[株式会社エフエム愛知]

毎週月曜~木曜 19:55~20:00 ON AIR!





FM AICHIでは、月替わりでアーティストが登場する番組「Menicon Music Contact」(毎週月曜日~木曜日19:55~20:00) を放送中。10月のマンスリー・アーティストは、今年結成25周年を迎え、10月11日にベストアルバム「フォーピース」をリリースする「ストレイテナー」が担当。番組ではVo. ホリエアツシが登場し、アルバム収録曲の解説や制作秘話などをお届けします。さらに、番組公式X(旧Twitter)では、ストレイテナーの「サイン入りベストアルバム『フォーピース』ポスター」が抽選で1名に当たる、番組恒例のプレゼント企画を実施します。



◇10月担当アーティスト 「ストレイテナー」

ホリエアツシ(Vocal, Guitar, Piano)、ナカヤマシンペイ(Drums)、日向秀和(Bass)、大山純(Guitar)の4人によるロックバンド。1998年にホリエとナカヤマによって始動。2000年にインディーズ1stシングル「戦士の屍のマーチ」をリリース。

2003年10月にシングル「TRAVELING GARGOYLE」でメジャーデビューし、翌2004年にベーシスト日向が正式加入。2008年にはギタリスト大山が加入し、鉄壁の4人体制に。この年にはROCK IN JAPAN FESでメインステージのヘッドライナーを務め、翌年には初の日本武道館公演を成功させる等、日本屈指のライブバンドとして活躍。

バンド結成25周年となる2023年、10月11日にベストアルバム「フォーピース」のリリース、そして10月15日には日本武道館でのライブ「25TH ANNIVERSARY ROCK BAND 2023.10.15 at Nippon Budokan」を控える。

(公式サイト https://www.straightener.net/)



【FM AICHI「Menicon Music Contact」】番組概要

◆放送日時:毎週月曜日~木曜日19:55~20:00

◆2023年10月担当アーティスト:ストレイテナー

◆内容:月替わりで話題のアーティストを起用し、本人が楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージとともに自身の最新曲を紹介するプログラム。番組X(旧Twitter)をフォロー&投稿をリポスト(リツイート)すると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を展開。

◆番組X(旧Twitter):@menicon807



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/30-22:40)