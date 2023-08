[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]

伊勢丹新宿店ではスマーフカプセルコレクション期間限定ストア開催決定!



世界中で愛されているアニメキャラクター・森の青い妖精スマーフが、エンポリオ アルマーニのキッズラインに初登場。いつも陽気なスマーフが刺繍、プリントされた心地良いウェアとアクセサリーが子供たちの笑顔を輝かせます。環境に配慮した優しい素材で構成されるコレクションはベビーからキッズ、12 か月~12 歳までのサイズ展開で、8 月9 日 (水)から全店のエンポリオ アルマーニ ジュニアのブティックで販売を開始します。







https://www.armani.com/ja-jp/experience/emporio-armani/the-smurfs

(※セレクションは8月9日から公開となります)



エンポリオ アルマーニとスマーフの夢のコラボレーションから生まれたスペシャルアイテムは、ウェアやアイウェアを通じて子供たちの日常に楽しさを添える、ファッションとスマーフキャラクターのアートの魔法が融合したこれまでにない特別なコレクションです。ホリデイに活躍するレジャー用としてはもちろん、エンポリオ アルマーニ ジュニアの「Back to School」のテーマのウェアともリンクしており、通学時の装いに更に楽しさが加わる元気いっぱいのデザインが魅力的です。商品の取り扱いサイズはBABY 12か月~36か月、JUNIOR 4才~12才用になります。



また、スマーフは国連が掲げる17の持続可能な開発目標のアンバサダーを務めています。そのため今回のコラボレーションアイテムも環境保護に配慮し、環境に優しい素材を使用してつくられています。ウェアには、59%の生物由来炭素含有率のナイロン繊維を、サングラスには28%の生物由来炭素含有率のラバーが使用されています。







【子供のためのアジアンフィットサングラス、スマーフシリーズ】



サングラス 共に¥12,100



フレームとテンプルに可愛らしい小さな青い妖精「スマーフ」のキャラクターが付いたアジアンフィット(アジア人にとって付け心地が良いデザイン)の子供用サングラス。紫外線から大切な子供たちの目を守るUVケアも叶えながら、ファッション小物としても楽しめるオシャレキッズたちに人気のアイテムです。楽しくて毎日身に付けたくなるようなアイウェアは、子供たちのファッションスタイルを一層プレイフルに彩ります。





写真左)スウェット各29,700円 スエットパンツ28,600円 写真右)キャップ17,600円 Tシャツ(グレー、ブラック*)各18,700円 ブルゾン31,900円* Tシャツ(ホワイト)18,700円 スエットパンツ28,600円* *Armani.comのみ展開 価格は全て税込み



コラボレーションアイテムは、ギフトにも喜ばれるベビー用アイテムも豊富に揃っています。可愛らしいスマーフのキャラクターがデザインされたベビーウェアは、赤ちゃんのデリケートな肌に優しくフィットし、快適な着心地を提供します。



スマーフとのコラボレーション商品は、8月9日(水)から、全国のエンポリオ アルマーニ ジュニア店舗にて販売を開始します。また8月16日(水)~ 8月22日(火)の期間、このスペシャルコラボレーションを記念して、伊勢丹新宿店 本館6階ザ・ステージ#6にて期間限定ストアをオープンします。ぜひ足をお運びいただき、心温まるアートとファッションの融合をお楽しみください。



【スマーフカプセルコレクション 取り扱い店舗】

発売日:8月9日(水)~

エンポリオ アルマーニ ジュニア 伊勢丹新宿

エンポリオ アルマーニ ジュニア ジェイアール名古屋タカシマヤ

エンポリオ アルマーニ ジュニア 阪急うめだ

エンポリオ アルマーニ ジュニア 銀座三越

エンポリオ アルマーニ ジュニア 日本橋高島屋

エンポリオ アルマーニ ジュニア 横浜高島屋

エンポリオ アルマーニ ジュニア 新宿高島屋

エンポリオ アルマーニ ジュニア 玉川タカシマヤ

エンポリオ アルマーニ ジュニア 大丸神戸

エンポリオ アルマーニ ジュニア 大阪高島屋



【スマーフカプセルコレクション 期間限定ストア】

期間:8月16日(水)~ 8月22日(火)

場所:伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク/ザ・ステージ#6

※Back to Schoolのコレクションアイテムも展開します。



各店舗ロケーション:

https://locations.armani.com/ja/emporio-armani-junior/%E6%97%A5%E6%9C%AC



A SPECIAL GIFT FOR YOU!

期間限定ストア、および全店にてコラボアイテムを含むエンポリオ アルマーニ ジュニアの製品を、税込み22,000円以上ご購入の方に、スマーフコラボレーションを記念したオリジナルバックパックをプレゼント!

また、本コラボ商品を取り扱う店舗にて、LINE登録をしていただいた方にはスマーフスペシャルステッカーも差し上げます。

※いずれも数に限りがありますので先着順となります。なくなり次第終了とさせていただきます。



画像リンク:

https://xfs.jp/i9AZ2V

動画リンク:

https://xfs.jp/Xz51K2



【スマーフとは】

ヨーロッパのとある森に住む、小さな妖精。青いスマーフで知られますが100種類以上あり、それぞれがとても個性豊かです。好物は、“サルサバリラ”という葉っぱ。持続可能な社会の実現に向け、2017年に国運のSDGs公式アンバサダーに任命された、世界で活躍しているアニメキャラクターです。





【エンポリオ アルマーニ(ジュニアライン)】

エンポリオ アルマーニのジュニアラインとして展開しているエンポリオ アルマーニ(ジュニア)は、

ニューボーン(1か月~12か月)からベビー(6ヶ月~36か月)、ボーイズ&ガールズ(4歳~16歳)のアイテムを展開。展開されるアイテムはお洋服や小物まで、多岐に渡ります。ブランドの誕生は1981年。エンポリオ アルマーニの都会的で洗練された雰囲気をそのままに、着心地に配慮し、子供たちが快適にファッションを楽しめるようなアイテムが登場します。デイリーウェアとして活躍するTシャツやデニム、スウェット、ダウンジャケットやスニーカーなどのカジュアルウェアから、スーツやフォーマルワンピース、レザーシューズなどのオケージョンアイテムまで、子供たちの成長過程に寄りそう上質なアイテムを展開しています。



お問合せ先:

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

TEL: 03-6274-7070



