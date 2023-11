[株式会社GAORA]

スカパーJSAT株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 執行役員社長:米倉英一)と株式会社GAORA(本社:大阪市北区、代表取締役社長:下川孝典)は、2023年11月25日(土)から台湾で開催される『2023アジアウインターベースボールリーグ in 台湾』を、日本戦中心に計10試合生中継します。







2012年から始まった「アジアウインターベースボールリーグ」は、若手選手の育成を目的に、日本・台湾・韓国を中心とした東アジアの野球選手たちが台湾各地で試合を行う冬季リーグです(※2014年は未開催)。



アジア各地の有望な若手選手たちがしのぎを削るこの大会、過去にも吉田正尚(レッドソックス)を筆頭に、山田哲人(東京ヤクルト)・岡本和真(巨人)・佐野恵太(横浜DeNA)・青柳晃洋(阪神)・栗林良吏(トヨタ自動車→広島)などがその飛躍のきっかけをここでつかんでいます。

2019年以来4年ぶりの開催となる今年、スポーツライブ+とGAORA SPORTSでは、12月1日の「NPBホワイト vs 社会人野球選抜」戦を皮切りに、台湾・雲林県の斗六(とろく)球場で開催される10試合を生中継します。



【番組概要】

2023アジアウインターベースボールリーグ in 台湾









