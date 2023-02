[オリコン株式会社]

『レンタル収納スペース』【イナバボックス】が4年連続の総合1位 『コンテナ』【押入れ産業】が2013年度以来10年ぶりの総合1位 『宅配型トランクルーム』【AZUKEL】が2年連続総合1位



実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で顧客満足度調査を実施する株式会社oricon ME(よみ:オリコン エムイー 本社:東京都港区 代表取締役社長:小池恒 略称:オリコン)は、トランクルーム関連の3ランキング(『レンタル収納スペース』『コンテナ』『宅配型トランクルーム』)についての満足度調査を実施し、2023年2月1日(水)14時にその結果を発表いたしました。結果は、以下の通りとなっております。







※総合得点は評価項目に利用者ニーズに基づく重要度の掛け合わせ、他者推奨得点を加味して算出しています。





TOPICS



『レンタル収納スペース』

▼【イナバボックス】が4年連続の総合1位 評価項目「サイトの使いやすさ」「コストパフォーマンス」では9年連続の1位

▼【キュラーズ】が「スタッフ」「利便性」など6つの評価項目で1位



『コンテナ』

▼【押入れ産業】が2013年度以来10年ぶりの総合1位に

▼総合2位の【イナバボックス】は「セキュリティ」など7つの評価項目で1位獲得



『宅配型トランクルーム』

▼【AZUKEL】が2年連続の総合1位に

6つの全評価項目でも2年連続で1位を獲得





『トランクルーム レンタル収納スペース』(回答者数:2,403名)【イナバボックス】が4年連続の総合1位



2009年度の調査開始以来、14回目の発表となる2023年の『トランクルーム レンタル収納スペース』ランキングでは、【イナバボックス(イナバクリエイト株式会社 本社:東京都品川区)】が、4年連続5回目(2018年、2020~2023年)となる総合1位を獲得しました。





全9つの評価項目では、「サイトの使いやすさ」「アクセスのよさ」「コストパフォーマンス」の3項目で1位を獲得しています。

とくに「サイトの使いやすさ」は2017年より7年連続、「コストパフォーマンス」は2014-2015年より9年連続の1位となりました。

―――

【イナバボックス】実際の利用者コメント

「監視カメラ設置で防犯性が高い。いつでも出し入れができるから急なときでも利用しやすい(20代・女性)」

「現地が清潔で安心。利用者がちゃんとしている(40代・男性)」

「重要書類を中心に預かってもらいましたが、いつ行っても気持ちよく利用することができた(60代以上・男性)」

―――



【キュラーズ】が総合2位 「スタッフ」など6つの評価項目で1位を獲得

総合2位には、【キュラーズ(株式会社キュラーズ 本社:東京都品川区)】がランクインしました。

同社は評価項目「スタッフ」「利便性」「施設の性能」「施設の充実さ」「セキュリティ」「保険・補償制度」の6項目で1位を獲得しています。

―――

【キュラーズ】実際の利用者コメント

「家から徒歩で行ける距離であるので、出し入れがしやすい。自分のロッカーがある階にしかいけないのでセキュリティ的に安心。常に一定の温度・湿度に保たれているので安心(30代・男性)」

「店頭、電話での対応がとても良かった。時間通り荷物のピックアップに来てくれたし、台車を取ってきたり、入口まで運んでくれたり、配送担当の方も丁寧だった(40代・女性)」

―――



『トランクルーム レンタル収納スペース』ランキングの詳細はこちら:

https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/rental-storage-space/





『トランクルーム コンテナ』(回答者数:2,200名)【押入れ産業】が2013年度以来10年ぶりの総合1位



2013年度の調査開始以来、11回目の発表となる2023年の『トランクルーム コンテナ』ランキングでは、【押入れ産業(押入れ産業株式会社 本社:東京都千代田区)】が、2013年度以来2度目の総合1位を獲得しました。





全9つの評価項目では、「スタッフ」「アクセスのよさ」「コストパフォーマンス」で1位を獲得しています。

―――

【押入れ産業】実際の利用者コメント

「一ヶ所、部屋が増えたような感じで助かってる(30代・女性)」

「住みかえのため借りたが、物量に対していろいろ提案してくれた点がよかった(50代・男性)」

―――



【イナバボックス】が総合2位 「セキュリティ」など7つの評価項目で1位を獲得

総合2位には、【イナバボックス】がランクインしました。

同社は評価項目「サイトの使いやすさ」「利便性」「施設の性能」「施設の充実さ」「セキュリティ」「保険・補償制度」「コストパフォーマンス」の7項目で1位を獲得しています。



『トランクルーム コンテナ』ランキングの詳細はこちら:https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/container/





『宅配型トランクルーム』(回答者数:1,509名) 【AZUKEL】が2年連続総合1位



2020年の調査開始から4回目の発表となる2023年の『宅配型トランクルーム』ランキングでは、【AZUKEL(株式会社日本パープル 本社:東京都港区)】が、2年連続の総合1位を獲得しました。





全6つの評価項目では、「アプリ・サイトの使いやすさ」「メニューの豊富さ」「利便性」「管理体制」「保険・補償制度」「コストパフォーマンス」のすべてで2年連続の1位を獲得しています。

―――

【AZUKEL】実際の利用者コメント

「料金がわかりやすい。利用方法がわかりやすい(30代・女性)」

「冬物のコートなど嵩張る着衣の保管をしてくれる(40代・男性)」

「家に置けないものを預けられるのでとても便利(60代以上・男性)」

―――

『宅配型トランクルーム』ランキングの詳細はこちら:https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/delivery/





調査概要など



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 トランクルーム レンタル収納スペース ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年2月1日 ■サンプル数:2,403人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:25社

■定義:以下すべての条件を満たすサービス

1)ビル全体または特定フロアに店舗を構え、建物内に設置された個室や個人ロッカーなどで荷物を保管し、契約者が直接出し入れできるシステムを運用している

2)個人利用者向けサービスを展開している

■調査期間:2022/09/08~2022/09/26、2021/09/08~2021/09/17、2020/09/17~2020/10/13

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:20~84歳 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

1)過去5年以内に個人契約でレンタル収納スペースタイプのトランクルームを利用したことがある人 2)サービスに関する支払い金額を把握している人

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/rental-storage-space/



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 トランクルーム コンテナ ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年2月1日 ■サンプル数:2,200人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:12社

■定義:以下すべての条件を満たすサービス

1)大型倉庫の中の個人コンテナ、または屋外に設置された個人コンテナで荷物を保管し、契約者が直接出し入れできるシステムを運用している

2)個人利用者向けサービスを展開している

■調査期間:2022/09/08~2022/09/26、2021/09/08~2021/09/17、2020/09/17~2020/10/13

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:20~84歳 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

1)過去5年以内に個人契約でコンテナタイプのトランクルームを利用したことがある人 2)サービスに関する支払い金額を把握している人

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/container/



《調査概要》 2023年 オリコン顧客満足度(R)調査 宅配型トランクルーム ランキング

■調査主体:株式会社oricon ME ■調査手法:インターネット調査

■発表日:2023年2月1日 ■サンプル数:1,509人 ■規定人数:100人以上 ■調査企業数:16社

■定義:以下すべての条件を満たすサービス

1)収納時および荷物取り出し時ともに宅配便形式で対応するシステムで運用している 2)個人利用者向けサービスを展開している

■調査期間:2022/09/08~2022/09/26、2021/09/08~2021/09/17

■調査対象者

性別:指定なし 年齢:20~84歳 地域:全国

条件:以下すべての条件を満たす人

1)過去4年以内に個人契約で宅配型トランクルームを利用したことがある人 2)サービスに関する支払い金額を把握している人

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-trunk-room/delivery/



