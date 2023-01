[ACCESS]

ACCESS Europe GmbH(本社:ドイツ・オーバーハウゼン、CEO:青野 政博、以下、ACCESS Europe)は、「CES 2023」(日時:2023年1月5日~8日、於:米国ネバダ州ラスベガス)にて、同社の車載インフォテインメント(In-Vehicle Infotainment、IVI)プラットフォーム「ACCESS Twine(TM) for Car(以下、Twine4Car)」を用いたデモンストレーションを複数の企業と共に実施します。





共同デモンストレーションの概要は以下となります。



Bosch:

世界的な自動車部品メーカーであるBosch(本社:ドイツ)と共に、同社のデモンストレーション用車両上で、「Twine4Car」を用いて、単一のSoC(System on a Chip)上で動作する車載インフォテインメント機能、安全機能、ドライバー支援機能のデモンストレーションを披露します。



ivee:

IVIソリューションのスタートアップ企業であるivee(本社:米国)と共に、「Twine4Car」を用いた、ライドシェア向けの新たな没入型IVI体験のデモンストレーションを披露します。



Visteon:

世界的な自動車部品メーカーVisteon(本社:米国)と共同で、「Twine4Car」を用いて、助手席/後部座席のIVI上でオーディオ、ビデオ、アプリ、ゲームをマルチシートで実現するデモンストレーションを行います。



主なコンテンツパートナーは、VOD(Video on Demand)やFAST(Free Ad-Supported Streaming TV)コンテンツのプロバイダーであるPluto TVおよびVideoElephant、数百ものクラウドゲームサービスを提供するSora Stream、カジュアルゲームのプロバイダーであるFamobi等です。また、ACCESSはCES 2023において、TomTomの「Digital Cockpit」パートナーエコシステムのメンバーとなっています。



ACCESS Europe 最高経営責任者(CEO) 青野 政博は、

「CES 2023では、Bosch、ivee、Visteon等の協力およびPluto TVやVideoElephantの優れたコンテンツにより、当社が次世代のIVI体験をどのように推進しているかをデモにてご覧いただくことが出来ます。ACCESSと各企業は、あらゆるドライブ体験をいっそう楽しいものにしていくことを推進しています。今後、消費者は次世代の自動車に、より高度でパーソナライズされたエンターテインメントを求めるようになり、自動車業界のそうした旺盛な需要に対し、『Twine4Car』 は最も先進的で最適なソリューションを提供してまいります」と述べています。



「Twine4Car」について

「Twine4Car」プラットフォームと「Twine App Store」ではAPKベースおよびHTML5ベースのアプリの両方がサポートされるため、アプリ開発者はこれらを使用することで、成長する車載エンターテインメント業界へのリーチを拡大し、最小限の労力で迅速かつ効率的にサービスを提供できるようになります。ACCESSの「Twine4Car」は、自動車メーカー(OEM)が自社ブランドのインターフェースで最新のIVI技術とプレミアムコンテンツを提供することを可能とする、初のコンテンツアグリゲーション・プラットフォームです。



次世代IVIプラットフォームの導入が進む中、自動車メーカー(OEM)は単なるオーディオサービスやナビゲーション以上のものを必要としています。動画サービスはライセンスや認証が難しいため、多忙なファミリー層や車の充電中に寛ぎたいドライバーにとってゲームは欠かせないものになると見込まれています。「Twine4Car」は、すべての車載サービスのセントラルハブとして機能し、世界中のメディアパートナーのコンテンツを集約して、幅広いアプリ、テレビサービス、VODを自動車メーカーに提供します。Androidベース、Linuxベース、QNXベースのシステムといったあらゆるOS上で動作する柔軟なソリューションであり、DRM(デジタル著作権管理)への全面的なサポートによってプレミアム動画サービスの提供を可能にします。「Twine4Car」のその他の機能は以下のとおりです。



「Twine App Store」

専用のハイブリッド車載アプリストア(HTML5およびネイティブ)で、自動車メーカーは自社ブランドの車載プラットフォームでドライバーや同乗者に幅広いアプリを提供することができます。



Androidネイティブアプリのサポート

ネイティブアプリのシームレスな統合を可能にし、自動車メーカーの自社ブランドのIVIインターフェースにおいて没入感のあるユーザーエクスペリエンス(UX)を実現します。自動車メーカーは、サービスの全面的な管理が可能になり、ネイティブアプリでも、組み込み型サービスまたはAPIベースのサービスでも、理想的なUXを実現することができます。



同期再生

複数のデバイスで同期再生ができるため、複数人で同一コンテンツを同時に楽しむことができます。



ペアレンタルコントロール/リモートコントロール

「Twine4Car」により、車内のどのスクリーンからでもコンテンツを管理できるほか、保護者は子どもが視聴するコンテンツの種類や視聴時間を管理することができます。



CES 2023に関する詳細は公式サイトをご覧ください。

https://www.ces.tech/





■株式会社ACCESSについて

ACCESS(東証プライム:4813)は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、家電、自動車、放送、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイル並びにネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェアおよび500社を超える企業への採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける開発力・ノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したIoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/



※ ACCESS、ACCESSロゴ、ACCESS Twineは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-17:16)