大阪観光局 理事長(元観光庁長官)溝畑 宏 氏のパネルディスカッション登壇も決定!



大阪城パークマネジメント株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:木下健治)とバリューマネジメント株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:他力野 淳)は、ユニークベニュー活用の推進や機運醸成を目的としたイベント「UNIQUE VENUES OF JAPAN 2023」を、12月4日(月)に大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館で開催いたします。今後、MICE業界の交流の場として定例開催を予定している当イベント。初開催の今回は「大阪・関西万博を見据えたMICE誘致促進のためのユニークベニュー活用」をテーマに、観光・MICE業界の第一人者によるパネルディスカッションや交流会を行います。







イベント概要





特長1、ユニークベニュー活用の第一人者たちが登壇するパネルディスカッション

イベントの目玉コンテンツは、大阪観光局 理事長の溝畑 宏氏をはじめとする観光・MICE業界の第一人者たちを迎えたパネルディスカッションです。バリューマネジメント株式会社 代表取締役の他力野 淳がモデレーターを務め、日本、なかでも関西・大阪におけるユニークベニューの活用促進や大阪万博に向けた取り組みの重要性について、業界を牽引する有識者それぞれの見地からディスカッションを行います。



特長2、ユニークベニュー活用の魅力を直に体感する呈茶体験と櫓ツアー

大阪城西の丸庭園の北西に位置する国重要文化財「乾櫓」は、1620年徳川秀忠公の時代に建てられた、現存する大阪城の史跡の中では最も古い建造物のひとつです。普段は一般非公開であるこの櫓の特別ツアーを、大阪城天守閣の宮本館長直々のガイド付きで実施いたします。また、茶の湯を愛した太閤秀吉公にちなんで松下幸之助氏が寄進した茶室「豊松庵」での呈茶体験の機会を設けます。美しくそびえ立つ大阪城を眺めることができる「城の間」で歴史に想いを馳せながらお茶を召し上がっていただきます。大阪が誇るユニークベニューの魅力をご体感ください(希望者のみ)。



特長3、G20、APECも開催された大阪迎賓館でMICE業界交流会(立食ビュッフェ)

当イベントでは、参加者の交流・連携を深めるための食事会も開催いたします。会場は、過去2度にわたり国賓を招いた実績のある「大阪迎賓館」です。日本の美食を味わいながら、来たる万博に向けて、そして関西・大阪のユニークベニューの活用推進を目指してMICE業界に関わる参加者同士のコミュニケーションを図ります。



実施の背景





観光立国を目指す日本においてグローバルMICEの受け入れは極めて重要です。特に関西においては、2025年の大阪万博は経済の活性化や地域への波及効果を生む大きな契機となります。世界市場において日本が選ばれる目的地となるためには、魅力あるユニークベニューがさらに活用されることと、それらが正しく発信され、認知されなければなりません。そこでエリアを超えてユニークベニューの活用を推進し、業界のプレイヤーのネットワークを構築するためのイベントを企画するに至りました。



*ユニークべニューとは

本来の用途とは異なるニーズに応えて特別に貸し出される会場を、「ユニークべニュー」と呼んでいます。歴史的建造物や神社仏閣、城跡、美術館、博物館などの独特な雰囲気をもつ会場で、会議やレセプション、イベントなどを実施することにより、特別感や地域特性を演出することを目的とします。



*MICEとは

企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議(Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称です。引用元:観光庁ホームページ



イベント詳細





<開催日時>

2023年12月4日(月)16:00~20:30



<場所>

大阪城西の丸庭園 大阪迎賓館



<参加費>

無料(完全予約制)

※受付にて名刺をお預かりいたします



<プログラム>

16:00~16:15 受付

16:15~17:15 一般非公開<乾櫓>特別見学ツアー、<豊松庵>呈茶体験

17:30~18:30 パネルディスカッション

18:40~20:30 交流会(立食パーティ)

※プログラムは変更の可能性がございます。



<登壇者>

大阪観光局理事長 溝畑宏氏

バリューマネジメント株式会社代表 他力野淳

ほか

※登壇者は順次お知らせします



<共催>

大阪城パークマネジメント株式会社

バリューマネジメント株式会社



イベント参加方法





下記の専用フォームからお申し込みください。

https://forms.gle/Li4zo33aNpbwnDo16



※お申し込み多数の場合は、厳正なる抽選のうえ、イベント1週間前までにすべての方へご連絡いたします。



大阪城パークマネジメント事業について





大阪城公園全体を世界に誇れる観光拠点、都市公園にしていくために、大阪城パークマネジメント株式会社が主体となる共同事業体で公園を一体管理、運営するとともに、新たに魅力向上事業を実施する事業です。その管理、運営する施設の一つである西の丸庭園の利活用において、バリューマネジメント株式会社が西の丸庭園の運営を受託し、連携して様々な事業を展開しております。



VMG HOTELS & UNIQUE VENUESについて





「日本の文化を紡ぐ」をビジョンに掲げるバリューマネジメント株式会社では、重要伝統的建造物群保存地区に残る建造物や文化財、城、史跡、名勝といった文化の象徴である歴史的価値の高い数々の文化財を「観る対象」から「利用する対象」へと拓くことで、これまでにない歴史、文化体験を提供しています。



歴史的建築物はすべてがユニークベニューであり、それぞれに歴史とストーリーがあります。人々の想いによって紡がれてきた場所に触れ、記憶に残る非日常を体験することで、心が豊かになる時間を過ごしていただきたい。そうした想いからホテルとユニークべニューのブランド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」を立ち上げ、「まだ見ぬ時と出会う場所」というコンセプトを掲げて、全国で22の会場運営を手掛けています。



ブランドサイト:https://vmg.co.jp/



UNIQUE VENUES OF JAPANについて





UNIQUE VENUES OF JAPANとは日本におけるユニークベニューの活用促進や機運醸成を目的としたMICE業界の新しいコミュニティです。観光立国を目指す日本においてグローバルMICEの受入は極めて重要です。世界市場において日本が選ばれる目的となるためには魅力あるユニークベニューがもっと活用されることと、それが正しく発信され、認知されなければなりません。そこでバリューマネジメント株式会社は、全国のエリアを越えたユニークベニューの活用を推進し、MICE業界のネットワークを構築するべく、コミュニティ初となるキックオフイベントを開催いたします。



■大阪城パークマネジメント株式会社について

設立 : 2005年2月14日

代表取締役: 木下 健治

資本金 : 8億円

所在地 : 大阪府大阪市中央区大阪城1番1号

事業内容 : 大阪城公園全体及び各施設の管理運営、利便施設の設置・運営、観光客集客のための新施設の設置・運営

売上 : 18.7億円(2023年3月期)

従業員数 : 40人(2023年11月1日現在)



■バリューマネジメント株式会社について

設立 : 2005年2月14日

代表取締役: 他力野 淳

資本金 : 3,000万円

所在地 : 大阪府大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪タワーA 17階

事業内容 : 歴史的建造物の利活用、観光まちづくり実装コンサルティング

売上 : 86.4億円(2022年12月期)

従業員数 : 1066人(2023年5月現在)



