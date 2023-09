[株式会社クロア]

日本のカフェミュージックを得意とする代表的アーティスト”JAZZ PARADISE”



株式会社クロアが運営するレーベル「Sugar Candy」から、JAZZ PARADISEの最新アルバム『WORK CAFE "Music For Studying, Concentration and Work"』の配信が2023年9月15日よりスタート!





作品詳細▶https://www.sugarcandy.jp/release/JAZZ-PARADISE/SCDD-1770

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、JAZZ PARADISEの最新作『WORK CAFE "Music For Studying, Concentration and Work"』の配信が2023年9月15日よりApple Music、Spotifyほか、各配信サイトからスタートしました。





2023年9月8日にリリースされた『STUDY CAFE "Music For Studying, Concentration and Work"』とのシリーズ作品として配信がスタートした本作品は、穏やかなメロディとリズムが心地よい雰囲気を作り出し、集中力を高めてくれます。

ストレスを和らげる効果もあり、忙しい日々の中でリラックスしながら作業できる理想的なJAZZ BGM作品。



素敵なJAZZの楽曲が、創造力をかき立て、生産性を向上させてくれることでしょう。

効率的な作業時間を楽しみながら過ごしましょう。





作品詳細





▶https://www.sugarcandy.jp/release/JAZZ-PARADISE/SCDD-1770

配信サービス一覧▶https://lnk.to/j3m51RGN21

タイトル:WORK CAFE "Music For Studying, Concentration and Work"

アーティスト:JAZZ PARADISE

配信日:2023年9月15日(金)

レーベル:Sugar Candy





関連作品

心地よいジャズのメロディとリズムが集中力を高め、創造性を刺激することでリラックスした環境を作り上げ、作業や勉強の効率を向上!



▶https://www.sugarcandy.jp/release/JAZZ-PARADISE/SCDD-1769

配信サービス一覧▶https://lnk.to/54PfSoEg21

タイトル:STUDY CAFE "Music For Studying, Concentration and Work"

アーティスト:JAZZ PARADISE

配信日:2023年9月8日(金)

レーベル:Sugar Candy



JAZZ PARADAISE プロフィール

▶ https://www.sugarcandy.jp/jazzparadise



Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/





株式会社クロアについて





2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業14年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。



会社概要

社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/





RELAX WORLD BRAND





「極上の癒やしと眠り」をコンセプトに、こだわりの商品を厳選したセレクトショップ

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.shop/



“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworldmusic.app/



地図には載っていない癒しの国「RELAX WORLD」

今日も癒しを求めてこの国にやってくる旅行客(ゲスト様)。

そんなゲストを案内人の浜崎美保がおもてなし

癒やしに関するトークを展開する30分のリラクゼーションプログラム

TOKYO FM「RELAX WORLD~presented by クロア~」

▶https://tfm.co.jp/relaxworld/





私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒しのグッズ制作から販売などを行っております。



眠りや癒やしに関連した情報をお届けします。

癒やしのクロア広報部X(旧Twitter)

▶https://twitter.com/croix_pr



