12月15日より期間限定オープン!



株式会社バンダイナムコフィルムワークスは、『ラブライブ!サンシャイン!!』の公式スピンオフ作品『幻日のヨハネ』のゲーム「幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-」のイラストを使用したグッズの販売を行うポップアップストア“幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- POP UP SHOP in 東京アニメセンター”を、東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA(渋谷モディ2階)にて、2023年12月15日(金)より2024年1月8日(月・祝)までの期間限定で開催いたします。また、会場で商品をご購入いただいたお客様には、ご購入金額3,300円(税込)ごとに「オリジナルコースター」(全10種)をランダムで1枚プレゼントいたします。









▲「幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-」メインビジュアル

(C)PROJECT YOHANE (C)INTI CREATES CO., LTD. (C)HAPPINET



■“幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE- POP UP SHOP in 東京アニメセンター”

イベント概要

【開催場所】東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYA (渋谷モディ2階)

【開催期間】2023年12月15日(金)~2024年1月8日(月・祝)

【営業時間】11:00~20:00

※2023年12月31日(日)の営業時間は18:00までとなります。

※2024年1月1日(月)~1月3日(水)は休館となります。

【イベント内容】

●本イベント開催記念のゲームイラストを使用したグッズ等、新商品を多数販売。

●購入特典

イベント会場で、対象商品を合計金額3,300円(税込)ご購入毎に、オリジナルコースター

(全10種)を1枚プレゼント!

※数に限りがございますのでご了承ください。

※「オリジナルコースター」の絵柄は選べません。

●エポスカード・三井住友カード特典

イベント会場で、エポスカードまたは

ラブライブ!サンシャイン!!VISAカード(三井住友カード)をご提示もしくは決済された方

(対象商品の合計金額3,300円(税込)以上ご購入者)に、コースターを追加で1枚プレゼント!





▲オーバーサイズTシャツ ▲オーバーサイズプルオーバーパーカー



▲【購入特典】オリジナルコースター(全10種・ランダム)



<取り扱い商品一覧※一部>

アクリルボード(全2種)税込2,750円

キャンバスボード(全2種)税込3,300円

B2タペストリー(全2種)税込3,850円

クリアファイル(全10種)税込550円

オーバーサイズTシャツ(ワンサイズ)税込4,400円

オーバーサイズプルオーバーパーカー(ワンサイズ)税込7,700円

トレーディング缶バッジ(全10種・ランダム)税込550円

アクリルネームキーホルダー(全10種)税込1,100円

ダイカットミニアクリルキーホルダー(全10種・ランダム)税込770円



※数には限りがございますのでご了承ください。

※ラインナップ、商品デザイン、仕様、価格は予告なく変更となる場合がございます。

※イベント後、事後通販やその他店頭販売を実施する場合がございます。



【主催】株式会社バンダイナムコフィルムワークス



【ご来店されるお客様へお願いとご案内】

店内状況に応じて整理券配布など、入店制限を設ける場合もございます。予めご了承ください。

また、店頭周辺での待機はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。



<『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』とは>

『ラブライブ!サンシャイン!!』公式スピンオフ作品のTVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』の世界を舞台にした、探索型2Dアクションゲームで、2023年11月16日に発売されました(発売元:インティ・クリエイツ)。プレイヤーは主人公・ヨハネとなって相棒のライラプスと共に、仲間たちの救出を目指します。ヨハネはダンジョン内で入手した素材アイテムを組み合わせることで装備品を作ったり、救出した仲間の力を借りることで、探索範囲を徐々に広げていきます。ダンジョン内には一部、ランダムに構造が変化する場所もあり、飽きのこない冒険を楽しめます。

『幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-』公式サイト:http://yohane-bid.com/jp/



<関連サイト・SNS>

◎TVアニメ『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』公式サイト:https://yohane.net/

◎バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE:https://a-onstore.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」:https://v-storage.bnarts.jp/



※本イベントの内容は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。







