[バリュエンス]

小児がんと闘う子どもたちへの支援を目的にチャリティーオークションを開催



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2022年11月21日(月)より東京ヤクルトスワローズ ~ゴールドリボンチャリティーオークション~を開催いたします。











2年連続9度目のリーグ優勝を達成!



2022シーズンの東京ヤクルトスワローズは、6月のセ・パ交流戦でのパ・リーグ全6球団に勝ち越しで完全優勝を達成し、7月にはセ・パ両リーグ史上最速での優勝へのマジックナンバーが点灯、プロ野球タイ記録に並ぶ14カード連続勝ち越しも記録するなど順調な滑り出しでした。しかしその後、指揮官や主力選手の多くが新型コロナウイルス感染症の影響で離脱し一時優勝マジックが消滅するも、選手と球団関係者そして全国のスワローズファンの皆さまと共に勝利を目指し一丸となってシーズンを乗り越えた結果、リーグ連覇を成し遂げる事ができました。



東京ヤクルトスワローズは9月の「世界小児がん啓発月間」を受け、小児がんのことを広く知ってもらうために、そして小児がん治療中の子どもたちやサバイバーたちを応援することを目的に、9月13日(火)に行われた読売ジャイアンツ戦で「ゴールドリボンナイター」を開催。この試合には、小児がん治療経験のある子どもたちやそのご家族を招待し、始球式や贈呈式などのセレモニーを行いました。また、選手たちは小児がん支援のシンボルである金色のリボンをあしらった「ゴールドリストバンド」を着用してプレーするなど様々な啓蒙活動を実施しました。

そして今回、この活動の一環として、小児がんと闘う子どもたちへの"支援の輪"が広がっていくこと願って、HATTRICKにてチャリティーオークションを開催。なお、本オークションの収益は小児がんと闘う子どもたちやその家族たちの支援を目的に認定NPO法人キャンサーネットジャパンへ寄付いたします。





東京ヤクルトスワローズ ~ゴールドリボンチャリティーオークション~ 概要



開催期間:2022年11月21日(月)18:00~2022年11月27日(日)22:00

出品商品:バッティンググローブやバットなどのアイテム(直筆サイン入り)

出品選手一覧:奥村展征選手、山田哲人選手、キブレハン選手、川端慎吾選手、元山飛優選手、オスナ選手、清水昇選手、石川雅規選手、青木宣親選手、サンタナ選手、中村悠平選手、小川泰弘選手、梅野雄吾選手、大西広樹選手、村上宗隆選手、長岡秀樹選手、コール選手、今野龍太選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/709

※詳細はオークションページをご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



