットするデザインで、生活に手軽に取り入れやすくなりました。MEISTER.Fイオンモール沖縄ライカム店では、7月上旬発売開始に向けて先行予約販売を受付中です。

MEISTER.F沖縄ライカム店のご案内







MEISTER.F沖縄ライカム店住所:〒901-2306 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地イオンモール沖縄ライカム3階営業時間:10:00~22:00※営業時間は変更になる場合がございます。イオンモール沖縄ライカムのホームページをご確認ください。ブランドHP:https://meisterf.com/index.html公式Instagram:@meister_f_



