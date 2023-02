[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝)は2/16(木)14時より、BtoBマーケティング担当者に向けたイベント「Qiitaが語る!ferret Oneを活用して、1人体制から全社チームへ成長させた『失敗しない』BtoBマーケティング組織の立ち上げ方」を開催いたします。











イベント概要



2020年のコロナ禍によって企業の営業活動は一気にオンラインにシフトし、以前よりもBtoBマーケティングに取り組むBtoB企業が増えています。



しかしBtoBマーケティングを始めるステップやノウハウについては、まだまだ知見として共有されていないことも多く、「これから社内にBtoBマーケティング組織を作りたいが、立ち上げ方法がわからない」「1人体制で回しているためリソースが不足している」といった悩みを抱える企業は多いのではないでしょうか。



そこで今回、『ferret One』をご活用いただいているQiita株式会社の渡邊 暖氏をゲストにお招きし、BtoBマーケティング組織の立ち上げにあたり気をつけておくべきポイントや、マーケティング組織を1人体制から全社組織へと成長させたプロセスについてお話をお伺いします。













登壇者について



渡邊 暖(わたなべ だん)氏

Qiita株式会社

プロダクトマーケティンググループ









アルバイトを経て、2019年4月にIncrements株式会社(現:Qiita株式会社)へ新卒入社。事業開発グループで、法人向けの広告、SaaS製品の企画・営業を経験。その後Qiita Jobsの営業、カスタマーサクセスを担当した後、マーケティング部門を立ち上げ、複数製品のセールスマーケティングやプロダクトマーケティングに従事。現在は営業企画、イベントマーケティング、コーポレートブランディングなどを担当。



菊池 貴行(きくち たかゆき)

株式会社ベーシック

ferret One事業部 マーケティング部







金融機関、メディア運営会社を経て、2018年より株式会社ベーシックへ入社。ferret Oneカスタマーサクセス部にて、オンボーディングチーム立ち上げメンバーとして活躍。戦略立案からサイト運用まで、顧客の「BtoBマーケティング」の立ち上げ支援を行う。累計担当社数は120社以上。これまでの豊富な経験をもとにした、実務に使えるセミナー内容に定評がある。



■イベントページURL

https://ferret-one.com/seminar/case-study-qiita



■お問い合わせ先

株式会社ベーシック ferret One運営事務局

TEL:03-4405-4689

Email :fo_info@basicinc.jp





『ferret One』について



『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/









株式会社ベーシックについて



「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する”知識・環境・人”不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の3つの事業を展開。



社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-21:40)