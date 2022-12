[株式会社サンライズプロモーション東京]

〈Re:ステージ! PRISM☆LIVE!! 4th STAGE~Reboot~〉ライブレポート



女子中学生アイドルを描き、小説、ゲーム、アニメなどをまたいだメディアミックス作品として人気を集める「Re:ステージ!」プロジェクトが、2022年12月4日(日)にライブイベント〈Re:ステージ! PRISM☆LIVE!! 4th STAGE~Reboot~〉を埼玉・川口総合文化センター・リリアメインホールにて開催。「Re:ステージ!」のライブ開催は、6月に2日間にわたって開催された「Re:ステージ! 稀星学園文化祭~LIVE STAGE~」の「高尾校編」「本校編」以来。生バンド、全ユニットが集合してのライブは2019年11月の3rd STAGE以来約3年ぶりとなった。第1部、第2部、ガラッと変わるセットリストでリメンバーズ(ファンの総称)を大興奮させた、本公演の第2部のライブレポートをお届けする。













オフィシャルレポート





リメンバーズ待望のライブイベント〈Re:ステージ! PRISM☆LIVE!! 4th STAGE~Reboot~〉。第2部には第1部に引き続き、KiRaReの牧野天音(式宮舞菜役)、鬼頭明里(月坂紗由役)、田澤茉純(市杵島瑞葉役)、立花芽恵夢(柊かえ役)、岩橋由佳(本城香澄役)、空見ゆき(長谷川みい役)、オルタンシアの小澤亜李(伊津村紫役)、嶺内ともみ(伊津村陽花役)、ステラマリスの高橋ミナミ(式宮碧音役)、諏訪彩花(一条瑠夏役)、田中あいみ(岬珊瑚役)、トロワアンジュの日岡なつみ(白鳥天葉役)、阿部里果(帆風奏役)、長妻樹里(緋村那岐咲役)、テトラルキアの山田奈都美(坂東美久龍役)、佐藤実季(西館ハク役)、高柳知葉(南風野朱莉役)、西田望見(城北玄刃役)の総勢18名が出演。年内で声優業を廃業する嶺内は、本公演が「Re:ステージ!」でのラストステージとなった。











本公演の特長は、Fusion Wallという特殊な幕を用いた映像効果でLEDと組み合わさった立体的なVJ演出。キャストがまるで映像の中にいるような演出でリメンバーズの目を楽しませた。6月の「Re:ステージ! 稀星学園“高尾校”文化祭~LIVE STAGE~」では会場のルールでジャンプが禁止となっていたが、“本校編”に続き、この日のライブではリメンバーズによる熱い思いのこもったジャンプ姿があちこちで見られたのも印象的だった。第1部に参加のリメンバーズからは「休む暇もなく楽しめた!」「久しぶりに体力を使った」という声が漏れ聞こえていたが、続く第2部も「お知らせ&あいさつ」のコーナーまではMCなし。一部の曲はショートバージョンで披露されたが、スペシャルユニット曲はしっかり聴かせるという、「全員がそろったライブ」を満喫できるセットリストでリメンバーズの心をギュッと掴んだ。









第2部のセットリストは、第1部とはガラリと変わった内容に。1曲目、KiRaReが歌う「We Remember」でスタートし、ステラマリス「Bridge to Dream」、トロワアンジュ「エンゼルランプ」、テトラルキア「Shine on Me!!」、オルタンシア「Yes, We Are!!!」と続き、舞菜&紗由&珊瑚の「ちぐはぐメロディ」まで一気に披露。続く「ペアユニットコーナー」では、12月2日(金)に配信がスタートしたばかりの稀星学園本校組のユニットの垣根を越えたペアユニット碧音&天葉による「Imperial Stage」を披露。さらに、瑞葉&みいは「キライキライCЯY」、かえ&香澄が「ク・ルリラビー」を歌い、リメンバーズの熱をグングンとアップさせた。











続いてはみんなの投票で選ばれた2人による一夜限りのスペシャルステージのコーナー。誰が歌うか期待感が高まっている中2部で登場したのは舞菜&珊瑚ペア。生バンドで披露されたのはBossa Novaアレンジの「恋はフュージョン」。疾走感あふれる原曲とは一味違うゆったりとしたミュージックで怒涛の流れに緩急をつけた。





スペシャルコーナー後は、各ユニットの持ち曲2曲ずつで走り抜ける。テトラルキアは「ユニゾンモノローグ」「Pins&Needles」、トロワアンジュが「Silent Dystopia」「月影のトロイメライ」、オルタンシアは「君とインフィニティ」「FlowerS~となりで咲く花のように~」、ステラマリスは「InFiction」「Brilliant Wings」と立て続けに披露し、最後はKiRaReによる「宣誓センセーション」「憧れFuture Sign」というライブ定番曲で会場を大いに沸かせ本編を終えた。









そして注目のアンコール1曲目は「アイノウ・アイノウ」。嶺内がキャストになってから初披露となるオルタンシア伊津村陽花ソロ楽曲では、イントロが流れた瞬間に嶺内卒業の寂しさからかその場に座り込んでしまうリメンバーズの姿も。「もっと聴きたかった」「最後にこれを持ってくるか」と嶺内による最後の伊津村陽花を惜しむ声もあちこちから聞こえていた。さらに、ファンを驚かせたのは続く未発表の新曲「Rainbow FlowerS」。サプライズで初披露された本楽曲は、嶺内のラストステージのこの日のために用意されたもの。予想もしないサプライズに会場がどよめく中、お知らせ&あいさつのコーナーへ。









この日のステージをもって「Re:ステージ!」を卒業する嶺内に、サプライズで花束とキャストのメッセージ入りの色紙を贈呈する場面も。小澤は涙を堪えながら「(伊津村陽花初代キャストだった)花守ゆみりちゃんの陽花も、ともみちゃんの陽花も大好きです。受け継がれてきた陽花とともに私はこれからも紫として頑張ります」と力強く宣言。爽やかな笑顔を浮かべる嶺内は「RainbowFlowerSに紫から陽花、陽花から紫へのメッセージがたくさん詰まっています。歌詞を見ながらじっくり堪能して下さい」と後日配信予定の新曲に想いを込めたことを伝えた。涙で別れを惜しむキャストの姿も。ステージがちょっぴりしんみりとする中、鬼頭が「衣装が(新しく)変わったの、見てくれましたか?」とリメンバーズに呼びかける。続けて「衣装が変わったということは、まだまだ『リステ』が続くという証拠です!」と満面の笑みで語りかけると、会場はリメンバーズの大きな拍手に包まれた。そしてラストは第1部で開幕を飾り、第2部では終幕を告げる楽曲となった「私たち、四季を遊ぶんです!!」を現キャスト全員で歌唱し、約3年ぶりとなる生バンド&全ユニット集合のスペシャルライブをしめくくった。





お知らせのコーナーでは、2023年6月10日(土)のライブ開催決定も発表。“だいたい”ロックの日に開催される本公演の詳細も追って発表予定とのこと。2022年、文化祭を経てさらにパワーアップした「Re:ステージ!」。来年はもちろんこれからも続く「Re:ステージ!」からまだまだ目が離せない!



取材・文=タナカシノブ

撮影=伊藤彰浩





公演概要



イベント名:Re:ステージ!PRISM☆LIVE!!4th STAGE~Reboot~

公演日時:2022年12月4日(日) 1部開場:14:30 開演:15:15

2部開場:18:15 開演:19:00

会 場:川口総合文化センター・リリア メインホール

出 演 者:

-KiRaRe-

牧野天音(式宮舞菜役)・鬼頭明里(月坂紗由役)・田澤茉純(市杵島瑞葉役)・

立花芽恵夢(柊かえ役)・岩橋由佳(本城香澄役)・空見ゆき(長谷川みい役)

-オルタンシア-

小澤亜李(伊津村紫役)・嶺内ともみ(伊津村陽花役)

-ステラマリス-

高橋ミナミ(式宮碧音役)・諏訪彩花(一条瑠夏役)・田中あいみ(岬珊瑚役)

-トロワアンジュ-

日岡なつみ(白鳥天葉役)・阿部里果(帆風奏役)・長妻樹里(緋村那岐咲役)

-テトラルキア-

山田奈都美(坂東美久龍役)・佐藤実季(西館ハク役)・高柳知葉(南風野朱莉役)・西田望見(城北玄刃役)



配信チケット イベント割適用価格:

・配信通し/4,640円+税

・各部/3,040円+税

アーカイブ期間:~2022年12月11日(日)23:59

視聴チケット販売期間:~2022年12月11日(日)21:00

視聴チケット販売URL:https://eplus.jp/rst-project/



主催:hotarubi

企画制作:hotarubi/サンライズプロモーション東京

協力:ポニーキャニオン

後援:文化放送

お問合せ:サンライズプロモーション東京 TEL:0570-00-3337(平日12:00~15:00)





セットリスト



2022年12月4日(日)「Re:ステージ!PRISM☆LIVE!!4th STAGE~Reboot~」第2部@川口リリアホール



01.We Remember/KiRaRe

02.Bridge to Dream/ステラマリス

03.エンゼルランプ/トロワアンジュ

04.Shine on Me!!/テトラルキア

05.Yes, We Are!!!/オルタンシア

06.ちぐはぐメロディ/式宮舞菜、月坂紗由、岬珊瑚

07.Imperial Stage/式宮碧音、白鳥天葉

08.キライキライCЯY/市杵島瑞葉、長谷川みい(KiRaRe)

09.ク・ルリラビー/柊かえ、本城香澄(KiRaRe)

10.恋はフュージョン/式宮舞菜、岬珊瑚

11.ユニゾンモノローグ/テトラルキア

12.Pins&Needles/テトラルキア

13.Silent Dystopia/トロワアンジュ

14.月影のトロイメライ/トロワアンジュ

15.君とインフィニティ/オルタンシア

16.FlowerS~となりで咲く花のように~/オルタンシア

17.InFiction/ステラマリス

18.Brilliant Wings/ステラマリス

19.宣誓センセーション/KiRaRe

20.憧れFuture Sign/KiRaRe



EN01.アイノウ・アイノウ/伊津村陽花

EN02.Rainbow FlowerS/オルタンシア

EN03.私たち、四季を遊ぶんです!! /Re:STAGE! ALL IDOL



