[株式会社ジェイアール東日本都市開発]







(株)ジェイアール東日本都市開発は、日比谷OKUROJIにおいて、ゴマブックス(株)発行「東ちづる・妖怪魔混大百科(ようかいまぜまぜだいひゃっか)」の原画展開催に協力いたします。

「妖怪魔混大百科」は、マルチな才能の持ち主・俳優の東ちづる氏が、コアな妖怪からメジャーな妖怪まで愛情いっぱいに描いて自ら解説したAmazon POD(プリント・オン・デマンド)及び電子書籍です。

・日比谷OKUROJIではその原画「全61点」の展示会を

開催します。

・あわせて、誰も排除しない「まぜこぜの社会」をアート

や音楽、映像、舞台などでめざす「Get in touch」の活

動も同じ会場内で紹介します。



■催事名称

妖怪魔混大百科 原画展 & Get in touch

■主催・共催

ゴマブックス(株)・(株)ジェイアール東日本都市開発(日比

谷OKUROJI)・(一社)Get in touch

■協力:(株)ホリプロ・(株)プロダクション パオ

(株)ムロタニ・大額(株)











妖怪魔混大百科(表紙)











Get in touchホームページ





■後援:(一社)千代田区観光協会

■開催日程

2023年9月8日(金)~24日(日)11:00~19:00

■実施内容

1.妖怪魔混大百科・原画展示(全61点)

2.Get in touch活動紹介パネル展示/YouTube配信イベント

■会場:日比谷OKUROJI(G11区画)住所:東京都千代田区内幸町1丁目7-1

ホームページ:https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/

インスタグラム:@hibiya_okuroji_official





