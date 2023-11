[iYell株式会社]

iYell株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO:窪田光洋、以下「iYell」)は、Great Place to Work(R) Institute Japan(以下「GPTWジャパン」)が実施する、2024年版「働きがいのある会社」に3年連続認定されました。











《 背景 》

「働きがいのある会社」認定とは、働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを GPTWジャパンが正式に認定するものです。GPTWジャパンは認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を、「働きがい認定企業」として月に1度発表しています。さらに、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社を「働きがいのある会社」ランキング ベスト100として年に1度発表します。



働きがい認定企業|働きがいのある会社研究所(Great Place to Work(R) Institute Japan)

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1031_3208.html



《 過去の受賞歴 》

2018年 働きがいのある会社小規模部門16位

2019年 働きがいのある会社小規模部門5位・女性部門ランキング3位

2020年 働きがいのある会社小規模部門5位・アジア中小企業部門19位

2021年 働きがいのある会社中規模部門24位

2022年 働きがいのある会社中規模部門6位 ・女性ランキング中規模部門3位・アジア中小企業部門70位・シニアランキング中規模部門5位

2023年 働きがいのある会社中規模部門15位



《 今後の展望 》

今後も「応援し合う地球へ ~chain of Yell~」をビジョンに掲げ、関わる全ての人の夢や幸福を応援し、社員が幸せに働ける環境を追求しながら、iYellから幸せの連鎖を生み出していきたいと考えております。



《 会社概要 》

会社名:iYell株式会社(The iYell Co., Ltd.)

代表者:代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地:東京都渋谷区道玄坂1丁目16番3号 渋谷センタープレイス5階

設立日:2016年5月12日

払込資本金:65.7億円

コーポレートサイト:https://iyell.co.jp/

採用サイト:https://recruit.iyell.co.jp/

新卒採用サイト:https://recruit.iyell.co.jp/graduate/

公式ブログ:https://iyell.co.jp/iyellook















