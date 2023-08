[ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社]

ジョルジオ アルマーニは2023年8月12日(土)まで神奈川県・リビエラ逗子マリーナ内シースケイプにて、夏のリゾートからインスピレーションをうけた「MAREカプセルコレクション」をご紹介する「MARE POP UP STORE RIVIERA ZUSHI MARINA」を開催しております。









三方を海に囲まれ、夏の太陽光が降り注ぐ明るく開放的な雰囲気に満ちたポップアップは、ダスティブルーとライトブルーを基調に、ヤシの木とトロピカルな葉のパターンをロープカラーで表現した特別な空間で皆様をお迎えします。また、サーフボードや織物のようなテクスチャーの家具が、心地よいシーサイドリゾートを演出しています。ポップアップ店内でエアホッケーを楽しんだり、設置されたデッキチェアで海に浮かぶ夕日を眺めながらゆっくり過ごしたりと、思い思いにお楽しみ頂けます。









店内は、エレガンスさと洗練さが反映された夏のバカンスシーズを彩るアイテムがリネンやシルクといった軽やかな素材で揃います。









オープンに先駆け開催されたプレビューには、池田美優さん、桜田通さん、森泉さん、神山まりあさん、山賀琴子さん、ツインズモデルとして活躍している里美・ビアンカさんと理香・ヴァネッサさんらが来場し、バカンスムードに溢れたポップアップを楽しみました。





タレント・モデル 池田美優さん





俳優・アーティスト 桜田通さん





タレント・モデル 森泉さん





モデル 神山まりあさん





モデル 山賀琴子さん





ツインズモデル 里美・ビアンカさんと理香・ヴァネッサさん



この夏のデスティネーションに是非「MARE POP UP STORE RIVIERA ZUSHI MARINA」を加えてください。







ジョルジオ アルマーニ MARE POP UP STORE RIVIERA ZUSHI MARINA

開催場所:神奈川県逗子市小坪5-23-16(リビエラ逗子マリーナ内シースケイプ)

開催期間:2023年8月1日(火)- 2023年8月12日(土)

営業時間:11:00-19:00

#GiorgioArmaniMare



特設サイト:

https://www.armani.com/ja-jp/experience/giorgio-armani/giorgio-armani-mare-store-locator



【リビエラ逗子マリーナ】

リビエラ逗子マリーナを所有するリビエラグループは環境に配慮した「まち」づくりに取り組み、コンポストを活用したゼロウェイストと大幅CO2削減を達成するための循環型エコシステムや100%再エネ電力の活用、海洋生物保護などさまざまな活動でSDGsを推進している。また、リビエラ逗子マリーナはアジアで唯一、国際環境認証「ブルーフラッグ」を取得(2022年・2023年)しているサステナブルマリーナ。





【ジョルジオ アルマーニ】

1975年にミラノで誕生したブランド。デザイナーはジョルジオ・アルマーニ。

ソフト仕立てのアンコンストラクテッド・ジャケットという画期的なジャケットを発表したことでファッション界に革命を起こし、以来、虚飾を排した本質的なスタイル、エレガントかつモダンで洗練されたデザインを提案し続けています。現在、ジョルジオ アルマーニのスーツやドレスは世界中のセレブリティに着用されておりレッドカーペットなどの場にも多く登場しています。



お問い合わせ先:

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070



