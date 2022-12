[17LIVE株式会社]

開催期間:2022年12月17日(土)~2022年12月23日(金)



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:永野 敬明、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本No.1(※1)ライブ配信アプリ「17LIVE」では、2022年12月27日(火)に品川インターシティホールで開催される大規模アイドルフェス「SPARK 2022 in SHINAGAWA」への出演権をかけたオーディションイベント、『SPARK 2022 in SHINAGAWA 出演権争奪戦』を、2022年12月17日(土)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。







『SPARK 2022 in SHINAGAWA 出演権争奪戦』は、イベントの盛り上げと同時にアイドル業界再興の一助になればという想いから、2022年6月より、出演権をかけたオーディションイベント『SPARK 2022 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』として「17LIVE」にて実施しました。さまざまなアイドルグループの熱い想いが詰まったライブ配信や、ステージ出演をかけた熱いバトルの模様がリスナー(ライブ配信視聴者)の方々に大変好評だったため、第2弾の開催が決定いたしました。



本オーディションイベントは、現役で活動中のアイドルグループのみ参加することができます。2022年12月17日(土)から12月23日(金)の期間において開催されるアプリ内イベントで、ランキング上位の3組が、2022年12月27日(火)に開催する「SPARK 2022 in SHINAGAWA」のステージへ出演することができます。



これからの時代を担うアイドルがライブ配信に集結し、リスナー(ライブ配信視聴者)の応援でステージへ出演するアイドルグループが決定するオーディションイベント『SPARK 2022 in SHINAGAWA 出演権争奪戦』にぜひご注目ください。



『SPARK 2022 in SHINAGAWA 出演権争奪戦』の概要は、以下の通りです。



■オーディションイベント(アプリ内イベント)開催期間

2022年12月17日(土) 15時00分~ 2022年12月23日(金)23時59分 (予定)



■オーディションイベント参加アイドルグループ ※順不同

「ナンもん!」、「いすとわーるど」、「TEARS-ティアーズ-」、「未来サプライズ」、「YUENI」、「PATI PATI CANDY...☆」、「ラビットビット」、「キミとのワンダーランド」、「utatane」、「もふる×クロス」



※参加アイドルグループは予告なく変更の可能性があります



■「SPARK 2022 in SHINAGAWA」について

開催日:2022年12月27日(火)OPEN 9:30 / START 10:00

会場:品川インターシティホール

公式HP:https://sparkfes.com/news/20221120_1.html



※当日の出演者やタイムテーブル、チケット購入については公式HPよりご確認ください。



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※2)

アプリダウンロード: https://17appv2.onelink.me/D7OH/SPARK



※1 data.ai(旧App Annie)データより引用。ダウンロード数および売上(2021年1月~12月)

※2 アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE」について

“「ライブ」テクノロジーを通して、人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE」は、日本No.1(※1)ライブ配信プラットフォームです。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、すべての瞬間を楽しむことができる世界を目指しております。世界で5,000万に上る登録者数(2021年9月時点)を達成しています。2022年1月には、著しい成長を遂げたスマホアプリを表彰する「App Ape Award 2021」において「BEST 100 Apps」に選出されました。



