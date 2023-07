[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2023年7月13日(木)にNintendo Switch(TM)用ゲーム「Collar×Malice for Nintendo Switch スペシャルBOX」を発売しました。



概要





2020年に発売された「Collar×Malice for Nintendo Switch」は新人警察官の主人公と凶悪事件の謎を追う男性たちの恋愛模様を描く本編と、

恋人関係になった後日談や外伝、犯人側との交流を描くエピソードが入ったファンディスクの2作品を楽しむことができます。



本BOXには「Collar×Malice for Nintendo Switch」通常版ソフトと

新規書き下ろしストーリーを収録したスペシャルブックなど豪華5大特典を追加し、

花邑まい氏による描き下ろしイラストを使用した特製BOXに同梱!



●特典内容

・スペシャルブック

・「Collar×Malice」復刻ドラマCD2枚

限定版特典ドラマCD「初めての男子会」

予約特典ドラマCD「HAPPY BIRTHDAY DEAR……」

・「Collar×Malice -Unlimited-」復刻ドラマCD2枚

限定版特典ドラマCD「青春のカラマリ高等学校」

予約特典ドラマCD「オレがアイツでこいつが猫で」

・フォトカード5枚セット

・複製原画





ストーリー





■Collar×Malice

「この首輪をはめたのは、誰?」

(Who wore this Collar?)



連続凶悪事件――通称【X-Day事件】が起き、

危険な街となってしまった新宿で、警察官として働く主人公。



地域の安全のために日々奔走していた彼女は、

ある夜、何者かに襲われ、

毒が内蔵された首輪をはめられてしまう。



混乱する主人公の目の前に現れたのは、素性の怪しい男性たち。

元警察組織に所属していた彼らは、独自で凶悪事件を捜査しているのだという。



彼らを信用していいのかわからないまま、

突如、大事件の鍵を握る存在となってしまった主人公。



死と隣り合わせの首輪を外すため、

悪意に包まれた新宿を解放するため、

彼らと共に捜査を開始することになるが――。





















攻略対象キャラクター:

柳 愛時(CV. 森田成一)、岡崎 契(CV.梶 裕貴)、榎本峰雄(CV.斉藤壮馬)、笹塚 尊(CV.浪川大輔)、白石景之(CV.木村良平)



商品概要





タイトル:Collar×Malice for Nintendo Switch スペシャルBOX

(カラー×マリス フォーニンテンドースイッチ)

キャッチコピー:あざやかな理想、形のない正義――全ては、再生に繋がる。

対応機種:Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite

ジャンル:ラブ×サスペンスAVG

CERO:C(15才以上対象)

プレイ人数:1人

発売日:2023年7月13日

価格:16,500円(税込)



登場人物:

柳 愛時(CV. 森田成一)

岡崎 契(CV.梶 裕貴)

榎本峰雄(CV.斉藤壮馬)

笹塚 尊(CV.浪川大輔)

白石景之(CV.木村良平)



公式サイト URL: https://www.otomate.jp/collar_malice/switch/

公式Twitter: https://twitter.com/CM_otomate

Twitterハッシュタグ:#カラマリ #乙女Switch



権利表記: (C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です



