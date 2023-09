[株式会社ギフティ]

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社:東京都品川区/代表取締役:太田 睦、鈴木 達哉/以下、ギフティ)は、ASEANにおける事業拡大に伴う開発体制の強化の一環として、100%子会社の現地法人となるgiftee Tech Vietnam Co.,Ltd (所在地:ベトナム社会主義共和国ホーチミン/CEO:柳瀬 文孝/以下、ギフティ テック ベトナム社) のベトナム社会主義共和国での企業登録証明(ERC)を2023年6月16日付で完了し、2023年9月5日より現地での本格稼働を開始しましたので、お知らせいたします。ギフティは、現在、マレーシア、ベトナム、インドネシアとASEAN3カ国に現地法人を開設しeギフトサービスを展開しており、開発拠点については、ギフティ テック ベトナム社が初の海外拠点となります。



ギフティは、成長戦略の一環として海外におけるビジネスモデルの地理的な横展開を進めており、2018年10月にマレーシアの現地法人であるギフティ マレーシア社を設立、2021年7月にはベトナムにおいてギフティ マレーシア社と現地の独立系マーコムエージェンシーMekong Communication Corporationとの合弁会社であるギフティ メコン社を設立、また、2022年6月にはインドネシアにギフティ インドネシア社を設立し、ASEANでのeギフトサービスを推進しております。ASEANの現地法人においては、飲食小売等のブランドのeギフトの発行および流通を手がけるeギフトサービスおよび、デジタルキャンペーンのインセンティブ等にeギフトを提供する法人向けの「giftee for Business」(※2)の2つのサービスを主軸に事業を展開しておりますが、これまで国内に一極集中していたシステム開発を海外の新たな拠点に分散させ開発リソースをグローバルで確保することで、急速な事業成長および拡大に耐えうる開発体制を構築することを目的として、この度ギフティ テック ベトナム社を設立いたしました。



ベトナムは、2020年に首相決定において、「2025 年までの国家デジタルトランスフォーメーション(DX)プログラム及び 2030 年 までの方針」(※3)を政策決定し、2030年までに10万社のデジタル企業および150万人のデジタル人材を育成することを目標とするなど、2030年までに高度なデジタル国家になることを宣言しています。本方針に基づくデジタル人材の育成により、すでに多くの高度デジタル人材を排出しており、コスト面のベネフィットに加え優秀な人材を有する国として、オフショア開発の委託先をはじめ、外国人を活用したグローバルな開発体制を構築する拠点として近年注目を集めています。また、ベトナムは、ギフティがASEAN3カ国で展開する現地法人と地理的にも距離が近く、さらに、日本とも時差が2時間であるため、ASEANの現地法人および日本国内の開発チームともタイムリーで円滑なコミュニケーションが図れることから、この度、ベトナムに新たな開発拠点を開設することを決定いたしました。



ギフティ テック ベトナム社は、ASEANの現地法人3カ国のニーズに迅速に対応すべく、ベトナムで獲得したエンジニアを中心とする高度デジタル人材と日本人の開発メンバーを中心に組織し、海外におけるeギフトプラットフォーム拡大のためのプロダクト開発全般を担います。海外での事業拡大を開発面から推進するとともに、海外マーケットにフィットした質の高いプロダクトをタイムリーにリリースすべく取り組みます。なお、次年度以降、国内事業拡大のための開発チームも組成予定です。



ギフティは、eギフトプラットフォーム事業の地理的な横展開を進めるべく、ASEANをはじめとする市場開拓を迅速に進めるとともに、引き続き国内および海外における開発基盤を強化することで、国内外の事業の迅速な拡大に取り組みます。



(※1)「eギフトプラットフォーム事業」とは、ギフティが取り組む、eギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2)「giftee for Business」とは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

(※3)「2025 年までの国家デジタルトランスフォーメーション(DX)プログラム及び 2030 年 までの方針」2020年6月3日付 首相決定749号(749/QĐ-TTg)/ 出典 DANTRI新聞(ベトナム現地新聞社) 2020年6月4日

https://dantri.com.vn/suc-manh-so/viet-nam-xac-dinh-muc-tieu-den-nam-2030-tro-thanh-quoc-gia-so-20200604053546391.htm

■ giftee Tech Vietnam Co.,Ltdについて

社名:giftee Tech Vietnam Co.,Ltd. / GIFTEE TECH VIETNAM COMPANY LIMITED(登記上の表記)

所在地:13th floor, Zen Plaza Building, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

設立:2023年6月16日(稼働開始:2023年9月5日)

資本金:14,000,000,000VND(2023年9月6日時点)

代表者:CEO 柳瀬 文孝(株式会社ギフティ 取締役CTO)

社員数:6人(2023年9月6日時点)

事業内容:ASEANの現地法人に提供する「eGift System」等のシステム開発

URL:https://vn.giftee.tech/en



■ 株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名:株式会社ギフティ

所在地:〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10−2 東五反田スクエア12階

設立:2010年8月10日(サービス開始:2011年3月)

資本金:3,191百万円(2023年6月末時点)

代表者:代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容:eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

1. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

2. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

3. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

4. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL:

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform



