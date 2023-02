[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は株式会社船井総合研究所(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:真貝大介、以下「船井総合研究所」)と、3/7(火)14時より中堅中小企業の経営者・事業責任者に向けたセミナー「2023年時流 経営&最新マーケティング」を開催いたします。













セミナー概要









新型コロナウイルスの感染拡大、ロシアのウクライナ侵攻、Web3.0の拡大など、世界を取り巻く環境は刻々と変化しています。これにより、今まで有効だった経営手法が通用せずお悩みの企業や、今後それらが自社のビジネスにどのような影響を及ぼすのかがわからず不安を感じている企業も多いのではないでしょうか。





そこで今回、世の中の経営事情に詳しい船井総合研究所 事業開発室の小梢様と、マーケティング領域のプロであるベーシック 代表取締役の秋山が、今最先端で起こっている経営環境の変化とその乗り越え方について、経営者目線・マーケティング目線で解説いたします。













登壇者について



小梢 健二(こずえ けんじ)氏

株式会社船井総合研究所

事業開発室 マネージャー





船井総合研究所に在籍15年。経営コンサルタントとして10年以上活動し多くの企業の業績向上へ貢献。社内で新規事業を立案し、現在は経営者向けWebメディア「社長online」の事業責任者。経営者向けのコンテンツを作成しており、様々な企業の成功事例を熟知している。



秋山 勝(あきやま まさる)

株式会社ベーシック

代表取締役





高校卒業後、企画営業職として商社に入社。1997年、グッドウィルコミュニケーション入社。物流倉庫の立ち上げやEC事業のサービス企画を担当。2001年、トランスコスモスに入社し、Webマーケティング関連の新規事業など数々の事業企画を手がける。2004年、ベーシックを創業。「問題解決の集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに、これまで50以上の事業を創造。現在は、Webマーケティング領域に特化し、オールインワン型BtoBマーケティングツール『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、国内最大級のWebマーケティングメディア『ferret』を展開。



■セミナーページURL

https://ferret-one.com/seminar/funaisoken_0307



■個人情報の取り扱い

本セミナーの申し込みによって、以下の内容について同意とさせていただきます。

・株式会社ベーシック、株式会社船井総合研究所は、本セミナーでお客様からお預かりする個人情報をそれぞれ取得します。

・株式会社ベーシック、株式会社船井総合研究所は、当該個人情報を各社において、サービスの提供、電子メールによるご案内等に利用いたします。



詳しくは、各社における個人情報の取扱いをご確認ください。

・株式会社ベーシック_プライバシーポリシー(https://basicinc.jp/privacy)

・株式会社船井総合研究所_プライバシーポリシー(https://www.funaisoken.co.jp/info/pp)



■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL:03-4405-4689

Email :fo_info@basicinc.jp





『ferret One』について



『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/









株式会社ベーシックについて



「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の3つの事業を展開。



社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/







