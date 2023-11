[株式会社デイトナ・インターナショナル]

デザインから全て別注したFREAK’S STOREでしか手に入らないアイテムを公式オンラインストア「Daytona Park」にて先行予約発売中!

11/18(土)より一部店舗にて販売開始。

そしてコラボレーション発売を記念してノベルティプレゼントとCREDONAスタッフの在店イベントを開催!







おしゃれな大人女子から絶大な支持を得る「CREDONA」。

前回大人気のコラボレーションが再び登場!デザインから全て別注したFREAK’S STOREでしか手に入らないラインナップ。さらに、コラボレーション発売を記念してノベルティプレゼントとCREDONAスタッフの在店イベントを開催!



<ノベルティ・在店スケジュールはこちらから>

LINEUP





〇別注Vネックシャギールーズニット (BEIGE/BROWN/OLIVE) ¥19,800(tax in)







<別注ポイント>

すっきり見せるVネックとぽてっとした袖がポイント。着るだけでサマになるゆるニット。

ポリエステル糸の編み地に起毛をかけたシャギー加工で、縫い代を外に出したアウトリンキング仕様でアクセントに。



〇別注刺繍ロゴフーディー (LIGHT GRAY/CHARCOAL GRAY/BEIGE/LAVENDER) ¥15,400(tax in)









<別注ポイント>

CREDONAで大人気のフーディーのボディにディレクター直筆の胸元の手書き刺繍ロゴを落とし込んだアイテム。

すっきりとした短丈にボリュームたっぷりの身幅・袖のバランスが1枚で可愛く決まる。



〇別注チュールレイヤードチェックスカート(NATURAL/BROWN/NAVY) ¥19,800(tax in)







<別注ポイント>

単品でもセットでも使える、チェックスカートとチュールスカートのレイヤードが新しいデザイン。

チュールスカートはアシンメトリーのランダムなティアードスカートで、切り替えにはシャーリングを施しボリュームを演出。



〇別注パフショルダーバッグ(SILVER/BLACK) ¥7,975(tax in)





<別注ポイント>

素材はカラーにあわせてセレクトした完全オリジナル。

中の裏地はキャッチーなカラー配色になっているのが特徴で、必需品はしっかり入りつつ少し小ぶりで持ちやすいサイズ感。



全ラインナップはこちらから

POPUP展開店舗





FREAK’S STORE WOMEN'S アトレ恵比寿/FREAK'S STORE ルミネエスト新宿ウィメンズ/FREAK'S STORE ルミネ横浜/FREAK'S STORE 梅田ルクアウィメンズ



ノベルティ





≪恵比寿店限定≫

FREAK'S STORE WOMEN'S アトレ恵比寿POP UP開催を記念して、CREDONAコラボトートバッグを先着プレゼント!



≪展開店舗限定≫

CREDONA×FREAK'S STORE別注アイテムorインラインアイテムをご購入された方に、《選べるCREDONA歴代ノベルティ》をプレゼント!



在店イベント @FREAK’S STORE WOMEN'S アトレ恵比寿





●11.18(土) 14:00-16:00●

SAYO(@sayo0504) / SHIORI(@shio.ri_t)



●11.18(土) 16:00-18:00●

KAKO(@kako0711) / MOMO(@momoka_hashi)



インスタライブ





CREDONAディレクターYURI氏(@yuri_212)出演!

デザインから全て別注したFREAK’S STOREでしか手に入らないアイテムを、CREDONAスタッフのMOMO氏(@momoka_hashi)とSAYO氏(@sayo0504)を交えて徹底解説!



<ライブページはこちらから>

https://www.daytona-park.com/news/detail.php?article_id=757236

(LIVE配信後のアーカイブもこちらからご覧いただけます)



CREDONA(クレドナ)





「時代に左右されないタイムレスで日常に寄り添うエフォートレスなファッション」をコンセプトに、 クリエイティブディレクターYURI氏の抜群のファッションセンスが詰まったこだわりのアイテムを展開。

Instagram: @credona_official @yuri_212



FREAK’S STORE(フリークス ストア)





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服、雑貨、インテリア、アートなど自分たちが本気で良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、ライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram: @freaksstore_official

Daytona Park(FREAK'S STORE 公式ONLINE STORE) https://www.daytona-park.com/



