[バリュエンス]

『キャプテン翼』のキャラクターが描かれた限定デザインのポッピングキャンディを発売



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が展開する『キャプテン翼』のキャラクターを使用したIP(知的財産)ビジネスにおいて、Striking Popping Candy(本社:中華人民共和国 香港特別行政区、代表取締役社長:Cheng Sau Wah、以下 Striking)と提携いたしました。そして『キャプテン翼』のキャラクターが描かれた限定デザインのポッピングキャンディを香港で発売することをお知らせいたします。













『キャプテン翼』のキャラクターを使用したコラボ商品を発売





当社の親会社であるバリュエンスホールディングスは、子供たちに「夢」と「希望」を与え、東京23区で初のJリーグチームとなることを目指すサッカークラブ「南葛SC」の考えに共感し、2021年3月、オフィシャルパートナーに就任いたしました。そして同年7月には、チームのさらなる成長やJリーグへの加入、J1昇格へのサポートに加え、両社の事業成長を共に目指すべく南葛SCへの出資を実施、8月にはバリュエンスグループCEOである嵜本が南葛SC取締役に就任し、その経営に携わっております。そして、バリュエンスグループの国内外の販売網を活用し、『キャプテン翼』の商品を展開していくIPビジネスをスタートいたしました。当社は、世界各地に拠点を構えるバリュエンスグループのリソースを活用した、グローバルなIPビジネス展開を推進し、日本をはじめ、世界各国の様々なパートナー企業と提携しIPを活用した商品販売やキャンペーンを検討してまいります。そしてこれらの取り組みを通じて、『キャプテン翼』の認知を拡大させるとともに作品やキャラクターの価値をさらに高めていくことを目指すだけでなく、IPビジネスの収益を南葛SCへも還元することで、クラブの経営基盤をより一層安定させ、選手育成などJリーグを目指した強化体制の構築を進めてまいります。







Strikingのポッピングキャンディに『キャプテン翼』のキャラクターが登場!





香港企業との取り組み第一弾としてIPビジネス提携をするStrikingでは、『キャプテン翼』のキャラクターが描かれた限定デザインのポッピングキャンディを発売いたします。ポッピングキャンディは、15種類以上のフレーバーがあり、アイスクリームや飲み物、デザートのトッピングとして、アジア圏を中心とした30地域 / 国で発売されている世界的人気商品です。



販売地域は、香港、中国、マカオ、日本、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、サウジアラビア、カタールを予定しており、各地域で根強い人気を誇る『キャプテン翼』とコラボすることで商品のさらなるイメージアップと認知拡大を目指します。









当社は今後も、『キャプテン翼』を使用したIPビジネスの国内外への展開を進めることで世界中のファンへ『キャプテン翼』と触れ合える機会を創出し、キャラクターの価値を最大限に活かし、さらに高めるべくサービスを展開してまいります。そして当社グループがメインパートナーを務める南葛SCのJリーグ昇格と両社の事業のさらなる成長を目指して邁進してまいります。









商品概要





・商品名:Striking X『キャプテン翼』ポッピングキャンディ

・連携フレーバー:コーラ、イチゴ、リンゴ、スイカ、ブルーベリー、ピーチ、コーヒー

・発売地域:香港、中国、マカオ、日本、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、サウジアラビア、カタール

・販売チャンネル:量販店など





■ Town Dragon limited(https://www.striking.com.hk/)

・創業:2006年6月

・代表取締役社長:Cheng Sau Wah

・本社所在地:17A, Chiap King Industrial Building, 114 King Fuk Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

・事業内容:Grocery and Related Product Merchant Wholesalers, Merchant Wholesalers, Nondurable Goods, Wholesale Trade, Confectionery



■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



