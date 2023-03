[中部国際空港株式会社]

2023年4月22日(土)~4月23日(日) 中部国際空港セントレア



大韓民国文化体育観光部、韓国観光公社 大阪支社(所在地:〒540-6123 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー23F)、中部国際空港株式会社(所在地:〒479-8701 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地)は、2023年4月22日(土)~4月23日(日)中部国際空港セントレア イベントプラザ(所在地:〒479-0881 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 第1ターミナル4F)にて「韓タミ ~K-Culture Terminal~ in セントレア」を開催します。











■「2023~2024韓国訪問の年」 を迎え中部の空の玄関口にK-カルチャーを楽しむ「韓タミ」が出現!

韓国は2023年~2024年を「2023~2024韓国訪問の年(Visit Korea Year 2023-2024)」と定め、韓国観光公社では韓国観光の再起動を目指し、K-POPを始めとする韓流、K-Food、K-ビューティー等魅力的なK-カルチャーを活用したさまざまなイベント、観光商品、広報キャンペーンを実施します。

日本に韓流ブームが巻き起こってから20周年を迎える2023年、「2023~2024韓国訪問の年」の幕開けとして、今回、韓流エンターテイメントを含む韓国の多彩なカルチャーコンテンツ「K-カルチャー」を紹介するイベントを中部の空の玄関口であり、韓国へとつながる舞台・中部国際空港セントレアにて開催します。 2日間にわたり、K-カルチャーをテーマにした演目を実施するステージエリアと、韓国ドラマコンテンツや特別なAR体験、K-ビューティーを紹介するK-カルチャーブースや各韓国自治体・団体・航空会社のPRブースで構成されたブースエリアを設置します。









韓タミ~K-Culture Terminal~ in セントレア 開催概要







■日時 :2022年4月22日(土)~ 4月23日(日)

(ブースエリア)10:00 - 17:00 (ステージエリア)11:00 - 17:00

【4月22日(土)11:00オープニングセレモニー実施予定、詳細後日発表予定】

■会場 :中部国際空港セントレア イベントプラザ

(愛知県常滑市セントレア一丁目1番地 第1ターミナル4F) ※観覧無料

■共催 :大韓民国文化体育観光部・韓国観光公社・中部国際空港株式会社

■後援 :駐名古屋大韓民国総領事館





【ステージエリア 概要】人気韓国ドラマOST歌手、人気女子K-POPアイドルグループが参加!

イベントプラザ Soraビジョン前のステージエリアと、セントレアホールにて2日間にわたり多彩なK-カルチャーステージを上演します。





■□■ 1日目ステージ ■□■

▶ テレビ番組「古家正亨の韓流クラス」 公開収録ステージ











テレビ愛知にて放送中のレギュラー番組「古家正亨の韓流クラス」の公開収録を実施します。出演者はレギュラー陣 古家正亨さん、BOYS AND MEN 吉原雅斗さん、天野なな実アナウンサー3名と、ゲストとして数々の韓国ドラマOSTに参加し韓国ドラマOSTのプリンスと呼ばれるシンガーソングライター Sanha(サナ)さんをお迎えし、韓流20周年について振り返り、韓国のロケ地についての情報をご紹介します。





【日時】 4月22日(土) 16:00~17:00

【会場】 イベントプラザ ステージエリア

【観覧方法】 事前抽選方式、観覧無料

【観覧人数】 228名

【抽選申込期間】 3月28日(火)~4日9日(日)

【当選者発表】 4月14日(金)までに当選者にのみ通知

【申込ページ】 https://bit.ly/kantami422hclass

【出演者】 韓国大衆文化ジャーナリスト 古家正亨さん

BOYS AND MEN 吉原雅斗さん

テレビ愛知アナウンサー 天野なな実さん





【ゲスト】 シンガーソングライター Sanhaさん



Sanha(サナ):

韓国出身、シンガーソングライター。

数々の韓国ドラマのOSTに参加し、

韓国ドラマOSTのプリンスと呼ばれる。





MBCドラマ【私の名前はキムサンスン】曲名:手放せない愛

SBSドラマ【星から来たあなた】曲名:I love you

SBSドラマ【模範タクシー】曲名:Moonlight 等 40曲以上

https://www.sanha.co.jp/





■□■ 2日目ステージ ■□■

►K-POPアイドルグループ「Rocket Punch トーク&ライブ」 ステージ

中部国際空港内、セントレアホールにて6人組ガールズグループ「Rocket Punch」によるトーク&ライブステージを開催。



【日時】 4月23日(日) 16:00~16:40

【会場】 セントレアホール

【出演者】 Rocket Punch

【観覧方法】 事前抽選式、観覧無料

【観覧人数】 308名

【抽選申込期間】 3月28日(火)~4日9日(日)

【当選者発表】 4月14日(金)までに当選者にのみ通知

【申込ページ】 https://bit.ly/kantami423rp





【アーティストプロフィール】



Rocket Punch(ロケットパンチ):

ジュリ、ヨンヒ、スユン、ユンギョン、ソヒ、ダヒョンの6人からなるガールズグループ。2019年8月7日に1st Mini Album「PINK PUNCH」でデビュー。グループ名には「退屈な日常に飛ばす新鮮な一発のパンチ」という意味が込められており、他にはないエネルギッシュでフレッシュな魅力あふれるガールズグループとして、2021年8月4日に日本デビュー。





■□■ 両日開催ステージ ■□■

▶キングダムフレンズと「なぞの旅人フー」のじゃんけん大会

韓国観光公社公式キャラクター「キングダムフレンズ」虎の「ホジョンイ」と白熊の「ムゴミ」、そして中部国際空港オリジナルキャラクター「セントレアフレンズ」の「なぞの旅人フー」がやってくる!じゃんけんで勝ち残った方には素敵なプレゼントあり。





【日時】 4月22日(土) 12:30~予定 / 4月23日(日) 12:30~、 15:30~予定

【会場】 イベントプラザ ステージエリア

【観覧方法】 自由入場、参加無料











▶韓国の地方を感じよう! 韓国文化体験セミナー

韓国随一のリゾート「チェジュ島」、韓国第三の都市と言われる「大邱広域市」のものづくり体験を無料開催します。







<チェジュ島>ドリームキャッチャーづくり

【日時】 4月22日(土)14:00~15:00

【予約方法】 抽選30名様、事前予約制

【会場】 イベントプラザ ステージエリア

【申込期間】 3月24日(金)~4日9日(日)

【申込ページ】 https://forms.gle/9H8FML7sUrys71338











<大邱>塗り絵体験~「キムグァンソク通り」に色付けしてみよう!~

【日時】 4月23日(日)11:00~12:00

【予約方法】 特設サイトにて抽選15名様、事前予約制。

【会場】 イベントプラザ ステージエリア

【申込期間】 3月24日(金)~4日9日(日)

【申込ページ】 https://forms.gle/Suw9qKX3NRLDeD1d9







▶ 韓国タミK-カルチャーステージ

韓服ショーやK-POPカバーダンス、ランダムK-POP DJダンス、アシアナ航空PRイベント等のステージを予定。各詳細タイムスケジュールは後日発表予定。



► ステージエリアMC

【4月22日(土)】 中元大介(DAISUKE NAKAMOTO)

(プロフィール)

愛知県豊田市出身。

スポーツDJやラジオ出演、イベントMCなど

東海エリアを中心に活動中。







【4月23日(日)】 デイル(Dale)

(プロフィール)

ラジオDJ、MC、日本語&英語ナレーター。

<レギュラー番組>

・東海ラジオ 「GRooVE 929」 毎週月~金 6:30-9:00

・MID-FM 「Music Monster」 毎月最終日曜日 21:00-23:00

・CBCテレビ 「サンデードラゴンズ」(ナレーション)





【ブースエリア概要】 最新ドラマコンテンツ展示から人気K-POPアイドル出演AR体験も!

韓国観光に関する情報発信エリア、韓国ドラマやK-POPアイドル等のK-カルチャー展示、航空会社PRブース等が集まり、K-カルチャーを体験しながら韓国旅行をイメージ、計画できるスペースを展開します。中部国際空港から韓国に行く前の「プレ韓国旅行」をお楽しみください。





► K-カルチャーエリア

- 韓タミメインフォトウォール (イベント前4/17(月)~4/23(日)までイベントプラザにて常時展示)

K-POPアイドルみたいな「空港写真」を撮影しよう!

- K-ドラマ展示エリア

最新の人気ドラマ「ザ・グローリー」「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」等のコンテンツ・ロケ地情報展示

- AR体験エリア

人気K-POPアイドル「IVE」のユジン・ガウルと一緒に韓国観光AR体験!

- 韓国観光広報モデル 等身大パネルフォトエリア

BTSのSUGA・JIMINと一緒に写真を撮ろう!

- K-ビューティーブース

最新のK-ビューティー情報の広報





► 韓国自治体PRエリア

釜山観光公社、大邱広域市、済州特別自治道、韓国 全羅南道によるPRブース





► 航空会社PRエリア

中部国際空港から韓国直行便が毎日運航中!大韓航空・アシアナ航空・チェジュ航空のPRブース









主催者情報







【韓国観光公社 大阪支社】

所在地:〒540-6123 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー 23F

代表者:支社長 金泰潤(キム・テユン)

TEL : 06-6942-0847 FAX:06-6942-0803

URL : https://japanese.visitkorea.or.kr/





【中部国際空港株式会社】

所在地:〒479-8701 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

代表者:代表取締役社長 犬塚 力

URL : https://www.centrair.jp/



